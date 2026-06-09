Gobierno de EEUU no ha esclarecido muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

Roberto Velasco durante la mañanera del pueblo de este 9 de junio. (Presidencia)

Las muertes de migrantes mexicanos bajo la custodia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha sido un fenómeno muy recurrente en los últimos meses, del cual hasta el momento no se tiene una aclaración oficial por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Ante esta situación, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco dio a conocer que es un tema que se sigue atendiendo. A pesar de los documentos que formalmente se han presentado al Departamento de Estado, no se ha obtenido una respuesta sobre la investigación, por lo que continúa la insistencia para un pronunciamiento por parte de las autoridades estadounidenses para resolver los casos.

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“Hay varios juicios al interior de Estados Unidos que se están resolviendo sobre este mismo punto, están en distintas etapas procesales. Hay uno en especifico que tiene que ver con el centro de adelanto de California, donde más personas lamentablemente perdieron la vida y naturalmente sus familias están exigiendo que haya justicia. Estamos esperando a que los jueces emitan una resolución”, declaró el funcionario.

Asimismo, informó que el número de detenidos se mantiene en una cifra aproximada de 14 mil connacionales, quienes se encuentran en la espera de ser deportados desde los centros de ICE y CBP.

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Autoridades del ICE

Repatriación de migrantes venezolanos y cubanos a México

El canciller aseguró que no existe un acuerdo para recibir repatriaciones de migrantes de terceros países, como Venezuela y Cuba, pero desde hace algunos años, el Gobierno de EU implementó una política relacionada con la restricción de ingreso por la frontera de ciertas nacionalidades.

Por este hecho, la SRE en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) busca atender a estas personas, y darles una alternativa para retorno voluntario a su país, y caso especiales una posibilidad en México.

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“Por razones humanitarias los recibimos, sobre todo en la frontera norte, no es que haya un acuerdo de un tercer país. Eso no existe, no hay un acuerdo. Somos un país humanitario, en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades pues no se les rechaza. Llegan a México, se les atiende y se ve si quieres regresar a su país de origen o si se quieren quedar en México, bajo que condiciones pueden quedarse”, manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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