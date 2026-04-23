Estas son las afectaciones que dejó el incendio en el Mercado Sonora, según Protección Civil CDMX

Personal de emergencia y limpieza trabaja entre los escombros del Mercado Sonora, mostrando las severas afectaciones estructurales y materiales causadas por el incendio. (Jefatura Gobierno CDMX)

Un incendio en el Mercado Sonora provocó cuantiosos daños materiales, principalmente en locales comerciales y puestos semifijos, la noche de este 21 de abril en la Ciudad de México. De acuerdo con los informes de las autoridades, la zona afectada concentra cerca de cien espacios comerciales.

Protección Civil CDMX reportó que las afectaciones tras el incendio en el Mercado Sonora incluyen aproximadamente 72 puestos semifijos y 25 locales comerciales dañados, sin registrar daño alguno en viviendas.

El siniestro involucró tres edificios y requirió la intervención extensa de bomberos y otros equipos de emergencia, quienes siguen concentrados en evaluar y reducir riesgos para inmuebles colindantes. Cuatro personas recibieron atención médica por intoxicación, sin que fuera necesario su traslado hospitalario.

No se reporta daños a viviendas tras el incendio en el Mercado Sonora

(@SGIRPC_CDMX)

Durante el operativo, bomberos de la Ciudad de México y personal de emergencia desalojaron a unas 200 personas de edificios cercanos al mercado como parte de las medidas para proteger a vecinos y visitantes. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron a quienes resultaron intoxicados por monóxido de carbono, sin registrar lesiones graves ni necesidad de hospitalización.

Hasta el momento, las autoridades no reportan viviendas afectadas ni animales rescatados. La intervención oportuna permitió controlar el fuego y auxiliar rápidamente a quienes estaban cerca del área en riesgo.

Protección Civil CDMX coordinó los trabajos junto a los bomberos de la capital, quienes desde la emergencia combatieron las llamas que alcanzaron tres edificios. El incendio se originó en la zona de puestos semifijos en las inmediaciones del Mercado Sonora.

Durante la madrugada, las labores se enfocaron en sofocar el fuego, efectuar el enfriamiento y proceder con la remoción de escombros. El operativo también incluyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Segiagua —que habilitó garzas para abastecer motobombas— y alcaldías como Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, que enviaron pipas de agua.

(@SGIRPC_CDMX)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó la desconexión energética en la zona para garantizar la seguridad, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colaboró con una pipa de agua y apoyó en el desalojo de inmuebles cercanos. Además, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó acciones para facilitar la movilidad de los equipos de auxilio.

Estado actual del Mercado Sonora tras el siniestro

La situación en el Mercado Sonora continúa bajo revisión, con personal de la Dirección General de Análisis de Riesgos supervisando el estado estructural de los inmuebles y emitiendo opiniones técnicas sobre su seguridad. Las autoridades confirman que los daños materiales afectan principalmente a locales y puestos semifijos, sin pérdida de vidas ni impactos en viviendas.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reconoció el trabajo coordinado de bomberos y diferentes dependencias del gobierno capitalino y alcaldías para controlar el siniestro. Explicó que, al concluir las tareas de enfriamiento, la Fiscalía de la Ciudad de México comenzará la investigación del origen del incendio y de los materiales almacenados en la zona afectada.

El mercado permanece bajo resguardo mientras las autoridades ajustan la estrategia para reanudar actividades y recuperar el área dañada. Las labores de vigilancia seguirán hasta que se confirme la seguridad total para locatarios y visitantes.