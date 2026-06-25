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Procesan por homicidio a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Edomex

La estructura criminal fue detectada con operaciones en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo

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Procesan a tres preusntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Edomex
Los sujetos procesados (FGJEM)

Tres hombres identificados como posibles integrantes de un grupo criminal con orígenes en Sinaloa, al parecer el Cártel de Sinaloa, fueron vinculados a proceso en el Estado de México por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre.

Los sujetos fueron identificados como Adal Eduardo “N”, Luis Alfonso “N” y Josué David “N”, fueron procesado por su posible participación en hechos registrados el 31 de mayo pasado en Cuautitlán Izcalli. Además, el juez determinó la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones complementarias.

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En dicha ocasión fecha en la que los tres hombres iban en una camioneta tipo pick up en la colonia Lomas de los Ángeles.

Cinta policial amarilla acordonando una escena de crimen nocturna con un cuerpo cubierto, una pistola en el suelo mojado y luces de emergencia.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras detener la marcha del vehículo fueron a la parte trasera del mismo del que sustrajeron un cuerpo que fue abandonado en vía pública para que después los implicados se fueran del sitio.

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Serían miembros de un grupo criminal con presencia en tres municipios

“De acuerdo con información de la Fiscalía, los tres sujetos podrían estar vinculados con un grupo delictivo con orígenes en Sinaloa, cuya zona de operación serían los municipios de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo”, es parte del informe de la Fiscalía mexiquense compartido el 24 de junio.

Fue el Ministerio Público el que identificó a los presuntos responsables como resultado de las averiguaciones por el abandono del cuerpo, lo que derivó en las emisiones de órdenes de captura por el delito de homicidio.

Luego de ser capturados, los tres sujetos fueron llevados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán Izcalli y un juez determinó la vinculación a proceso en contra de los tres sujetos.

El Cártel de Sinaloa en Edomex

Por su parte, a medidos de julio del año pasado fue informado que el también llamado Cártel del Pacífico tenía en 15 municipios del Edomex, de acuerdo con un mapa elaborado por Víctor Manuel Sánchez Valdes, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en seguridad pública.

Artistas Asesinos Cártel de Sinaloa
Imagen: Infobae México

El análisis identifica una distribución territorial que se concentra principalmente en los municipios cercanos a la zona norte de la Ciudad de México, área en la que la organización criminal también opera.

Los municipios mexiquenses con presencia documentada del Cártel de Sinaloa, según el estudio de Sánchez Valdes, son Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Zinacantepec, Toluca, Calimaya, Metepec, Lerma, Ocoyoacac y Huixquilucan.

A estos se suman Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec de Morelos, los cuales conforman el corredor conurbado al norte de la capital del país donde la organización registra actividad.

El Cártel de Sinaloa en el mundo

Además, las operaciones del grupo delictivo han sido registradas en otras naciones. Un informe de la ONU, específicamente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) identificó por nombre al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como actores directos en la desestabilización de Honduras.

Un mapa mundial con continentes destacados y líneas de colores que indican rutas y puntos de operación, junto a una leyenda y el texto "UNODC Report 2025".
La imagen muestra un mapa global que detalla los laboratorios, rutas y alianzas de cárteles mexicanos en tres continentes, según el informe de la ONU de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señala que ambas organizaciones —con base de operaciones en México— colaboraron con pandillas locales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, además de operar junto al Tren de Aragua venezolano y el Clan del Golfo colombiano.

Mientras que en junio de 2024, las autoridades francesas desmantelaron el primer laboratorio de metanfetamina a gran escala descubierto en esa región, y las investigaciones posteriores establecieron vínculos directos entre la red responsable y el Cártel de Sinaloa, además de grupos delictivos en Bélgica, España y los Países Bajos.

Diez meses después, en abril de 2025, Bélgica desarticuló otro laboratorio clandestino que llevaba más de un año en funcionamiento y contaba con capacidad para producir cientos de kilogramos de anfetamina y metanfetamina al mes.

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