Crimen y Justicia
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Detuvieron en Almagro al falso médico acusado de estafar a pacientes enfermos: estaba escondido en un hotel alojamiento

Pablo Emanuel Thomas Llanes fue reconocido por la encargada del establecimiento, que había visto su rostro en las noticias y alertó a la Policía de la Ciudad. Tenía pedido de captura desde julio

Un hombre con camiseta clara y cuello redondo mira a la cámara, con una mujer parcialmente visible a la izquierda, y una botella y un plato al fondo
Pablo Emanuel Thomas Llanes estafó a pacientes enfermos y les cobró por estudios urgentes que nunca realizó
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La búsqueda de Pablo Emanuel Thomas Llanes, el falso médico acusado de estafar a pacientes con enfermedades graves, terminó este domingo de una manera inesperada: la encargada del hotel porteño en el que se alojaba lo reconoció luego de verlo en una nota periodística que informaba que era buscado por la Justicia.

El hombre, de 39 años y oriundo de Tucumán, fue detenido cerca de las 13.30 por efectivos de la Policía de la Ciudad en un hotel ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4300, en el barrio porteño de Almagro.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, la encargada del establecimiento lo reconoció y llamó a la policía. El sospechoso se encontraba alojado en la habitación N° 10.

Ante esa situación, los agentes de la fuerza porteña realizaron la consulta correspondiente y comprobaron que Thomas Llanes tenía un pedido de captura vigente desde julio, solicitado en el marco de una causa que tramita ante la UFI N° 2 de Ituzaingó.

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Finalmente, los efectivos ingresaron al establecimiento y concretaron su detención.

Pablo Emanuel Thomas Llanes al momento de su detención
Pablo Emanuel Thomas Llanes al momento de su detención

El caso

Thomas Llanes era buscado por hacerse pasar por médico y engañar a familias que atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad: se presentaba como profesional de distintos hospitales y ofrecía conseguir estudios, tratamientos o intervenciones que nunca realizaba. Luego pedía dinero para supuestos insumos médicos y desaparecía.

La investigación que derivó en su pedido de captura comenzó a partir de la denuncia de un hombre que necesitaba conseguir de manera urgente una resonancia magnética con contraste para su cuñado, diagnosticado con un tumor óseo.

A través de una compañera de trabajo, enfermera de profesión, llegó al contacto de un hombre que se presentó como el “Dr. Lucas Miciones”, supuesto jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, del barrio porteño de Palermo.

El falso médico aseguró que podía gestionar el estudio, aunque advirtió que el hospital no contaba con el líquido de contraste necesario. Por ese motivo, pidió inicialmente $110.000 para adquirir el supuesto insumo y facilitó una cuenta de Mercado Pago a nombre de Hernán Exequiel Almeida.

Después reclamó otros $30.000 por el supuesto envío de los materiales.

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Cuando las víctimas llegaron al Hospital Fernández, descubrieron que allí no trabajaba ningún médico llamado “Lucas Miciones”

El engaño quedó al descubierto cuando la víctima y su cuñado se presentaron el 10 de julio pasado en el Hospital Fernández para concretar el estudio y descubrieron que allí no trabajaba ningún médico llamado “Lucas Miciones”. Cuando intentaron volver a comunicarse con el supuesto neurocirujano, el teléfono ya no estaba disponible y habían sido bloqueados de WhatsApp.

La denuncia quedó en manos de la UFI N° 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6.

A partir de las fotografías aportadas por las víctimas y otras medidas de prueba, los investigadores determinaron que detrás de la identidad del supuesto “doctor Miciones” se encontraba Thomas Llanes.

La fiscalía también analizó las líneas telefónicas utilizadas durante la maniobra. Según pudo saber Infobae, se trataba de números prepagos registrados a nombre de terceros ajenos a los hechos y que eran utilizados únicamente para establecer contacto con las víctimas, una modalidad que, para los investigadores, buscaba dificultar el rastreo.

Almeida, el hombre a cuyo nombre figuraba la cuenta que recibía las transferencias, ya había sido detenido días atrás en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Fernando, donde trabajaba. La fiscalía lo imputó como partícipe necesario de la estafa, mientras que Thomas Llanes fue señalado como autor.

Un hombre calvo con barba, vestido con una camiseta negra con la inscripción "HUGO HUGO BOSS" en amarillo y pantalones cortos blancos, posa sonriendo
El detenido es de Tucumán y tiene 39 años

Otros casos atribuidos al falso médico

La investigación permitió reconstruir que no sería la primera vez que Thomas Llanes utilizaba identidades falsas para acercarse a personas que necesitan asistencia médica.

Uno de los antecedentes conocidos ocurrió en Catamarca. Allí, una mujer denunció haber entregado unos $450.000 después de que el acusado le prometiera gestionar atención para una menor en el Hospital Garrahan y hasta una supuesta entrevista médica en Estados Unidos.

En aquella oportunidad, le pidió dinero para estudios, un líquido necesario para realizar una tomografía y una resonancia, trámites de visas y hasta equipaje para un viaje que nunca existió. Parte del dinero que terminó en manos del estafador había sido obtenido mediante una colecta solidaria.

Una de las víctimas del falso médico

También existe otro antecedente de 2023 en Cañuelas, donde fue acusado de hacerse pasar por neurocirujano para engañar a una familia. En ese caso, una mujer que padecía neuralgia del trigémino debía someterse a un tratamiento y el supuesto profesional pidió dinero para comprar líquido de contraste y otros elementos médicos.

Además, existen registros de episodios anteriores en distintas provincias. En 2011 se hizo pasar por Pablo Daniel Cantero, un ex futbolista de San Martín de Tucumán; en 2018 simuló ser representante del cantante Ulises Bueno para engañar a una mujer de Catamarca; y también fue señalado por estafas en Santiago del Estero y Misiones, siempre mediante identidades y promesas diferentes.

Incluso había sido detenido anteriormente en Chaco cuando viajaba hacia Tucumán en un micro de larga distancia. Sin embargo, recuperó la libertad.

Hasta este domingo, permanecía prófugo y sobre él pesaba el pedido de captura dispuesto por la Justicia bonaerense.

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