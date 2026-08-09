De vender postres después de clases a tener su propia panadería: la joven de raíces mexicanas que triunfa en EU

La joven Laura Molinar, con un delantal de "Pan Pan Bakery & Cafe" Foto: IG, @panpanbakeryandcafe (retocada con IA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El talento mexicano continúa abriéndose camino alrededor del mundo. Historias de jóvenes que destacan en la gastronomía, la ciencia, la tecnología, el deporte y las artes muestran cómo las nuevas generaciones han encontrado oportunidades para transformar proyectos personales en iniciativas capaces de llamar la atención internacional. Una de ellas es Laura Molinar, una joven mexicoamericana que comenzó vendiendo postres durante la secundaria y actualmente dirige una panadería en Texas.

De acuerdo con CNN Español, Molinar comenzó a hornear y vender pan dulce y postres cuando todavía era adolescente, incluso ofreciendo sus productos en esquinas de gasolineras y afuera de viviendas. Mientras otros jóvenes de su edad dedicaban los fines de semana a actividades recreativas, ella invertía buena parte de su tiempo en preparar alimentos con un objetivo definido: algún día tener su propia panadería.

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El esfuerzo rindió frutos. A los 19 años logró materializar ese proyecto y actualmente, con 22 años, dirige Pan Pan Bakery & Cafe, un establecimiento ubicado en Dalworthington Gardens, Texas, que emplea a alrededor de 40 personas. CNN Español señala que el negocio combina las tradiciones gastronómicas de México y Japón, dos culturas que han marcado la vida de la emprendedora.

Hija de inmigrantes originarios de Chihuahua, Molinar encontró buena parte de su inspiración en la trayectoria de sus padres, quienes llegaron a Estados Unidos desde muy jóvenes y tuvieron que trabajar para construir una nueva vida. Ese ejemplo familiar terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de su emprendimiento: su madre y varios de sus hermanos han participado directamente en el funcionamiento de la panadería.

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La identidad de Pan Pan también está vinculada con un viaje que Laura realizó a Japón cuando tenía 17 años. A partir de aquella experiencia incorporó preparaciones japonesas como el shio pan y el shokupan, pero decidió combinarlas con elementos de la panadería y gastronomía mexicana. El resultado incluye productos como conchas de matcha, marranitos, pan relleno de birria y bebidas que mezclan matcha con sabores como horchata, mango y coco.

La propuesta saltó de Texas a las pantallas de millones de personas después de que un video publicado en agosto de 2025 se volviera viral. Según CNN Español, el contenido en el que Molinar mostraba la fusión mexicana-japonesa de su negocio acumuló cerca de 20 millones de reproducciones y provocó largas filas de clientes. Ahora, la joven emprendedora contempla ampliar Pan Pan con nuevos establecimientos para llevar su propuesta a otras partes de Estados Unidos.

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Jóvenes mexicanos destacan alrededor del mundo

El caso de Laura Molinar forma parte de un panorama mucho más amplio de jóvenes mexicanos y de raíces mexicanas que han conseguido reconocimiento internacional. Durante 2026, estudiantes, investigadores, artistas y deportistas han llevado proyectos desarrollados desde México a competencias y escenarios de Europa, Asia y otras regiones del mundo.

Uno de los casos recientes es el del astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien recibió en España el Premio Princesa de Girona Internacional de Investigación 2026.

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El reconocimiento fue entregado en julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y distinguió la trayectoria científica del investigador mexicano. Méndez Delgado ha centrado parte de su trabajo en el estudio del universo y la composición química de nebulosas, una trayectoria que lo colocó entre los jóvenes reconocidos en la edición 2026 de estos premios.

Tailandia: llevan tecnología para prevenir desastres

El talento nacional también ha encontrado espacios internacionales dentro de la innovación tecnológica. Los estudiantes Mauro Axel Castrejón Claudio y Farid Hernández Castillo, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), consiguieron el primer lugar de la categoría de Ingeniería y Tecnología en el World Youth STEAM Invention & Innovation 2026, celebrado en Bangkok, Tailandia.

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Los jóvenes participaron con OTIS, un proyecto tecnológico enfocado en la prevención de desastres ante fenómenos como huracanes. La competencia internacional reunió a más de 940 equipos procedentes de Europa, Asia y América, mientras que los estudiantes mexicanos fueron los únicos representantes del continente americano, de acuerdo con información difundida por la UPAEP. Además del primer lugar de su categoría, consiguieron el segundo lugar general de la competencia.

De Edomex a Viena: talento mexicano en la música

La presencia de nuevas generaciones mexicanas en escenarios internacionales también alcanza las artes. Mateo Castañeda Caffaratti, pianista originario de Toluca que tenía 13 años al momento de la competencia, consiguió el segundo lugar en el Concurso Internacional Juvenil de Piano Elevato Chopin 2026, realizado en Viena, Austria.

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El estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Toluca llegó a la final como el único representante latinoamericano y compitió con jóvenes provenientes de países como Alemania, Austria, China, Estados Unidos, Polonia, Suecia y Suiza. Su resultado se sumó al primer lugar que había conseguido durante 2025 en el Concurso Latinoamericano de Pianistas Jóvenes celebrado en Colombia.

Los casos de Laura Molinar, José Eduardo Méndez Delgado, Mauro Castrejón, Farid Hernández y Mateo Castañeda tienen contextos muy distintos, pero coinciden en la proyección internacional de nuevas generaciones vinculadas con México. Sus trayectorias abarcan desde un emprendimiento gastronómico construido por una familia migrante hasta investigación científica, innovación tecnológica y música clásica.

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También muestran que el talento joven mexicano puede desarrollarse por diferentes caminos y cruzar fronteras. Mientras algunos encuentran oportunidades mediante universidades y competencias internacionales, otros, como Molinar, construyen sus propios proyectos desde cero y aprovechan herramientas como las redes sociales para llegar a nuevas audiencias.

En el caso de Pan Pan Bakery & Cafe, esa proyección tiene además un componente de identidad: las conchas, el piloncillo, la birria y la horchata conviven con el matcha y las técnicas de panadería japonesa. Una mezcla que convirtió el sueño adolescente de Laura Molinar en otro ejemplo de cómo las nuevas generaciones de origen mexicano están llevando su creatividad, cultura y talento a diferentes rincones del mundo.

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