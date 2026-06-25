México

Intentaron robar una pipa en Puebla pero se les incendió en la huida y los condenaron a 50 años de prisión

Mario “N” y Guadalupe “N” secuestraron al conductor de un tractocamión cargado con gasolina en la autopista Puebla-Orizaba para robar el hidrocarburo

Guardar
Google icon
Una pipa de combustible ardiendo en llamas intensas y humo negro denso en una carretera, con vegetación seca y suelo quemado. Se ve un cartel que dice Puebla.
Una pipa de combustible se incendió en una carretera de Puebla, tras un intento de robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez federal dictó una sentencia de 50 años de prisión contra dos personas identificadas como Mario “N” y Guadalupe “N” por interceptar una pipa con 60 mil 858 litros de gasolina en la autopista Puebla-Orizaba y privar ilegalmente de la libertad a su conductor.

La Fiscalía General de la República (FGR) compartió este 24 de junio la condena, obtenida tras un juicio oral en Puebla.

Según las indagatorias, los sentenciados amenazaron con un arma de fuego al conductor y a su acompañante, los amarraron y vendaron de los ojos y posteriormente se apoderaron del vehículo de carga pesada.

PUBLICIDAD

La huida terminó cuando el tractocamión se incendió a la altura de Palmar de Bravo; ambos descendieron e intentaron fugarse, pero fueron detenidos.

El juicio oral se llevó a cabo en el estado de Puebla. La FGR aportó los medios de prueba que derivaron en la condena, a la que se sumó una multa de 384 mil 880 pesos. Las autoridades no informaron la fecha exacta en que Mario “N” y Guadalupe “N” fueron detenidos

PUBLICIDAD

Robaron la pipa en San Martín Texmelucan y se accidentaron en Palmar de Bravo

La intercepción ocurrió en la caseta de San Martín Texmelucan, sobre la autopista Puebla-Orizaba. Los sentenciados amenazaron a los ocupantes del vehículo con un arma de fuego, los inmovilizaron y tomaron el control de la unidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los dos responsables fueron capturados luego del accidente con la pipa cargada de gasolina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Policía Ministerial iniciaron una persecución. Durante la huida, Mario “N” y Guadalupe “N” pusieron en riesgo la integridad de los agentes y dañaron un vehículo oficial.

A la altura del municipio de Palmar de Bravo, el tractocamión sufrió daños y comenzó a incendiarse, lo que derivó en su captura y la posterior sentencia de medio siglo.

La FGR ya había obtenido otra condena de 50 años por secuestro exprés en Puebla

En otro caso, la FGR informó en febrero de 2026 que obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra un hombre identificado como Alberto “N” por privar ilegalmente de la libertad a dos personas que se encontraban en un tractocamión estacionado en la autopista México 150, tramo Puebla-Orizaba. El hecho ocurrió en junio de 2023.

La unidad transportaba 28 mil 080 litros de leche y pertenecía a una empresa de transportes. Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Alberto “N” tras localizar el vehículo. El Ministerio Público de la Federación aportó las pruebas que derivaron en la condena, a la que se sumó una multa de 829 mil 920 pesos. La fiscalía dio a conocer el pasado 15 de febrero de 2026.

En los primeros cinco meses de 2026 reportaron 36 robos de tractocamiones en México

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se reportaron 36 robos de tractocamiones en el país. Enero y marzo fueron los meses con más casos, con 11 cada uno; febrero registró 5, mayo 6 y abril fue el mes con menor incidencia, con 3 robos. Del total, 9 ocurrieron con violencia y 27 sin ella.

En el mismo periodo de 2025 se reportaron 38 robos de tractocamiones: enero sumó 9, febrero 8, marzo 7, abril 10 y mayo 4. La comparación entre ambos años muestra una reducción de 2 unidades en los primeros cinco meses de 2026 respecto al mismo lapso del año anterior.

Vista lateral de un camión de semirremolque rojo sin remolque, moviéndose sobre una superficie de carretera con un conductor visible. El fondo está borroso
Las cifras oficiales fueron publicadas por el SESNSP. (Imagen ilustrativa). Crédito: Reuters

El segundo semestre de 2025 mostró variaciones mes a mes. Junio registró 6 robos, julio 5 y agosto 10. Septiembre fue el mes con menor incidencia de todo el año, con 1 solo robo reportado. Octubre sumó 7, noviembre 9 y diciembre 6.

El año 2025 cerró con 82 tractocamiones robados en total. Agosto y abril fueron los meses de mayor incidencia, con 10 casos cada uno. Del total anual, 34 robos ocurrieron con violencia y 48 sin ella, lo que significa que más de la mitad de los casos, 58.5%, no implicaron el uso de la fuerza contra los operadores de los vehículos.

Las cifras del SESNSP son preliminares, publicadas el 20 de junio de 2026 con corte al 31 de mayo de 2026, y se elaboran con la información remitida por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas. Los datos no incluyen los robos que no fueron denunciados ante el Ministerio Público.

Temas Relacionados

FGRPueblaRobosRobo a transporteSecretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Publicamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

La Selección Mexicana busca los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

¿Hay alerta de tsunami en México tras el sismo de 7.1 ocurrido en Venezuela?

El fuerte movimiento ha activado la alarma de diversas zonas costeras

¿Hay alerta de tsunami en México tras el sismo de 7.1 ocurrido en Venezuela?

Temblor hoy 24 de junio en México: SRE descarta mexicanos lesionados tras sismo de 7.1 en Venezuela

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 24 de junio en México: SRE descarta mexicanos lesionados tras sismo de 7.1 en Venezuela

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 24 de junio

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 24 de junio

La fiesta del futbol y el grito de justicia: desaparecidos toman las calles durante el México vs Chequia

Con mantas, fotografías y mensajes de memoria, madres buscadoras pidieron atención gubernamental y nuevas líneas de investigación para localizar a sus familiares

La fiesta del futbol y el grito de justicia: desaparecidos toman las calles durante el México vs Chequia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

“La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana, consigue aplazar audiencia en Nueva York

Procesan a “El Coyotito”: emboscó a helicóptero de la Policía de Sonora y mató al comandante “Dany”

Detienen con más de 10 mil dosis de droga a “El Kili”, generador de violencia ligado al CJNG en Guanajuato

Fuego amigo en Mexicali: elementos del Ejército disparan por error al director de inteligencia de la Policía de Baja California

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Alfonso Obregón pide a fans no ver “Shrek 5” tras no ser llamado como actor de doblaje para el personaje

Tunden a Poncho De Nigris por querer comprar al Pato Merlín: “Venderías hasta a tu familia”

Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del Mundial ‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol

Yalitza Aparicio luce abdomen marcado y su transformación genera debate entre fans: “Se hizo fresa”

DEPORTES

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: se entona el Himno Nacional Mexicano

Hugo Sánchez recibirá homenaje en el México vs República Checa

La tabla de goleadores del Mundial 2026 sigue cambiando con cada jornada

Técnico de Chequia elogia a Ochoa y reconoce su importancia: “Es una gran personalidad en la historia del futbol”

CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia