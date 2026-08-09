EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de agosto: manifestantes llegan al Zócalo de la CDMX

IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, 20JULIO2026.- Transportistas realizaron una protesta por los asaltos y homicidios que han tenido en los últimos días en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 22, con dirección a la CDMX. Los inconformes exigieron a las autoridades mayor seguridad, relajaron que hace apenas unos días un joven fue asesinado durante un asalto al transporte público. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La agenda de movilizaciones sociales para este 9 de agosto de 2026 en Ciudad de México contempla una marcha principal desde el Ángel de la Independencia al Zócalo por el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” y la “XII Fiesta de las Culturas Indígenas”, así como concentraciones de colectivos que exigen justicia para personas desaparecidas, demandas vecinales sobre proyectos urbanos, y acciones de ciclistas por seguridad vial.

Además, se prevén eventos culturales, deportivos y religiosos en diversas alcaldías, con posibles afectaciones viales en puntos clave de la capital.