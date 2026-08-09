Andrés Cepeda lanza Big Band 2: “Lo hice sin inteligencia artificial y recuperé la voz de Celia Cruz”

El cantante colombiano, Andrés Cepeda, en entrevista con Infobae. Durante la conversación, el artista presenta su nuevo álbum Andrés Cepeda Big Band 2 y aborda la influencia de la tecnología en la producción, distribución y consumo de música. Se discute la evolución de los formatos musicales, desde el vinilo hasta las plataformas digitales, y el coleccionismo de discos. También, detalla su colaboración con Celia Cruz en una canción del nuevo proyecto.

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“Me siento muy orgulloso de haber logrado este álbum sin inteligencia artificial, en esta era de la inteligencia artificial”, afirmó Andrés Cepeda, cantante y compositor colombiano con más de treinta años de trayectoria, durante el lanzamiento conjunto de su nuevo álbum Big Band 2 y la nueva Hyundai Palisade Híbrida en el Movistar Arena de Bogotá.

La frase lo resume bien: Cepeda es un artista que conoce la tecnología por dentro, no como tendencia sino como oficio. Lo que no esperaba descubrir al sentarme con él es que, antes de ser la voz detrás de canciones como No es casual o Besos usados, fuera ingeniero de sonido. Empezó como alguien que recogía cables, montaba micrófonos y aprendía el sonido desde el piso del estudio.

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Esa combinación, músico y técnico, explica por qué una conversación sobre un álbum nuevo derivó naturalmente hacia vinilos, cintas de cuarto de pulgada, sistemas de audio en automóviles y el futuro de los formatos físicos. Cepeda habla de todo eso con la misma soltura con la que habla de sus canciones: con pasión genuina y sin poses de experto.

Nuevo álbum de Andrés Cepeda Big Band 2. Una propuesta con cero inteligencia artificial en una era donde esa tecnología prevalece.

Treinta años de vigencia y el papel de la tecnología en su carrera

—Más de treinta años vigente en la música. ¿Qué lugar ocupa la tecnología en la carrera?

— “Te imaginarás que uno muy importante. Yo soy compositor y soy intérprete, soy músico, pero también, soy ingeniero de grabación. Entonces, para mí la tecnología es algo clave. Son todas las herramientas con las que trabajamos para poder hacer nuestra música, grabarla, distribuirla. En los conciertos, por supuesto, es un elemento básico. A la hora de posproducción, de hacer los videos, la tecnología siempre va a estar presente de la mano del trabajo musical. Es una faceta importantísima de lo que hacemos y por eso cuando empecé mi carrera, para mí era muy importante estar muy vinculado con la parte tecnológica”.

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Confieso que ese detalle me sorprendió. No lo sabía. Cepeda no es solo el hombre de la voz cálida y las baladas que acompañaron generaciones de colombianos y latinos: es alguien que entiende el sonido desde su construcción técnica. Eso cambia la manera de escucharlo.

El regreso del vinilo y la evolución de los formatos musicales

—Durante la entrevista había un vinilo sobre la mesa. ¿Qué significa para ti el regreso de ese formato?

—“Soy coleccionista así afiebradísimo de vinilos. Tengo una colección que adoro. Cada vez que tengo la oportunidad de viajar, busco tiendas de vinilos. Me alegra mucho ver que hay muchas de ellas nuevas, hay unas que han persistido. La gente está consumiendo vinilos. Es curioso: hay gente que compra el vinilo y disfruta de la música, pero hay gente que compra el vinilo y nunca los destapan, los dejan guardaditos como de museo y consumen la música en plataformas. Hay otros como yo que nos encanta el sonido del vinilo”.

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El vinilo es uno de los formatos de este nuevo álbum. Así que apuesta a un clásico que ha tomado fuerza en los últimos meses incluso con fans de k-pop.

—¿Cómo has vivido la evolución de los formatos a lo largo de tu carrera?

