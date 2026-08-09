LeBron James y Stephen Curry: la rivalidad que definió una era y por qué nunca jugaron juntos en la NBA

LeBron James descartó el salto a Golden State Warriors y la decisión preservó una de las rivalidades más decisivas de la NBA con Stephen Curry (Mandatory Credit: Cary Edmondson-Imagn Images)

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LeBron James, Stephen Curry y un posible salto a Golden State Warriors quedaron como una idea descartada, y esa decisión preserva una de las rivalidades más decisivas de la NBA: evita que el tramo final de sus carreras reescriba el recuerdo de cuatro finales consecutivas, una remontada 3-1 y una era en la que uno u otro apareció en 11 series por el título entre 2011 y 2022.

Según The Athletic, esa eventual sociedad no prosperó en parte porque James nunca terminó de dejar atrás la carga simbólica de unirse al equipo que lo venció tres veces en cuatro enfrentamientos en las Finales.

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Además, ya se confirmó que LeBron continuará su carrera en Philadelphia 76ers. El medio sostuvo que ese freno personal y el costo reputacional de la decisión pesaron tanto como cualquier cálculo deportivo.

Draymond Green, ala de Golden State Warriors, lo dijo en su podcast al explicar por qué la franquicia no logró incorporar a James: “Al final no creo que Bron haya podido superar la historia, y lo entiendo”.

Luego añadió: “Vivimos en una época en la que todos los que no tienen nada que decir tienen algo que decir. A LeBron lo van a destrozar si viene a los Warriors. Creo que, al final, eso influyó mucho en la decisión. Jugó un papel importante en que los Warriors no ficharan a LeBron”.

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The Athletic señaló que LeBron James no dejó atrás la carga simbólica de unirse al equipo que lo venció tres veces en cuatro Finales de la NBA (Mandatory Credit: David Gonzales-Imagn Images)

La posibilidad incluyó, durante un tiempo, una combinación que también podía sumar a Anthony Davis junto a Curry y Green.

El diario señaló que esa vía contemplaba llevar a Davis al Área de la Bahía, aunque a los Warriors no les convenció el precio necesario para sacarlo de Washington.

La tesis central del artículo de The Athletic es que el atractivo de verlos juntos nunca superó el peso histórico de haberlos visto enfrentados.

La NBA, más que por asociaciones de estrellas, suele ordenar su memoria alrededor de choques que fijan épocas: Bill Russell contra Wilt Chamberlain, Magic Johnson contra Larry Bird, Michael Jordan contra los Detroit Pistons.

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En ese linaje se inscriben James y Curry. La publicación planteó que ambos se convirtieron en los titanes de su generación porque se bloquearon mutuamente el camino hacia el trofeo Larry O’Brien y, en ese forcejeo, empujaron el juego a niveles más altos.

La alternativa de reunir a Stephen Curry, LeBron James y Anthony Davis perdió fuerza porque Golden State Warriors no aceptó el precio para sacarlo de Washington (Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images)

Cuando Curry emergió como aspirante al trono, James ya dominaba la liga. Casi cada carrera por el campeonato pasaba por uno de los dos, y esa pugna produjo momentos que marcaron época, amplificados además por una conversación pública atravesada por las redes sociales y por comunidades de aficionados que transformaron la admiración deportiva en una disputa partidaria permanente.

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Ese contexto volvió fascinante la idea de que terminaran como compañeros. Pero, citado por The Athletic, el análisis concluyó que el valor simbólico de esa unión era menor que el costo potencial de alterar el relato que ya dejaron sus enfrentamientos.

El oro olímpico de París ofreció la única excepción necesaria

El artículo sostuvo que el mejor ejemplo de una alianza entre ambos ya ocurrió y no necesita repetición: la carrera hacia la medalla dorada de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante dos semanas, el equipo estadounidense reunió a James, Curry y Kevin Durant en un escenario global y con una recompensa concreta, lo que permitió ver a James como organizador y a Curry como desequilibrante sin borrar la historia previa entre los dos.

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Ese episodio funcionó como una tregua de alto impacto y, a la vez, como una rareza suficiente. La convivencia, el crecimiento de su amistad y la presión propia del torneo ofrecieron una versión emotiva de esa sociedad sin necesidad de convertirla en un proyecto permanente de franquicia.

La nota también reconoció el atractivo estrictamente basquetbolístico de una plantilla con James, Curry, Green y Jimmy Butler, e incluso con Davis.

La inteligencia táctica de James, la gravedad ofensiva de Curry, la versatilidad de Butler y la presencia de Green habrían convertido a Golden State en una cita obligada cada noche.

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La llegada de LeBron James a Philadelphia 76ers confirmó que el posible fichaje por Golden State Warriors no pudo darse (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Con Steve Kerr al mando, ese grupo habría reunido una concentración inusual de lectura de juego y experiencia. Para los aficionados, la combinación prometía partidos de altísimo nivel y momentos memorables.

La unión tardía podía alterar el modo en que se recuerdan sus guerras

La objeción no consistió en negar que un equipo con las dos figuras más destacadas de toda una generación habría resultado imponente, sino en cuestionar el costo narrativo que implicaba esa decisión.

El texto planteó que las rivalidades dan sentido a las eras, ordenan los campeonatos y construyen la reverencia posterior, y que James y Curry merecen habitar el mismo espacio histórico que otras grandes oposiciones de la liga.

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Su legado compartido incluyó cuatro finales consecutivas entre Cleveland y Golden State, la remontada de 3-1 que cambió la historia y el nacimiento de una dinastía que fijó un nuevo estándar de excelencia, con uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Esa dimensión, sostuvo el medio, se fortalece porque se negaron mutuamente el triunfo.

Una sociedad al final de sus trayectorias no habría borrado esos antecedentes. Pero sí podía modificar la forma en que se los recuerda o dejarlos expuestos a una secuela menos poderosa que la historia original, además del ruido que habría provocado en un ecosistema del baloncesto dado a la sobrerreacción.

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Stephen Curry, protagonista de la rivalidad con LeBron James en la NBA (Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images)

Por eso, el cierre del análisis se apoyó en una idea más amplia: con el paso del tiempo, las rivalidades pierden aspereza y ganan respeto.

James y Curry ya llegaron a esa etapa de abrazos, admiración, charlas a pie de cancha y una medalla dorada compartida.

La amistad, sostuvo el artículo, funciona como epílogo. La rivalidad seguirá siendo la historia.