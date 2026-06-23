Reconocen al oro verde: IMPI otorga medidas a favor del Aguacate Franja Michoacán

La declaratoria de Indicación Geográfica del “Aguacate Franja Michoacán” se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de mayo de 2026. Crédito: X/@SE_mx

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reconocieron al “Aguacate Franja Michoacán” como Indicación Geográfica Protegida, una figura que ampara al aguacate Hass producido en una región específica del estado y que busca fortalecer su autenticidad, trazabilidad y posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

La declaratoria ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de mayo y la solicitud correspondiente apareció antes, el 29 de enero. La zona protegida abarca 31 municipios de Michoacán, donde el cultivo del aguacate tiene antecedentes documentados desde el siglo XIX.

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De acuerdo con el comunicado del IMPI, la protección acredita el origen, la calidad y la reputación del producto, además de diferenciarlo de otros aguacates similares producidos fuera de la franja reconocida.

La protección distingue al aguacate Hass de 31 municipios de Michoacán

El IMPI señaló que la Indicación Geográfica acredita origen, calidad y reputación del producto, y lo diferencia de aguacates producidos fuera de la franja reconocida. Crédito: X/@SE_mx

El reconocimiento se aplica al aguacate variedad Hass cultivado en una región con condiciones geográficas, climáticas y humanas específicas. Según el IMPI, esos factores le confieren cualidades propias que sustentan la Indicación Geográfica.

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La institución describe al “Aguacate Franja Michoacán” por su forma ovalada, cáscara rugosa, pulpa cremosa y alto contenido de aceite. Esas características físicas y sensoriales, añadió la dependencia, han favorecido su reconocimiento gastronómico y comercial dentro y fuera de México.

El comunicado también ubicó la evolución del cultivo en la entidad: pasó de prácticas tradicionales a una agroindustria consolidada. Ese proceso integró técnicas especializadas de cultivo, cosecha, selección y empaque.

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Marcelo Ebrard y Vidal Llerenas vinculan el reconocimiento con el desarrollo regional

Vidal Llerenas afirmó que la Indicación Geográfica reconoce a gobierno, productores y empacadores, y destaca arraigo, tecnología y capacidad de exportación del aguacate. Crédito: X/@SE_mx

Durante el acto de entrega de la placa conmemorativa de la Declaración de Protección, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que la medida responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar el desarrollo económico de Michoacán.

En las palabras de Ebrard: “Recibimos la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, de apoyar el desarrollo económico del estado de Michoacán, y las Indicaciones Geográficas son un importante instrumento para ello, ya que contribuyen a generar una economía social y cumplen con la visión del proyecto económico de la mandataria federal”.

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Ebrard sostuvo además que la Indicación Geográfica protege tanto un proceso como un producto que debió cumplir requisitos y estándares para obtener el reconocimiento. Señaló que ese aval será detonante del fortalecimiento de la economía regional y también de la economía nacional.

Por su parte, el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales dijo que la entrega de esta Indicación Geográfica al gobierno estatal, a productores y a empacadores constituye un reconocimiento por las características especiales del producto. Añadió que el aguacate tiene arraigo propio, tecnología y capacidad de exportación, lo que le da mayor valor y proyección frente a otros de su misma especie.

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En el evento participaron también el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el secretario de Desarrollo Económico estatal, Claudio Méndez Fernández; el presidente del Consejo Directivo de los Productores y Empacadores de Aguacate A.C., Rafael Paz Vega, y el presidente de la Asociación de Productores Empacadores, Exportadores de Aguacate de México, APEAM, Raúl Ernesto Martínez Pulido.

Grasas y fibra son algunos de los beneficios al corazón y la digestión del aguacate

El aguacate aporta grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales asociados con varios beneficios a la salud. (Infobae/IA)

El aguacate concentra grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales que se asocian con beneficios para el corazón, la digestión, la vista, la piel y el control de la glucosa.

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Entre los compuestos que el medio identifica destacan el ácido oleico, la vitamina E, la luteína, la zeaxantina, el potasio y el magnesio. Esos nutrientes ayudan a prevenir o combatir distintos padecimientos cuando el alimento se integra a una dieta equilibrada. También aporta vitaminas C, E, K y del grupo B, en especial ácido fólico.

El mismo perfil nutricional se relaciona con la regulación de la presión arterial. Su contenido de potasio contribuye a equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo y favorece una presión arterial saludable. En el sistema digestivo, su aporte de fibra favorece un tránsito intestinal óptimo, esa misma característica ayuda a prevenir el estreñimiento y a mantener una microbiota intestinal equilibrada.

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