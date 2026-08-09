EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos , deberá presentarse este lunes 10 de agosto de forma presencial ante un juez en Tamaulipas por el proceso penal que lo señala de presunto abuso sexual agravado contra su hija, cometido cuando la menor tenía seis años. La audiencia está fijada para el lunes 10 de agosto a mediodía en el Centro Integral de Justicia de El Mante y fue convocada tras una diligencia del viernes 7 en la que el imputado participó por videollamada y solicitó un mes de prórroga que el juez rechazó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión para dos hombres hallados responsables del delito de secuestro exprés con fines de robo en Naucalpan . Los sentenciados, Luis Enrique Pérez López y Miguel Ángel Roque Falcón , interceptaron a dos víctimas a bordo de una camioneta, las mantuvieron cautivas en un domicilio mientras robaban su mercancía y fueron detenidos el mismo día de los hechos, ocurridos el 30 de mayo de 2025.

La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a Karen “N” por su probable participación en el secuestro exprés agravado de un servidor público de la propia Fiscalía de la CDMX , quien fue hallado sin vida días después de los hechos. Con esta resolución, suman dos personas que enfrentan prisión preventiva por el caso: la imputada y Eduardo “N” , detenido semanas antes.

La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a cinco integrantes de la célula criminal “Los Vallarta” por el homicidio de un hombre en Tecámac , ocurrido el 23 de julio de 2026. Los imputados, tres hombres y dos mujeres , enfrentan una pena de hasta 70 años de prisión y permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec bajo prisión preventiva oficiosa.

19:54 hs

Policías capitalinos participación en curso de seguridad y prevención del crimen organizado con más de cinco países de Latinoamérica

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México participaron en la 4ta Semana Presencial para la Formación y Certificación de Policías en América Latina, celebrada en las instalaciones del John Jay College of Criminal Justice, en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del curso “Líderes para la Gestión de Seguridad Ciudadana y Justicia”.

El encuentro reunió a representantes de corporaciones policiales de España, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Argentina y Honduras, entre otros países. Los participantes intercambiaron experiencias y estrategias en materia de seguridad, investigación y prevención del crimen organizado en América Latina y el Caribe.

Foto: SSC-CDMX

La estrategia “Alto al Fuego” como referente regional

Policías de la Ciudad de México presentaron como ponentes la Estrategia de Coordinación “Alto al Fuego” en la mesa “Atención a poblaciones vulnerables en situaciones de violencia”. La iniciativa se basa en la metodología de disuasión focalizada desarrollada por el investigador David Kennedy y busca reducir la violencia armada mediante el análisis de la dinámica de los grupos presentes en las zonas de intervención.

De acuerdo con la SSC, la estrategia contempla consecuencias legales específicas para quienes ejercen o han ejercido violencia, con el propósito de incrementar la percepción de riesgo penal y social entre las personas identificadas como de mayor riesgo, siempre bajo el principio de presunción de inocencia.

Foto: SSC-CDMX

La estrategia articula dos ejes de trabajo. El primero, el “Componente de Seguridad y Justicia”, integra equipos especializados en análisis de violencia armada con capacidades de investigación y operación territorial, en los que participan áreas de la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).