—“A lo largo de todos estos años de carrera, treinta años, he tenido la oportunidad de ver cómo han cambiado los formatos. Cómo pasamos del vinilo al CD, obviamente el casete, pasamos por el Blu-ray, por los DVDs, luego a las primeras streamers de música, luego a las plataformas digitales y ahora a un consumo masivo de música también a través de las redes sociales. Ver cómo se ha desarrollado todo este tema y cómo esa tecnología ha venido cambiando la manera en que producimos, distribuimos y consumimos la música, ha sido interesante ser testigo de todos esos cambios, que además pasan super rápido”.

—¿Y qué pasa con quienes aún prefieren el formato físico, como ocurre con el K-pop?

—“Hay públicos de diferentes generaciones y estilos a quienes nos gusta el físico. Me sorprende mucho ver gente muy joven, por ejemplo, los que consumen música de K-pop, que son amantes de vinilos y de CDs y los coleccionan, aunque son una generación más acostumbrada a consumir la música de manera digital. Pero bueno, para los gustos, colores. En este momento todo el mundo está consumiendo música de maneras muy distintas”.

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La inteligencia artificial y el dueto con Celia Cruz y Benny Moré

—En el álbum hay una versión con Celia Cruz. Al escucharla, pensé que era inteligencia artificial. ¿Qué hay detrás de esa canción?

—“Un personaje tan importante para nuestra música latina como Celia Cruz es un deseo para cualquiera de nosotros artistas hacer un dueto con ella. Yo tuve la gran fortuna de conocerla pero fue una casualidad muy linda. Cuando yo estaba empezando mi carrera, por ahí en los años 90, fui asistente de grabación en varios estudios de Bogotá, estaba haciendo mis prácticas. En uno de esos, un buen día llegó Celia Cruz a grabar una canción a Bogotá una canción del maestro José Barros con una gran cantante colombiana que es Matilde Díaz, que era de la orquesta de Lucho Bermúdez. Yo fui testigo de esa grabación, trabajé como asistente, recogiendo los cables, montando el micrófono, trayendo los filtros, todo lo que hacemos los asistentes. Me quedó un recuerdo grabado de esa experiencia de ver a Celia en un estudio cantar, nunca se me va a olvidar”.

La canción con la cantante cubana, Celia Cruz, tuvo un trabajo musical real de producción sin inteligencia artificial que imite la voz de ella. (1925-2003). EFE/Carlo Bruch/Archivo

—¿Y cómo logró llevar ese recuerdo al álbum?

—“Cuando estaba haciendo este álbum, me acordé de eso y dije: ´Quisiera incluir esa canción de las Pilanderas que ella grabó en Bogotá´. Y dije: ´Yo tengo que averiguar dónde está esa cinta´. Empecé con esa búsqueda, a esculcar y averiguar y a preguntar y a jalar la pitica, hasta que apareció la cinta, que por fortuna estaba bien conservada, había sido bien almacenada y no hubo que hacer grandes esfuerzos para restaurarla.

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Después tuve que conseguir los permisos de sus herederos, de los dueños, del albacea protector de su material discográfico, de la disquera a la que pertenecía esa grabación. Logré que me permitieran utilizar la voz original de Celia Cruz, grabada en cinta de cuarto de pulgada e integrarla a mi álbum. Me siento muy orgulloso de haber logrado hacer eso en esta era de la inteligencia artificial, sin inteligencia artificial.

El mismo proceso se repitió para el dueto con Benny Moré: búsqueda de cintas, gestión de permisos con herederos y disqueras, y recuperación de una voz que el tiempo guardó en un carrete. Dos leyendas de la música latina, recuperadas sin un solo algoritmo de por medio".

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Que alguien con tanto dominio técnico haya elegido el camino más largo y más humano para estos duetos dice mucho de quién es Cepeda como artista. Podría haber usado IA. Decidió no hacerlo.

La Hyundai Palisade Híbrida, distribuida en Colombia por el Grupo Astara, tienegarantía de siete años o 140.000 kilómetros y sistema de sonido Bose de 14 parlantes.

