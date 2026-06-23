México

Dan 70 años de prisión a madre e hijo por feminicidio en el Estado de México

El agresor trasladó el cadáver en una camioneta hasta Tlalpan mientras su madre limpiaba el domicilio

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El agresor trasladó el cadáver en una camioneta gris hasta Tlalpan mientras su madre eliminaba los rastros del crimen en el domicilio
El agresor trasladó el cadáver en una camioneta gris hasta Tlalpan mientras su madre eliminaba los rastros del crimen en el domicilio

Jesús Alexis Álvarez Ortiz y su madre, María Isabel Ortiz Minor, fueron condenados a 70 años de prisión cada uno por el feminicidio de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, maestra de inglés de 30 años asesinada en Ecatepec en noviembre de 2022.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) obtuvo la sentencia condenatoria ante una autoridad judicial tras acreditar la responsabilidad de ambos en el crimen. La condena se suma a penas previas que ya cumplían por el delito de desaparición de persona en el mismo caso.

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El crimen en Jardines de Ecatepec

El 3 de noviembre de 2022, Mónica Citlalli se encontraba en su domicilio de la colonia Jardines de Ecatepec junto a su pareja sentimental y su suegra cuando ambos comenzaron a agredirla físicamente hasta privarla de la vida.

Tras el crimen, Álvarez Ortiz trasladó el cuerpo en una camioneta gris hasta el kilómetro 40+800 de la carretera con dirección a Cuernavaca, en la colonia Parres el Guarda, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, donde lo abandonó envuelto en bolsas de basura entre unos arbustos, de acuerdo con El País.

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El encubrimiento y el hallazgo del cuerpo

Mientras el hombre se deshacía del cuerpo, Ortiz Minor limpió el domicilio donde ocurrió el feminicidio para entorpecer las investigaciones.

La Fiscalía Edoméx mantiene de manera permanente acciones de búsqueda de la joven Mónica Citlalli Díaz Reséndiz reportada como desaparecida desde el pasado 3 de noviembre en Ecatepec De Morelos
La Fiscalía Edoméx mantiene de manera permanente acciones de búsqueda de la joven Mónica Citlalli Díaz Reséndiz reportada como desaparecida desde el pasado 3 de noviembre en Ecatepec De Morelos

El cadáver de la maestra fue hallado el 9 de noviembre de 2022, es decir, seis días después del crimen. La FGJ Edomex cateó dos inmuebles en Jardines de Ecatepec y encontró indicios criminalísticos, así como objetos personales de la víctima.

Operativo de detención coordinado

Madre e hijo fueron detenidos el 12 de noviembre de 2022 por elementos de la FGJ Edomex en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y células de búsqueda municipales de San Salvador Atenco y Ecatepec, de acuerdo con un documento de la SSPC.

Ilustración de un hombre esposado con camisa blanca siendo introducido en un coche de policía por dos agentes, visto desde la espalda.
Madre e hijo fueron detenidos el 12 de noviembre de 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Un proceso judicial en tres etapas

La condena por feminicidio es la tercera sentencia que reciben en el marco del mismo caso, ya que en octubre de 2023, Álvarez Ortiz fue condenado a 25 años de prisión por desaparición de persona; en aquella sentencia, el juez también le fijó una multa de 130 mil 320 pesos y 39 mil pesos por concepto de reparación del daño moral, de igual manera en abril de 2025, Ortiz Minor recibió 37 años y 6 meses por el mismo delito.

La FGJ Edomex procesó el feminicidio de forma separada y obtuvo 70 años de prisión para cada uno de los sentenciados tras presentar las pruebas ante el órgano judicial.

Canales de denuncia ciudadana

La FGJ Edomex pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y la línea telefónica 800 702 8770 para que, en caso de reconocer a los sentenciados como probables implicados en otro hecho delictivo, sean denunciados. La institución también cuenta con la aplicación FGJ Edomex, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android.

El historial de feminicidios del Estado de México

El Estado de México acumula más de una década como la entidad con mayor número de feminicidios en el país. Entre 2021 y 2025, la entidad registró una caída progresiva en sus cifras, aunque sigue sin ceder el primer lugar nacional en números absolutos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Desde 2015, la entidad mexiquense acumula mil 74 casos, lo que representa más del 10% del total nacional en ese periodo.

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