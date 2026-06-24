Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

Parte de las acciones de los agentes (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Sonora abrió una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten implicados en la comisión de un delito contra la salud, tras el aseguramiento de metanfetamina en una empresa de paquetería ubicada en Hermosillo.

Según las indagatorias, el pasado 16 de junio, en atención a una denuncia anónima, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron 184 paquetes que contenían, en conjunto, 145 kilogramos 454 gramos de metanfetamina. Mientras que los hechos fueron informados el 23 de junio.

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Tenía como destino Baja California

De acuerdo con las investigaciones, el narcótico presuntamente sería enviado desde Hermosillo, Sonora, con destino a Tijuana, Baja California.

Los paquetes incautados (FGR)

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran una serie de paquetes de plástico con la sustancia referida, así como parte de las acciones de los agentes encargados de la incautación.

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El estupefaciente asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), instancia que lleva a cabo los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho.

Investigan cargamento de metanfetamina líquida asegurado en Sonora

Por su parte, el 17 de junio pasado (FGR) Sonora informó sobre las investigaciones sobre el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina líquida detectado en una empresa de paquetería, cuyo material provenía del estado de Sinaloa.

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La institución informó que personal de guardia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Hermosillo recibió una llamada telefónica en la que un ciudadano alertó sobre la llegada de un paquete con droga procedente de Culiacán, con destino a esa ciudad a través de una empresa de mensajería.

El cargamento con la droga (FGR)

A raíz de esa denuncia, la FGR, por conducto de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, abrió una línea de investigación con el propósito de corroborar los hechos. Las diligencias derivaron en el aseguramiento de 40 bidones que contenían, en conjunto, 200 litros de metanfetamina líquida.

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Las imágenes difundidas por las autoridades muestran los recipientes de color blanco, así como cajas del mismo color, y registran también la participación de un can que apoyó en las revisiones. El narcótico asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que lleva a cabo los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho.

En un caso paralelo, la FGR Sonora informó sobre la vinculación a proceso en contra de José “N” por su probable participación en la comisión de un delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina.

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Dicho sujeto fue detenido cuando conducía un vehículo en el kilómetro 93+100 de la carretera internacional México 15, en el municipio de Huatabampo, tras una denuncia anónima. Durante la revisión del automóvil, los agentes hallaron 50 paquetes que en conjunto contenían 21 kilogramos 600 gramos de la sustancia.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, al tiempo que otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

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Detenidos tres sujetos con droga en San Luis Río Colorado

Mientras que el 8 de marzo pasado, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano arrestaron a tres individuos en el municipio de San Luis Río Colorado, tras hallarles más de media tonelada de metanfetamina distribuida en dos vehículos tipo camioneta.

Fueron detenidos en San Luis Río Colorado (Guardia Nacional)

El operativo tuvo lugar en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “Cucapah”, donde los agentes realizaban labores de prevención y seguridad. Durante la revisión de las dos unidades, los elementos detectaron irregularidades que motivaron el traslado de los vehículos a una zona para una inspección más detallada.

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El resultado fue el hallazgo de mil 152 bolsas transparentes con metanfetamina, con un peso aproximado de 517 kilogramos, equivalente a más de mil 500 dosis de la droga sintética, de acuerdo con los registros de la Guardia Nacional.