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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

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00:38 hsHoy

Padre de Dafne Zapata deberá presentarse ante el juez este lunes en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra su hija

La investigación comenzó en 2019, cuando la niña tenía seis años, y sigue sin sentencia pese a prisión preventiva, cambios de defensa y una orden de asistencia física este lunes

Padre de Dafne Zapata deberá presentarse ante el juez este lunes en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra su hija,
Padre de Dafne Zapata deberá presentarse ante el juez este lunes en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra su hija,

Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, deberá presentarse este lunes 10 de agosto de forma presencial ante un juez en Tamaulipas por el proceso penal que lo señala de presunto abuso sexual agravado contra su hija, cometido cuando la menor tenía seis años. La audiencia está fijada para el lunes 10 de agosto a mediodía en el Centro Integral de Justicia de El Mante y fue convocada tras una diligencia del viernes 7 en la que el imputado participó por videollamada y solicitó un mes de prórroga que el juez rechazó.

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23:12 hsAyer

Dan medio siglo de prisión a dos hombres por secuestrar y robar mercancía a conductores en Naucalpan

Las víctimas fueron amagadas en una calle, llevadas a una casa y retenidas mientras vaciaban el vehículo; policías municipales las auxiliaron poco después y capturaron a los responsables ese mismo día

Dan medio siglo de prisión a dos hombres por secuestrar y robar mercancía a conductores en Naucalpan. Crédito: FGJEM
Dan medio siglo de prisión a dos hombres por secuestrar y robar mercancía a conductores en Naucalpan. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión para dos hombres hallados responsables del delito de secuestro exprés con fines de robo en Naucalpan. Los sentenciados, Luis Enrique Pérez López y Miguel Ángel Roque Falcón, interceptaron a dos víctimas a bordo de una camioneta, las mantuvieron cautivas en un domicilio mientras robaban su mercancía y fueron detenidos el mismo día de los hechos, ocurridos el 30 de mayo de 2025.

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22:28 hsAyer

Procesan a segunda imputada por el secuestro de un funcionario de la Fiscalía CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc

La PDI mantuvo la búsqueda durante julio hasta ubicar a Karen “N” en la misma demarcación donde la habrían recogido antes del traslado que terminó en Ecatepec

Procesan a segunda imputada por el secuestro de un funcionario de la Fiscalía CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: Fiscalía CDMX
Procesan a segunda imputada por el secuestro de un funcionario de la Fiscalía CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: Fiscalía CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a Karen “N” por su probable participación en el secuestro exprés agravado de un servidor público de la propia Fiscalía de la CDMX, quien fue hallado sin vida días después de los hechos. Con esta resolución, suman dos personas que enfrentan prisión preventiva por el caso: la imputada y Eduardo “N”, detenido semanas antes.

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21:08 hsAyer

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex

Los acusados seguirán en el penal de Ecatepec mientras avanza la indagatoria por un asesinato en Tecámac, un caso que también exhibe la estructura de una célula ligada al CJNG

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex. Crédito: FGJEM
Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex. Crédito: FGJEM

La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a cinco integrantes de la célula criminal “Los Vallarta” por el homicidio de un hombre en Tecámac, ocurrido el 23 de julio de 2026. Los imputados, tres hombres y dos mujeres, enfrentan una pena de hasta 70 años de prisión y permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec bajo prisión preventiva oficiosa.

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19:54 hsAyer

Policías capitalinos participación en curso de seguridad y prevención del crimen organizado con más de cinco países de Latinoamérica

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México participaron en la 4ta Semana Presencial para la Formación y Certificación de Policías en América Latina, celebrada en las instalaciones del John Jay College of Criminal Justice, en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del curso “Líderes para la Gestión de Seguridad Ciudadana y Justicia”.

El encuentro reunió a representantes de corporaciones policiales de España, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Argentina y Honduras, entre otros países. Los participantes intercambiaron experiencias y estrategias en materia de seguridad, investigación y prevención del crimen organizado en América Latina y el Caribe.

Policías capitalinos participan en curso internacional sobre seguridad
Foto: SSC-CDMX

La estrategia “Alto al Fuego” como referente regional

Policías de la Ciudad de México presentaron como ponentes la Estrategia de Coordinación “Alto al Fuego” en la mesa “Atención a poblaciones vulnerables en situaciones de violencia”. La iniciativa se basa en la metodología de disuasión focalizada desarrollada por el investigador David Kennedy y busca reducir la violencia armada mediante el análisis de la dinámica de los grupos presentes en las zonas de intervención.

De acuerdo con la SSC, la estrategia contempla consecuencias legales específicas para quienes ejercen o han ejercido violencia, con el propósito de incrementar la percepción de riesgo penal y social entre las personas identificadas como de mayor riesgo, siempre bajo el principio de presunción de inocencia.

Policías capitalinos participan en curso internacional sobre seguridad
Foto: SSC-CDMX

La estrategia articula dos ejes de trabajo. El primero, el “Componente de Seguridad y Justicia”, integra equipos especializados en análisis de violencia armada con capacidades de investigación y operación territorial, en los que participan áreas de la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El segundo, el “Componente Comunitario”, tiene como propósito diseñar y articular servicios sociales dirigidos a personas en situación de riesgo, con el fin de generar confianza mediante el acercamiento de apoyos y alternativas que contribuyan a reducir los factores asociados a la violencia.

