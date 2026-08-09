México
Agregar Infobae enGoogle

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de agosto: manifestantes llegan al Zócalo de la CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, 20JULIO2026.- Transportistas realizaron una protesta por los asaltos y homicidios que han tenido en los últimos días en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 22, con dirección a la CDMX. Los inconformes exigieron a las autoridades mayor seguridad, relajaron que hace apenas unos días un joven fue asesinado durante un asalto al transporte público. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, 20JULIO2026.- Transportistas realizaron una protesta por los asaltos y homicidios que han tenido en los últimos días en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 22, con dirección a la CDMX. Los inconformes exigieron a las autoridades mayor seguridad, relajaron que hace apenas unos días un joven fue asesinado durante un asalto al transporte público. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La agenda de movilizaciones sociales para este 9 de agosto de 2026 en Ciudad de México contempla una marcha principal desde el Ángel de la Independencia al Zócalo por el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” y la “XII Fiesta de las Culturas Indígenas”, así como concentraciones de colectivos que exigen justicia para personas desaparecidas, demandas vecinales sobre proyectos urbanos, y acciones de ciclistas por seguridad vial.

Además, se prevén eventos culturales, deportivos y religiosos en diversas alcaldías, con posibles afectaciones viales en puntos clave de la capital.

En pocas líneas:

    22:27 hsAyer

    La vialidad en Dr. Lavista, entre Digna Ochoa y Dr. José María Vertíz, permanece bloqueada debido a la presencia de manifestantes en la colonia Doctores, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades recomiendan utilizar como alternativas viales la Avenida Dr. Río de la Loza y Dr. J. Navarro para evitar la zona afectada.

    live bloqueo
    21:54 hsAyer

    Un percance automovilístico se reporta en Calzada Ermita, a la altura de Avenida Genaro Estrada, en la alcaldía Iztapalapa.

    Las autoridades han recomendado como alternativa vial la Avenida Samuel Gompers y Eje 6 Sur para los conductores que transitan por la zona, con el fin de evitar retrasos y facilitar el flujo vehicular.

    21:54 hsAyer

    Se presenta bloqueo en Dr. Lavista, en el tramo comprendido entre Digna Ochoa y Dr. José María Vértiz, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, permanece activo debido a la presencia de manifestantes en la zona.

    Las autoridades de tránsito han recomendado utilizar como alternativa vial la Avenida Dr. Río de la Loza y Dr. J. Navarro para evitar la zona afectada y facilitar la movilidad vehicular.

    19:43 hsAyer

    Toma precauciones

    Se contempla afectación vehicular en inmediaciones del Estadio Banorte por el partido entre México y Estados Unidos a las 17:00 horas.

    A más de dos semanas de la Copa del Mundo, los asistentes al Cruz Azul vs Puebla encontraron logotipos y elementos mundialistas que aún permanecen dentro del estadio. (Ilustración: Jovani Pérez)
    A más de dos semanas de la Copa del Mundo, los asistentes al Cruz Azul vs Puebla encontraron logotipos y elementos mundialistas que aún permanecen dentro del estadio. (Ilustración: Jovani Pérez)
    18:38 hsAyer

    Actualización a las 12:41

    Manifestantes que partieron de Venustiano Carranza y Pino Suarez llegaron al Zócalo Capitalino, según el reporte OVIAL.

    Manifestantes que partieron de Venustiano Carranza y Pino Suarez llegaron al Zócalo Capitalino, según el reporte OVIAL (Captura de pantalla)
    Manifestantes que partieron de Venustiano Carranza y Pino Suarez llegaron al Zócalo Capitalino, según el reporte OVIAL (Captura de pantalla)
    17:26 hsAyer

    Actualización a las 11:10

    La manifestación que avanza desde Avenida Paseo de la Reforma ya circula por Avenida Juárez. Como ruta alternativa, se recomienda Eje 1 Norte.

    La manifestación que avanza desde Avenida Paseo de la Reforma ya circula por Avenida Juárez. Como ruta alternativa, se recomienda Eje 1 Norte (captura de pantalla)
    La manifestación que avanza desde Avenida Paseo de la Reforma ya circula por Avenida Juárez. Como ruta alternativa, se recomienda Eje 1 Norte (captura de pantalla)
    16:29 hsAyer

    El contingente avanza con dirección al Zócalo Capitalino tras realizar una pausa temporal en la Glorieta del Ahuehuete. El grupo partió desde Avenida Paseo de la Reforma. Como opción de circulación, la Avenida Chapultepec permanece disponible.

