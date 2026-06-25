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Mujer denuncia abuso sexual en el Mercado de Sonora: acusa a locatario de aprovecharse durante supuesto ritual de limpia

Daniela Aguilera, conocida en redes sociales como Paranordan, compartió el testimonio de lo que vivió en un local del mercado ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza

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El famoso mercado está localizado en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX. (ARCHIVO)
El famoso mercado está localizado en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX. (ARCHIVO)

Daniela Aguilera, joven creadora de contenido conocida en TikTok e Instagram como Paranordan, denunció el pasado 22 de junio en sus redes sociales que un locatario del Mercado de Sonora abusó sexualmente de ella durante un supuesto ritual de limpieza.

El agresor, de identidad desconocida, habría aprovechado la situación para bajarle el pantalón junto con la ropa interior y tocarla en sus genitales. El hecho ocurrió en un cuarto ubicado en la parte superior de uno de los locales del mercado, ubicado en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

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El Mercado de Sonora es famoso por la cantidad de negocios de esotería que alberga. EFE/José Pazos

En el testimonio, compartido mediante dos videos, la joven explicó que acudió al mercado a comprar hierbas y otros insumos para hacer una limpia. Ya estando en el sitio, un locatario la llamó desde su puesto, le vendió algunos productos y comenzó a hacerle un ritual de limpieza sin que ella se lo hubiera pedido.

Locatario habría usado el ritual como pretexto para tocarla

En un primer video, compartido el pasado 22 de junio, Aguilera narró que el hombre escupió agua, colocó algo en la parte superior de su trasero y empezó a hacer movimientos circulares mientras le preguntaba sobre su energía. El sujeto fue bajando su pantalón y ropa interior de forma gradual mientras continuaba con oraciones.

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El testimonio fue compartido por la víctima en sus redes sociales. Crédito: TikTok - Paranordan
El testimonio fue compartido por la víctima en sus redes sociales. Crédito: TikTok - Paranordan

Según el testimonio, ella se acomodó la ropa en más de una ocasión, pero el hombre realizó tocamientos en sus genitales.

“Me quité, me subí el pantalón, bajé, agarré mis cosas y él todavía me vendió una vela. ¿Qué puto ritual me acaba bajando el calzón?”, expresó.

En un segundo video, publicado el 23 de junio, la víctima contó que el locatario le había dicho desde el inicio del encuentro que le atraía su vibra y su energía. Con esa frase, la joven concluyó que el hombre actuó de forma premeditada. “Estoy segura que este güey se aprovechó totalmente de que sí sabe de brujería y lo puso de pretexto”, señaló.

Así reaccionó tras el abuso

En el material publicado el 23 de junio, la joven narró que tras salir del mercado entró en pánico y llamó a una amiga para pedirle orientación.

Siguiendo las indicaciones de su conocida se hizo una limpia con huevo y baños de asiento para quitarse lo que el hombre le había dejado.

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La joven refirió en entrevista con medios de comunicación que tiene miedo a represalias. EFE/José Pazos

La joven también señaló que el sujeto le regaló objetos de protección —entre ellos un jabón y piel de serpiente— y que no sabía qué hacer con ellos ni con las cosas que ella misma había comprado.

Dijo que quería deshacerse de todo, pero no sabía si tirarlos o quemarlos.

Captura del video compartido por la joven el pasado 23 de junio. Crédito: TikTok - Paranordan
Captura del video compartido por la joven el pasado 23 de junio. Crédito: TikTok - Paranordan

Tras la publicación de los videos, usuarios en redes sociales manifestaron su apoyo y la exhortaron a presentar una denuncia formal. Posteriormente, en entrevista con Milenio, la joven reconoció querer hacerlo, pero dijo que primero necesitaba sentirse tranquila y lista, además de afirmar que tiene miedo a represalias

Esto dice el Código Penal de la CDMX sobre el abuso sexual

El artículo 176 del Código Penal para la Ciudad de México establece que comete abuso sexual quien ejecute sobre otra persona, sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, cualquier acto de naturaleza sexual.

La norma define como acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.

La ley precisa que “el silencio, la pasividad, la tolerancia previa o la falta de oposición no podrán interpretarse como consentimiento”. El delito se persigue de oficio y la pena va de uno a seis años de prisión, más la obligación de acudir a servicios reeducativos.

El artículo 176 Bis contempla agravantes que aumentan la condena en un año, entre ellas que el abuso ocurra en un lugar solitario o poco accesible, o que el agresor haya construido previamente una relación de confianza con la víctima.

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