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Hermano y hermana coordinaron tráfico de personas para el CJNG desde EEUU: él recibe cadena perpetua, ella 33 años

Edgar Daniel Guzmán y Jesika Guzmán García se declararon culpables

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Hermano y hermana coordinaron tráfico de personas para el CJNG desde EEUU: él recibe cadena perpetua, ella 33 años
Vehículo volcado tras un intento fallido de contrabando que provocó la muerte de tres personas (Department of Justice)

En Estados Unidos, un par de hermanos fueron sentenciados luego de que fue determinada su responsabilidad en los delitos de participar en una estructura dedicada al tráfico de personas.

Se trata de Edgar Daniel Guzmán y Jesika Guzmán García, de 32 y 35 años, respectivamente. El hombre fue identificado como líder y encargado de la organización que operaba en México y el sur de EEUU, de manera particular en Alabama, Luisiana, Oklahoma y Texas.

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Ambos fueron sentenciados por su “participación en una organización de tráfico de personas a gran escala (ASO, por sus siglas en inglés) directamente vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG”.

Las operaciones de la estructura además fueron registradas en le periodo de 2021 a 2026, tiempo en el que el grupo realizó asesinatos, allanamientos y secuestros.

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Daniel Guzmán se encargaba de coordinar intentos de trafico de personas. El 21 de julio del año pasado, el hombre se declaró culpable de un cargo de conspiración para tomar rehenes y para el 22 de junio fue sentenciado a cadena perpetua.

Vista trasera de una mujer con uniforme de prisión blanco y esposas en sus muñecas detrás de la espalda, con rejas de celda borrosas al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la mujer en la estructura criminal

Por su parte, Jesika Guzmán, fue identificada como una de las co conspiradoras dentro de la estructura criminal. La mujer estuvo relacionada con un caso de contrabando que derivó en la muerte del conductor del vehículo de contrabando y dos migrantes que no contaban con documentos.

Tanto ella como su hermano usaban la cuenta de CashApp de Guzmán García, la cual estuvo relacionada con intentos fallidos de tráfico de personas en el Distrito Oeste de Texas.

A través de la aplicación, Daniel Guzmán hizo pagos entre julio de 2018 y abril de 2023 que sumaron más de 84 mil dólares, según los registros oficiales.

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El grupo estaba ligado con el CJNG (Archivo)

La mujer se declaró culpable el 7 de agosto de 2025 de un cargo de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con resultado de muerte. Fue sentenciada el 23 de junio a 405 meses (más de 33 años) de prisión .

Sentenciado mexicano ligado al CJNG

En otras acciones, el 4 de junio pasado Elián René Fabián Valladolid, un hombre de origen mexicano de 26 años identificado por las autoridades estadounidenses como líder de una célula local vinculada al CJNG, fue sentenciado a 262 meses de prisión —más de 21 años— por un tribunal federal en Charlotte, Carolina del Norte.

La pena corresponde a cargos de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo, heroína y metanfetamina, según anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, en un reporte publicado el 4 de junio. Al término de su condena, Valladolid será deportado.

Primer plano de las manos de una persona con esposas de metal, vestida con un uniforme penitenciario naranja, mostrando las muñecas y parte del brazo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la audiencia de sentencia, el gobierno solicitó y obtuvo un aumento de la pena con base en el rol de liderazgo que Valladolid ejerció dentro de la organización delictiva. Los documentos presentados ante el tribunal lo vinculan con una organización de narcotráfico multidrogas con base en México y conexiones directas con el CJNG, estructurada en células locales dedicadas a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Entre 2022 y 2023, Valladolid dirigió la célula local de esa organización, supervisó las actividades de distribución y participó en el reclutamiento de nuevos miembros.

Durante la investigación, las autoridades identificaron escondites utilizados por integrantes de la red para almacenar drogas, entre ellos un almacén sobre el que obtuvieron y ejecutaron una orden de registro.

Como resultado del operativo, los agentes incautaron bolsas, maletas y cajas con drogas y artículos de contrabando, además de materiales de empaque, cuatro balanzas digitales, una prensa para drogas y un agente de corte empleado para adulterar los narcóticos y aumentar el volumen del producto destinado a la reventa.

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