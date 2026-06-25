Intentaron robar una pipa en Puebla pero se les incendió en la huida y los condenaron a 50 años de prisión

Una pipa de combustible se incendió en una carretera de Puebla, tras un intento de robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez federal dictó una sentencia de 50 años de prisión contra dos personas identificadas como Mario “N” y Guadalupe “N” por interceptar una pipa con 60 mil 858 litros de gasolina en la autopista Puebla-Orizaba y privar ilegalmente de la libertad a su conductor.

La Fiscalía General de la República (FGR) compartió este 24 de junio la condena, obtenida tras un juicio oral en Puebla.

Según las indagatorias, los sentenciados amenazaron con un arma de fuego al conductor y a su acompañante, los amarraron y vendaron de los ojos y posteriormente se apoderaron del vehículo de carga pesada.

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La huida terminó cuando el tractocamión se incendió a la altura de Palmar de Bravo; ambos descendieron e intentaron fugarse, pero fueron detenidos.

El juicio oral se llevó a cabo en el estado de Puebla. La FGR aportó los medios de prueba que derivaron en la condena, a la que se sumó una multa de 384 mil 880 pesos. Las autoridades no informaron la fecha exacta en que Mario “N” y Guadalupe “N” fueron detenidos

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Robaron la pipa en San Martín Texmelucan y se accidentaron en Palmar de Bravo

La intercepción ocurrió en la caseta de San Martín Texmelucan, sobre la autopista Puebla-Orizaba. Los sentenciados amenazaron a los ocupantes del vehículo con un arma de fuego, los inmovilizaron y tomaron el control de la unidad.

Los dos responsables fueron capturados luego del accidente con la pipa cargada de gasolina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Policía Ministerial iniciaron una persecución. Durante la huida, Mario “N” y Guadalupe “N” pusieron en riesgo la integridad de los agentes y dañaron un vehículo oficial.

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A la altura del municipio de Palmar de Bravo, el tractocamión sufrió daños y comenzó a incendiarse, lo que derivó en su captura y la posterior sentencia de medio siglo.

La FGR ya había obtenido otra condena de 50 años por secuestro exprés en Puebla

En otro caso, la FGR informó en febrero de 2026 que obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra un hombre identificado como Alberto “N” por privar ilegalmente de la libertad a dos personas que se encontraban en un tractocamión estacionado en la autopista México 150, tramo Puebla-Orizaba. El hecho ocurrió en junio de 2023.

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La unidad transportaba 28 mil 080 litros de leche y pertenecía a una empresa de transportes. Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Alberto “N” tras localizar el vehículo. El Ministerio Público de la Federación aportó las pruebas que derivaron en la condena, a la que se sumó una multa de 829 mil 920 pesos. La fiscalía dio a conocer el pasado 15 de febrero de 2026.

En los primeros cinco meses de 2026 reportaron 36 robos de tractocamiones en México

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se reportaron 36 robos de tractocamiones en el país. Enero y marzo fueron los meses con más casos, con 11 cada uno; febrero registró 5, mayo 6 y abril fue el mes con menor incidencia, con 3 robos. Del total, 9 ocurrieron con violencia y 27 sin ella.

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En el mismo periodo de 2025 se reportaron 38 robos de tractocamiones: enero sumó 9, febrero 8, marzo 7, abril 10 y mayo 4. La comparación entre ambos años muestra una reducción de 2 unidades en los primeros cinco meses de 2026 respecto al mismo lapso del año anterior.

Las cifras oficiales fueron publicadas por el SESNSP. (Imagen ilustrativa). Crédito: Reuters

El segundo semestre de 2025 mostró variaciones mes a mes. Junio registró 6 robos, julio 5 y agosto 10. Septiembre fue el mes con menor incidencia de todo el año, con 1 solo robo reportado. Octubre sumó 7, noviembre 9 y diciembre 6.

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El año 2025 cerró con 82 tractocamiones robados en total. Agosto y abril fueron los meses de mayor incidencia, con 10 casos cada uno. Del total anual, 34 robos ocurrieron con violencia y 48 sin ella, lo que significa que más de la mitad de los casos, 58.5%, no implicaron el uso de la fuerza contra los operadores de los vehículos.

Las cifras del SESNSP son preliminares, publicadas el 20 de junio de 2026 con corte al 31 de mayo de 2026, y se elaboran con la información remitida por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas. Los datos no incluyen los robos que no fueron denunciados ante el Ministerio Público.

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