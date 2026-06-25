Detienen a mexicano en Nigeria, lo sorprendieron en un laboratorio clandestino de metanfetamina

En total fueron arrestadas cinco personas (Especial)

Como resultado del hallazgo y desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina en Nigeria fueron detenidos cinco integrantes “clave” de una estructura criminal, entre ellos un hombre de origen mexicano, quien fue descrito como un experto en la droga sintética.

Los hechos fueron informados el 24 de junio por la Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA, por sus siglas en inglés). La institución destacó que se trata de un sitio de escala industrial que era operado por un grupo delictivo nigeriano-mexicano.

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Dicho laboratorio fue hallado en un bosque de la aldea de Tapa, en el área de gobierno local de Ibarapa Norte, estado de Oyo. Lo asegurado en en el lugar representa una afectación millonaria, según destacaron las autoridades.

El mexicano detenido, un hombre de 56 años, fue identificado como José Villa Ochoa, quien es señalado por las autoridades nigerianas como experto en metanfetaminas y quien fue “contratado específicamente para brindar la experiencia técnica en la síntesis a gran escala”, según destaca el reporte.

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Elementos de la Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) en un bosque, en una operación de desmantelamiento, aparecen múltiples bidones y envases de productos químicos, junto con equipamiento diverso

Mientras que las otras cuatro personas capturadas son ciudadanos de Nigeria que aportaban apoyo logístico, cobertura y operaciones a nivel local.

Los sujetos capturados fueron identificados como Maxwell Uche Nevoh, de 30 años; Olatunji Yusuf, de 37 años; Bankole Akeem Owolabi, de 45 años; y Ganiu Monsiu, de 43 años.

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En el lugar, los agentes antidrogas hallaron precursores químicos, catalizadores industriales, así como equipos de procesamiento de alta resistencia, además de sustancias usadas para la elaboración de metanfetamina. También fueron incautadas:

101 bolsas (25 kg cada una) de sosa cáustica

17 contenedores (25 L cada uno) de ácido sulfúrico

19,5 contenedores (25 kg cada uno) de ácido tartárico;

Cinco contenedores de Reniso Ultracool 68 (tres de 50 L y dos de 25 L de capacidad)

25 botellas (500 ml cada una) de ácido tioglicólico al 80 %

Dos contenedores (25 L cada uno) de fenilacetato de etilo

25 cajas de papel de aluminio

Los sujetos detenidos (NDLEA)

Para procesar las diversas sustancias, los ahora detenidos contaban con un reactor de síntesis, dos unidades de destilación montadas, tres mezcladoras y condensadores, además de un par de máquinas deshidratadoras de vegetales, equipo que usaban para secarlos cristales.

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Al revisar los cristales, estos dieron positivo a metanfetamina. Las sustancias halladas representan, además, millones de dosis de drogas sintéticas que no pudieron ponerse en circulación.

Las autoridades destacaron el aseguramiento de un laboratorio en el estado de Ogun, que con las acciones recientes representan un intento de los criminales de establecer un centro de fabricación de drogas sintéticas.

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En redes sociales fue compartido un video que muestra a los sujetos detenidos y lo recuperado por los agentes.

El operativo en Ogun

Cabe recordar que el 21 de mayo pasado fue informado el arresto de tres ciudadanos mexicanos en lo que fue descrito como el mayor narcolaboratorio de metanfetamina descubierto en la historia del país africano.

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La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria desmanteló el mayor laboratorio de metanfetamina descubierto en el país y detuvo a diez personas. (X/@Rise_Forge)

En dicha ocasión los detenidos fueron identificados como Nemecto Martínez Félix, de 46 años; Jesús López Valles, de 40; y Juan Carlos Torrero, de 51.

Como resultado del operativo, fueron realizados 10 arrestos, el decomiso de 2 mil 419 kilogramos de metanfetamina y la desarticulación de un sindicato transnacional nigeriano-mexicano

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La NDLEA describió a los tres mexicanos como “expertos técnicos” trasladados específicamente a Nigeria para instalar y operar el laboratorio.

El laboratorio estaba oculto en el bosque de Abidagba, en el municipio de Ijebu East, estado de Ogun, al suroeste de Nigeria, dentro de una granja remota operada por la organización criminal conocida como Anochili Innocent Drug Trafficking Organization.

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De forma simultánea al operativo en el bosque, otro equipo de la Unidad de Operaciones Especiales de la NDLEA irrumpió en la residencia del presunto líder del cártel, Anochili Innocent, ubicada en el número 8 de la calle Tafawa Balewa, en el fraccionamiento Golf Estate, Lakowe, en la zona de Lekki, Lagos. En ese inmueble fue detenido el presunto capo y se recuperaron los pasaportes internacionales y los teléfonos celulares de los tres mexicanos arrestados.