El álbum Big Band 2 y el lanzamiento conjunto con la Hyundai Palisade Híbrida

—Cómo describes el nuevo álbum Andrés Cepeda Big Band 2

—“Andrés Cepeda, Big Band 2 es un álbum en vivo, canciones doradas de nuestra música latinoamericana y unos duetos increíbles: Celia Cruz, Lila Downs, Benny Moré. Mejor dicho, estoy feliz de poder presentarles esta música. Ojalá que la disfruten y la bailen.

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—¿Qué canciones del álbum destacarías para escuchar a todo volumen?

—“La canción Año viejo me trae los mejores recuerdos de la vida. Obviamente, la que hice con Celia, para mí es un orgullo. Hay otra bellísima que se llama Rayito de luna que canto con una artista mexicana fantástica, Lila Downs. Y de pronto, les sugiero de otra época de la carrera, hay una que se llama Día tras día, que adoro. También, ´Besos usados´ que quiero muchísimo. Más recientemente, del álbum Bogotá, hay una que se llama El café, que me encanta oír".

Lanzamiento de Hyundai Palisade Híbrida en Colombia

El Movistar Arena de Bogotá en Colombia, fue el escenario elegido para presentar simultáneamente el álbum de Andrés Cepeda y la nueva Hyundai Palisade Híbrida, distribuida en Colombia por el Grupo Astara. La coincidencia tiene lógica: dos proyectos que representan evolución, uno musical y otro automotriz, bajo el concepto “Crea lo que sigue”.

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La marca llegó a este lanzamiento con las siguientes cifras: en 2025 registró un crecimiento del 63% en ventas, con 11.674 unidades comercializadas y una participación de mercado del 5%, lo que la convirtió en la marca no china de mayor crecimiento dentro del Top 10 del país. La Palisade Híbrida, en su versión HEV Limited 4x4, es el nuevo buque insignia de ese portafolio: motor Smartstream G 2.5 Turbo Hybrid, potencia combinada de 329 hp y tracción permanente 4x4 con capacidad para ocho pasajeros.

El cantautor, Andrés Cepeda, eligió evaluar la calidad de audio de su producciones musicales en un vehículo, puede ser la Santa Fe o una Palisade Híbrida.

El sistema de sonido Bose y la música en el automóvil

—La Palisade tiene un sistema de sonido Bose. ¿Qué significa eso para un artista, tiene relevancia?

—“Las personas que como yo necesitamos oír música bien, valoramos mucho eso. Tenemos un sistema Bose divino. De hecho, cuando yo estoy terminando de hacer un álbum y voy al estudio a hacer la mezcla, que es la finalización de audio del álbum, obviamente en el estudio con los parlantes superprofesionales uno hace su mezcla, oye, pero después se lleva eso a oírlo en el mundo real.

Uno de mis lugares favoritos para oír las mezclas finalizadas es un vehículo que tenga un buen sonido, en este caso la Palisade o anteriormente la Santa Fe. Porque te va a dar una sensación de cómo suena tu música en un buen sistema en un carro. Y muchísima gente, como yo, disfrutamos de la música en el auto, hacemos un viaje, la cotidianidad, el trancón de por la tarde, lo que sea. Y es importantísimo tener un buen sistema. Hyundai se esmera porque tengamos un gran sistema de audio y es algo que yo valoro mucho como usuario y obviamente como músico también".

Eso me quedó resonando. Cepeda no habla de la Palisade como alguien que memorizó una ficha técnica la noche anterior. Habla de ella como alguien que la usa de verdad, que sube sus propias mezclas y las escucha en el camino a casa para saber si sonaron bien. No es un experto en mecánica ni pretende serlo: es un músico que valora el confort, la tecnología y, sobre todo, el sonido. Y eso, viniendo de alguien que lleva treinta años construyendo canciones desde adentro, es el mejor elogio que un sistema de audio puede recibir.

Tanto Big Band 2 como la Hyundai Palisade Híbrida están disponibles para el público colombiano: el álbum en plataformas digitales y en www.andrescepeda.com.co; y el vehículo en los concesionarios del Grupo Astara en Colombia, respaldado por una garantía de siete años o 140.000 kilómetros para el vehículo y ocho años o 160.000 kilómetros para la batería.