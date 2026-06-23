México

Reconocen al oro verde: IMPI otorga medidas a favor del Aguacate Franja Michoacán

Esta declaratoria ampara la producción de la variedad Hass en una zona delimitada del estado

Guardar
Google icon
Esta declaratoria ampara la producción de la variedad Hass en una zona delimitada del estado
La declaratoria de Indicación Geográfica del “Aguacate Franja Michoacán” se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de mayo de 2026. Crédito: X/@SE_mx

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reconocieron al “Aguacate Franja Michoacán” como Indicación Geográfica Protegida, una figura que ampara al aguacate Hass producido en una región específica del estado y que busca fortalecer su autenticidad, trazabilidad y posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

La declaratoria ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de mayo y la solicitud correspondiente apareció antes, el 29 de enero. La zona protegida abarca 31 municipios de Michoacán, donde el cultivo del aguacate tiene antecedentes documentados desde el siglo XIX.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado del IMPI, la protección acredita el origen, la calidad y la reputación del producto, además de diferenciarlo de otros aguacates similares producidos fuera de la franja reconocida.

La protección distingue al aguacate Hass de 31 municipios de Michoacán

Esta declaratoria ampara la producción de la variedad Hass en una zona delimitada del estado
El IMPI señaló que la Indicación Geográfica acredita origen, calidad y reputación del producto, y lo diferencia de aguacates producidos fuera de la franja reconocida. Crédito: X/@SE_mx

El reconocimiento se aplica al aguacate variedad Hass cultivado en una región con condiciones geográficas, climáticas y humanas específicas. Según el IMPI, esos factores le confieren cualidades propias que sustentan la Indicación Geográfica.

PUBLICIDAD

La institución describe al “Aguacate Franja Michoacán” por su forma ovalada, cáscara rugosa, pulpa cremosa y alto contenido de aceite. Esas características físicas y sensoriales, añadió la dependencia, han favorecido su reconocimiento gastronómico y comercial dentro y fuera de México.

El comunicado también ubicó la evolución del cultivo en la entidad: pasó de prácticas tradicionales a una agroindustria consolidada. Ese proceso integró técnicas especializadas de cultivo, cosecha, selección y empaque.

Marcelo Ebrard y Vidal Llerenas vinculan el reconocimiento con el desarrollo regional

Esta declaratoria ampara la producción de la variedad Hass en una zona delimitada del estado
Vidal Llerenas afirmó que la Indicación Geográfica reconoce a gobierno, productores y empacadores, y destaca arraigo, tecnología y capacidad de exportación del aguacate. Crédito: X/@SE_mx

Durante el acto de entrega de la placa conmemorativa de la Declaración de Protección, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que la medida responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar el desarrollo económico de Michoacán.

En las palabras de Ebrard: “Recibimos la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, de apoyar el desarrollo económico del estado de Michoacán, y las Indicaciones Geográficas son un importante instrumento para ello, ya que contribuyen a generar una economía social y cumplen con la visión del proyecto económico de la mandataria federal”.

Ebrard sostuvo además que la Indicación Geográfica protege tanto un proceso como un producto que debió cumplir requisitos y estándares para obtener el reconocimiento. Señaló que ese aval será detonante del fortalecimiento de la economía regional y también de la economía nacional.

Por su parte, el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales dijo que la entrega de esta Indicación Geográfica al gobierno estatal, a productores y a empacadores constituye un reconocimiento por las características especiales del producto. Añadió que el aguacate tiene arraigo propio, tecnología y capacidad de exportación, lo que le da mayor valor y proyección frente a otros de su misma especie.

En el evento participaron también el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el secretario de Desarrollo Económico estatal, Claudio Méndez Fernández; el presidente del Consejo Directivo de los Productores y Empacadores de Aguacate A.C., Rafael Paz Vega, y el presidente de la Asociación de Productores Empacadores, Exportadores de Aguacate de México, APEAM, Raúl Ernesto Martínez Pulido.

Grasas y fibra son algunos de los beneficios al corazón y la digestión del aguacate

El aguacate aporta grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales asociados con varios beneficios a la salud. (Infobae/IA)
El aguacate aporta grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales asociados con varios beneficios a la salud. (Infobae/IA)

El aguacate concentra grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales que se asocian con beneficios para el corazón, la digestión, la vista, la piel y el control de la glucosa.

Entre los compuestos que el medio identifica destacan el ácido oleico, la vitamina E, la luteína, la zeaxantina, el potasio y el magnesio. Esos nutrientes ayudan a prevenir o combatir distintos padecimientos cuando el alimento se integra a una dieta equilibrada. También aporta vitaminas C, E, K y del grupo B, en especial ácido fólico.

El mismo perfil nutricional se relaciona con la regulación de la presión arterial. Su contenido de potasio contribuye a equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo y favorece una presión arterial saludable. En el sistema digestivo, su aporte de fibra favorece un tránsito intestinal óptimo, esa misma característica ayuda a prevenir el estreñimiento y a mantener una microbiota intestinal equilibrada.

Temas Relacionados

MichoacánAguacateIMPIPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Ambos equipos saldrán por el triunfo para sumar sus primeros puntos en esta fase de grupos, tras perder en su debut contra Ghana e Inglaterra

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 23 de junio: activan Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 23 de junio: activan Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche

Exjueces se manifiestan en Segob para exigir indemnizaciones tras reforma judicial de 2024

Cerca de 100 exmagistrados y exjueces federales realizaron una caminata pacífica en CDMX para reclamar pagos pendientes

Exjueces se manifiestan en Segob para exigir indemnizaciones tras reforma judicial de 2024

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? fallece motociclista atropellado por unidad del Metrobús frente a estación Prepa 1 de la línea 5

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? fallece motociclista atropellado por unidad del Metrobús frente a estación Prepa 1 de la línea 5

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

“Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento”, asegura El Chapo Guzmán en su nueva carta

Semar confirma detención de 12 narcomenudistas en Jiutepec, Morelos: nueve tenían antecedentes penales

Cae jefe de plaza del Cártel de Tláhuac dedicado a la venta de medicamentos controlados en un tianguis de la CDMX

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Eiza Gónzalez confiesa cómo manejó el rechazo antes del éxito en Hollywood

Eiza Gónzalez confiesa cómo manejó el rechazo antes del éxito en Hollywood

Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

¿Qué está pasando entre Bogueto y Bellakath? El cantante reacciona a señalamiento de que ella es su ex y le fue infiel a su esposa

DEPORTES

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Comienzan cierres y colocación de pantallas en Paseo de la Reforma para festejos del México vs Chequia

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante República Checa

Seguridad reforzada para el México vs Chequia: CDMX lanza operativo con más de 7500 policías

Alexis Vega responde a quienes critican el juego de México en el Mundial 2026: “Lo importante es sacar el resultado”