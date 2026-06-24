FGE decomisa 83 máquinas tragamonedas en Michoacán: estas son las cifras que deja ese negocio al crimen organizado

83 tragamonedas fueron aseguradas en el municipio de Madero. Crédito: FGE Michoacán

Este martes 23 de junio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó el decomiso de 83 máquinas tragamonedas en el municipio de Madero tras ejecutar 11 órdenes de cateo derivadas de investigaciones por delitos contra la salud y extorsión.

Los equipos eran operados presuntamente por grupos de la delincuencia organizada como mecanismo de captación de recursos ilícitos, según informó la FGE.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades. La Fiscalía no informó sobre detenidos en el marco de dichos operativos.

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83 máquinas que habrían dejado más de 500 mil pesos al mes al crimen

De acuerdo con las líneas de investigación de la FGE, el conjunto de equipos asegurados habría generado ingresos superiores a los 500 mil pesos mensuales para los grupos delictivos que los operaban. Eso equivale a un promedio aproximado de 6 mil 24 pesos por máquina al mes.

Esa cifra contradice declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien reveló en febrero de este año tras la destrucción de 803 maquinas que esa cantidad daba un rendimiento de 9.8 millones de pesos al crimen, un promedio de 12 mil 203 pesos por unidad.

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Los cateos se realizaron de forma simultánea en distintos inmuebles del municipio. De los 11 puntos intervenidos, 10 arrojaron resultados positivos y uno concluyó sin hallazgos relacionados con la investigación.

Parte de las maquinas aseguradas por las autoridades. Crédito: FGE Michoacán

La distribución de los equipos fue la siguiente:

Primer inmueble: 11 máquinas

Segundo inmueble: 10 máquinas

Tercer inmueble: 9 máquinas

Cuarto inmueble: 16 máquinas (el mayor número en un solo domicilio)

Quinto inmueble: 4 máquinas

Sexto inmueble: 0 maquinas

Séptimo inmueble: 9 máquinas

Octavo inmueble: 6 máquinas

Noveno inmueble: 6 máquinas

Décimo inmueble: 6 máquinas

Undécimo inmueble: 6 máquinas

El operativo fue ejecutado por personal de la Fiscalía en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, en cumplimiento de mandamientos judiciales otorgados por autoridad competente. Según el reporte oficial, ambas instituciones actuaron de forma simultánea en los distintos inmuebles intervenidos.

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La SSP alertó sobre estas máquinas desde febrero

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán había advertido el pasado 15 de febrero de 2026 los riesgos de las máquinas tragamonedas ilegales, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En un comunicado, la dependencia señaló que su instalación y explotación se vinculaba con extorsión, fraude y lavado de dinero, y que representaban una fuente de financiamiento para células criminales en la entidad.

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Las maquinas fueron puestas a disposición del MP para continuar con las indagatorias. Crédito: FGE Michoacán

También alertó que estos dispositivos contravienen la Ley Federal de Juegos y Sorteos y fomentan la ludopatía entre la población, con afectaciones directas a la economía familiar y a la salud pública.

En ese momento, la dependencia exhortó a los ciudadanos a no usar estos artefactos ni destinar recursos económicos a su operación, y a reportar su funcionamiento a las líneas 911 Emergencias y 089 Denuncia Anónima.

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En tres años, Michoacán ha decomisado más de 3 mil máquinas tragamonedas

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla convocó en febrero de 2026 a alcaldesas y ediles del estado a colaborar con autoridades federales, estatales y de justicia para impedir la instalación de estos equipos en establecimientos comerciales.

Lo hizo durante el evento de destrucción de 803 máquinas decomisadas en operativos conjuntos, que presuntamente generaban ingresos ilícitos por 9.8 millones de pesos mensuales —un promedio de 12 mil 203 pesos por máquina al mes—, cifra que contrasta con los 6 mil 24 pesos mensuales por equipo que se desprenden del operativo anunciado este día por la FGE en Madero.

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Gobernador de Michoacán durante el evento de destrucción de tragamonedas. Crédito: Gobierno de Michoacán

“Cada peso que se tragan estas máquinas, es un peso que llega a la delincuencia organizada; por eso, esto es un paso fundamental porque le estamos arrebatando una fuente de financiamiento diaria a la delincuencia”, dijo el mandatario.

Ramírez Bedolla informó que en los últimos tres años se decomisaron más de 3 mil 300 máquinas en todo el estado, en operativos donde participaron la FGE, la SSP, el SAT, la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y la Marina.

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El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, detalló que las 803 máquinas destruidas fueron decomisadas en Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Tacámbaro.