19:50 hsAyer

Detienen en sujeto identificado como objetivo prioritario en Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a un hombre identificado como Francisco Guadalupe “N”, señalado como objetivo prioritario y presunto responsable de más de 22 robos a gasolineras y al menos cuatro asaltos a farmacias en la Zona Metropolitana de Guadalajara, cometidos en su mayoría entre abril y agosto de 2026.

Las labores de inteligencia que permitieron su captura involucraron al Escudo Urbano C5 del Estado de Jalisco, el C5 y policías municipales de Tlajomulco, así como a la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Robo a Negocio de la Fiscalía del Estado.

Cronología de los ilícitos investigados

Detenido en Jalisco por robos
Foto: Fiscalía de Jalisco

El primer caso documentado ocurrió el 5 de abril en una gasolinera cercana a la estación Urdaneta del Tren Ligero. En mayo y junio se registraron otros dos asaltos en las zonas de la colonia Olímpica y El Álamo, en Guadalajara, mientras que en julio y agosto la actividad delictiva se extendió a gasolineras próximas al aeropuerto y otras zonas de la ciudad.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada estableció el perfil de Francisco Guadalupe “N” como posible generador de violencia tras analizar las denuncias recibidas. Las investigaciones lo ubican como presunto especialista en robo con violencia a establecimientos comerciales, con particular incidencia en cadenas de farmacias, gasolineras y negocios locales.

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. La Fiscalía exhortó a quienes pudieron haber sido afectados por este individuo a interponer las denuncias correspondientes, con el fin de robustecer las carpetas de investigación abiertas en su contra.

18:08 hsAyer

Investigan hallazgo de tres cuerpos en Sonora: se trataría de un crimen pasional

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se realizan investigaciones de un doble homicidio y suicidio registrado durante las primeras horas del sábado 8 de agosto en Hermosillo, y estableció como hipótesis un móvil de carácter pasional.

Los hechos dejaron tres personas sin vida: dos hombres y una mujer. Según la FGJES, el material recopilado —entre el que figuran grabaciones de video— apunta a que uno de los fallecidos habría protagonizado un reclamo reiterado contra la mujer y contaba con antecedentes de amenazas de muerte en su contra.

Reconstrucción de los hechos

De acuerdo con la línea de investigación, el presunto responsable llegó a un parque ubicado en un sector distinto al del hallazgo, donde amenazó a la pareja y discutió con el copiloto de la camioneta antes de abrir fuego. El vehículo abandonó ese punto y fue localizado posteriormente en la intersección del bulevar Antonio Quiroga y Camino del Seri, al suroeste de Hermosillo.

Camioneta SUV blanca con puerta abierta, cristal trasero lateral roto. Cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO". Dos hombres con chalecos. Tres siluetas en el interior, una mano con pistola.
Agentes ministeriales de la Fiscalía de Sonora recogen indicios alrededor de una camioneta blanca con el cristal roto y una figura con un arma en el interior, durante una investigación en Hermosillo, Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese lugar, según informó la Fiscalía, se presume que el responsable se quitó la vida. Las autoridades no precisaron la identidad de las víctimas ni del presunto agresor.

La FGJES señaló que el hombre localizado sin vida en la parte posterior del vehículo se encuentra plenamente identificado y está vinculado a grupos de la delincuencia organizada que operan en la región fronteriza de Sonora.

Las investigaciones periciales continuan para determinar la mecánica de los hechos y establecer con precisión la posición víctima-victimario. La Fiscalía indicó que informará sobre nuevos avances conforme progresen las diligencias.

17:40 hsAyer

Detienen a hombre con dosis de droga en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia centro de Santa María Huatulco que derivó en la detención de una persona identificada como A.L.P. y el aseguramiento de diversas dosis de presuntas drogas, así como una motocicleta.

Detenido con droga en Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

La diligencia ministerial se originó en investigaciones relacionadas con el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de comercio. El operativo contó con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Vicefiscalía Regional de la Costa, junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Durante la intervención se aseguraron bolsas con hierba seca con características propias de la marihuana, envoltorios con polvo blanco con características similares a la cocaína y hojas de papel para cigarrillos.

Tanto A.L.P. como los indicios recabados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que conducirá las investigaciones para determinar la situación jurídica del detenido.

17:13 hsAyer

Dan prisión preventiva a Guadalupe “N”, implicada en la red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

La mujer fue detenida por presuntamente ser la apoderada legal de una empresa vinculada al exgobernador de Baja California

Guadalupe "N" fue detenida este sábado en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guadalupe "N" fue detenida este sábado en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez de control dictó prisión preventiva en contra de Guadalupe “N” por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada, luego de que las autoridades la señalaron por su presunta relación con la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

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16:42 hsAyer

Diputada del PT pide protección a Segob y acusa amenazas de muerte tras cuestionar al gobierno de Oaxaca

Martha Aracely Cruz Jiménez busca reunirse con Rosa Icela Rodríguez para exponer las amenazas que, asegura, recibió luego de involucrarse en el conflicto por el reconocimiento de autoridades de San Juan Mazatlán y cuestionar el manejo de recursos federales destinados a municipios de Oaxaca

La diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, pidió protección a Segob y una audiencia con Rosa Icela Rodríguez tras denunciar amenazas de muerte relacionadas con sus cuestionamientos al gobierno de Oaxaca. (Crédito: X | @Juan_OrtizMX)

La diputada federal del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz Jiménez, pidió una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para exponer una serie de amenazas de muerte que, según denunció, recibió después de cuestionar actuaciones del gobierno de Oaxaca y acompañar a autoridades electas de San Juan Mazatlán.

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