EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de agosto: manifestantes llegan al Zócalo de la CDMX

La agenda de movilizaciones sociales para este 9 de agosto de 2026 en Ciudad de México contempla una marcha principal desde el Ángel de la Independencia al Zócalo por el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” y la “XII Fiesta de las Culturas Indígenas”, así como concentraciones de colectivos que exigen justicia para personas desaparecidas, demandas vecinales sobre proyectos urbanos, y acciones de ciclistas por seguridad vial.
Además, se prevén eventos culturales, deportivos y religiosos en diversas alcaldías, con posibles afectaciones viales en puntos clave de la capital.
En pocas líneas:
La vialidad en Dr. Lavista, entre Digna Ochoa y Dr. José María Vertíz, permanece bloqueada debido a la presencia de manifestantes en la colonia Doctores, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades recomiendan utilizar como alternativas viales la Avenida Dr. Río de la Loza y Dr. J. Navarro para evitar la zona afectada.
Un percance automovilístico se reporta en Calzada Ermita, a la altura de Avenida Genaro Estrada, en la alcaldía Iztapalapa.
Las autoridades han recomendado como alternativa vial la Avenida Samuel Gompers y Eje 6 Sur para los conductores que transitan por la zona, con el fin de evitar retrasos y facilitar el flujo vehicular.
Se presenta bloqueo en Dr. Lavista, en el tramo comprendido entre Digna Ochoa y Dr. José María Vértiz, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, permanece activo debido a la presencia de manifestantes en la zona.
Las autoridades de tránsito han recomendado utilizar como alternativa vial la Avenida Dr. Río de la Loza y Dr. J. Navarro para evitar la zona afectada y facilitar la movilidad vehicular.
Toma precauciones
Se contempla afectación vehicular en inmediaciones del Estadio Banorte por el partido entre México y Estados Unidos a las 17:00 horas.
Actualización a las 12:41
Manifestantes que partieron de Venustiano Carranza y Pino Suarez llegaron al Zócalo Capitalino, según el reporte OVIAL.
Actualización a las 11:10
La manifestación que avanza desde Avenida Paseo de la Reforma ya circula por Avenida Juárez. Como ruta alternativa, se recomienda Eje 1 Norte.
El contingente avanza con dirección al Zócalo Capitalino tras realizar una pausa temporal en la Glorieta del Ahuehuete. El grupo partió desde Avenida Paseo de la Reforma. Como opción de circulación, la Avenida Chapultepec permanece disponible.
Las avenidas Paseo de la Reforma, Canal del Norte, Condesa, Patriotismo, División del Norte y Eje 7 Sur forman parte de la ruta del “Paseo Dominical Muévete en Bici”, que ya se encuentra en marcha este domingo.
El recorrido de Transvaal abarca desde Av. Oceanía hasta Av. Gran Canal del Desagüe.
El evento programado a las 19:30 horas en el Pepsi Center, ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, generará afectaciones vehiculares en las inmediaciones. Se prevé un incremento en el flujo de automóviles en la zona, por lo que se recomienda anticipar desplazamientos y considerar rutas alternas.