    14:32 hsAyer

    Las avenidas Paseo de la Reforma, Canal del Norte, Condesa, Patriotismo, División del Norte y Eje 7 Sur forman parte de la ruta del “Paseo Dominical Muévete en Bici”, que ya se encuentra en marcha este domingo.

    Las avenidas Paseo de la Reforma, Canal del Norte, Condesa, Patriotismo, División del Norte y Eje 7 Sur forman parte de la ruta del “Paseo Dominical Muévete en Bici” (X@OVIAL)
    Las avenidas Paseo de la Reforma, Canal del Norte, Condesa, Patriotismo, División del Norte y Eje 7 Sur forman parte de la ruta del “Paseo Dominical Muévete en Bici” (X@OVIAL)
    13:47 hsAyer

    El recorrido de Transvaal abarca desde Av. Oceanía hasta Av. Gran Canal del Desagüe.

    13:04 hsAyer

    El evento programado a las 19:30 horas en el Pepsi Center, ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, generará afectaciones vehiculares en las inmediaciones. Se prevé un incremento en el flujo de automóviles en la zona, por lo que se recomienda anticipar desplazamientos y considerar rutas alternas.

    Temas Relacionados

    bloqueosmanifestacionescarreterasaccidentesEN VIVO2026mexico-serviciosmexico-noticias

    Últimas noticias

    ¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

    El servicio de desazolve y limpieza de coladeras, drenajes y atarjeas en la vía pública no tiene costo

    ¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

    La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

    Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi permanecen en riesgo, mientras crecen los rumores sobre una posible doble eliminación

    La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

    ¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

    El Palacio de los Deportes es usualmente utilizado para conciertos en la alcaldía Iztacalco

    ¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

    Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

    Diversos testimonios y estudios sugieren que el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello gracias a sus propiedades estimulantes, antimicrobianas y fortalecedoras

    Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

    Becas del Bienestar 2026: estos son los apoyos para el ciclo escolar 2026-2027

    Estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad pueden acceder a distintos apoyos

    Becas del Bienestar 2026: estos son los apoyos para el ciclo escolar 2026-2027

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Expropiaciones: qué cambia con el proyecto de ley de propiedad privada que obtuvo media sanción en el Senado

    Expropiaciones: qué cambia con el proyecto de ley de propiedad privada que obtuvo media sanción en el Senado

    Yanina Latorre y Wanda Nara se burlaron de Mauro Icardi y la China Suárez: “Muy grasa”

    Un mapa global identifica las regiones más vulnerables al retroceso de los glaciares

    Detuvieron a un “narco-trapito” y a una ciudadana boliviana cuando llevaban cocaína con la marca de un delfín

    Para qué sirve el ícono de doble WiFi en Android y por qué es recomendable usarlo

    INFOBAE AMÉRICA

    La Policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil

    La Policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil

    Doce comunidades de distintos credos abren sus puertas en Panamá en una gran cita para el fomento del respeto y el conocimiento mutuo

    Prohibieron llegar al cráter del volcán de Fuego y reanudaron el senderismo en el Acatenango

    Qué programas de ayuda y crédito hay para pequeños negocios en Miami-Dade y cómo solicitarlos

    El creador de ‘American Horror Story’ revela por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

    DEPORTES

    La oferta que recibió un histórico de La Scaloneta para jugar en la Premier League: “Hay cuatro clubes más en la carrera”

    La oferta que recibió un histórico de La Scaloneta para jugar en la Premier League: “Hay cuatro clubes más en la carrera”

    La noticia que recibió River Plate y podría ser determinante de cara al debut en los octavos de final de la Sudamericana

    Así están las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual: los saltos de Huracán y Gimnasia y la dura situación de San Lorenzo

    Las vacaciones de Marcus Rashford en un lujoso yate con 10 mujeres antes de retornar al Manchester United tras disputar el Mundial

    La divertida aparición del Cuti Romero en un recital: la reacción del público y la canción que entonó