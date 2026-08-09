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Huracán venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico y rompió una racha adversa de 25 años en el Nuevo Gasómetro

El Globo se impuso con dos goles de Jordy Caicedo y volvió a ganar en la casa del Ciclón tras varios años. El Ciclón, que sufrió la expulsión de Orlando Gill, profundizó su crisis en el Torneo Clausura

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Huracán cortó una racha histórica al vencer por 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Globo, que se impuso con un doblete de Jordy Caicedo, ganó en la casa del Ciclón por primera vez desde 2001. El equipo de Néstor Gorosito, que sufrió la expulsión de Orlando Gill en el segundo gol, profundizó su mal presente y la gente dejó en claro su malestar en las tribunas del Pedro Bidegain. Antes del inicio, ambos equipos posaron juntos con una bandera para homenajear a la familia Messi tras el fallecimiento de Jorge.

El duelo inició con un intenso desarrollo en el que ambos elencos buscaron imponer las condiciones y generaron aproximaciones importantes al arco rival, donde se destacó una gran intervención de Hernán Galíndez sobre un remate de Rodrigo Auzmendi. Con el correr del cronómetro, el juego se empantanó tras las constantes interrupciones por la fricción en la mitad de la cancha. El punto de inflexión llegó en la última jugada del primer tiempo: Orlando Gill tapó un cabezazo de Juan Bisanz y Jordy Caicedo capturó el rebote para estampar el 1-0.

Jordy Caicedo convirtió los dos goles del triunfo de Huracán para cortar una racha de 25 años sin imponerse en el Nuevo Gasómetro (FOTOBAIRES)
Jordy Caicedo convirtió los dos goles del triunfo de Huracán para cortar una racha de 25 años sin imponerse en el Nuevo Gasómetro (FOTOBAIRES)

Huracán aumentó la ventaja en el inicio del complemento de la mano de Jordy Caicedo, quien definió de forma perfecta para el 2-0 tras una gran habilitación de Facundo Kalinger. La tensión se elevó tras el festejo del ecuatoriano frente a la gente del Ciclón. En medio de la gresca que se generó por el enojo de los jugadores de San Lorenzo, el arquero Orlando Gill le pegó un cabezazo a Lucas Blodel y, luego de la intervención del VAR, fue expulsado por “conducta violenta”. Los hinchas en las tribunas explotaron para reprobar al elenco dirigido por Pipo Gorosito. Desde entonces, el cuadro de Parque Patricios contó con múltiples situaciones de peligro para aumentar la ventaja.

El Globo se impuso por segunda vez en el año, ya que en el Apertura se impuso 1-0 gracias al tanto de Jordy Caicedo. Además, cortó una extensa sequía en condición de visitante: su último triunfo en la casa del Ciclón fue 1-0 (Emanuel Villa) por el Apertura de 2001. En condición de visitante, no ganaba desde el Clausura 2009 con gol de Paolo Goltz, el cual se disputó en La Bombonera. Más allá de la victoria, San Lorenzo sigue dominando en el historial con un saldo positivo a favor de 37 encuentros (87V, 56E y 50D).

Los dirigidos por Diego Martínez escalaron a la séptima posición de la zona B con siete unidades y a la 13° ubicación de la Tabla Anual con 29. San Lorenzo está último en el grupo A con tres puntos. El cuadro conducido por Pipo Gorosito deberá recibir en el Nuevo Gasómetro a Unión de Santa Fe el próximo sábado 15 de agosto a las 14:30 por la fecha cinco del Clausura. Del otro lado, el elenco de Parque Patricios visitará a Sarmiento en Junín el domingo 16 a las 15:00.

20:00 hsAyer

¡FINAL DEL PARTIDO!

Huracán se quedó con el clásico al imponerse por 2-0 sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro gracias al doblete de Jordy Caicedo. El Globo cortó una histórica racha de 25 años sin ganar en condición de visitante contra el Ciclón. Además, su último triunfo en el estadio Pedro Bidegain data del 2001. El equipo de Néstor Gorosito profundizó su crisis en el Torneo Clausura.

19:58 hsAyer

52 minutos ST: ¡Notable atajada de Galíndez!

San Lorenzo empuja para recortar las distancia en el marcador, pero el arquero de Huracán se destacó con una intervención sublime.

19:55 hsAyer

48 minutos ST: ¡Se perdió el descuento San Lorenzo!

Rodrigo Auzmendi ganó de cabeza en el área de Huracán y su remate se fue rozando el poste.

19:50 hsAyer

45 minutos ST: se juegan diez más

Huracán tiene la chance de aumentar la ventaja ante un San Lorenzo desesperado. Óscar Romero ingresó en lugar de Óscar Cortés en el Globo.

19:44 hsAyer

37 minutos ST: ¡Tapadón de Devecchi!

Juan Bisanz volvió a rematar desde afuera del área, pero en esta oportunidad fue el arquero del Ciclón el que le negó el gol. Huracán cuenta con espacios para aumentar la ventaja.

19:43 hsAyer

36 minutos ST: Huracán pide penal sobre Cortés

Danilo Arboleda llegó tarde al cruce y el colombiano se lanzó al suelo tras sentir el contacto en el borde del área. Darío Herrera no cobró infracción y no recibió el llamado desde el VAR.

19:38 hsAyer

33 minutos ST: modificación en Huracán

Lautaro Mora entró por Facundo Kalinger. Ignacio Pussetto fue amonestado por demorar en la reanudación del juego.

19:35 hsAyer

29 minutos ST: ¡Travesaño de Huracán!

Juan Bisanz sacó un potente remate desde afuera del área que pegó en la parte de arriba del arco. El Globo controla el desarrollo del partido.

19:32 hsAyer

25 minutos ST: Huracán aprovecha la desesperación de San Lorenzo

Los jugadores del Ciclón sienten el clima tenso que baja desde las tribunas y los futbolistas del Globo marcan el ritmo del partido.

19:26 hsAyer

21 minutos ST: modificación en Huracán

El goleador Jordy Caicedo se retiró para el ingreso de Ignacio Pussetto, en su vuelta con la casaca del Globo.

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