México

Detienen a colaborador de Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México

El exsubsecretario de Administración Óscar Guzmán fue arrestado en el municipio de Metepec

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Óscar Guzmán fue capturado la madrugada de este 24 de junio por elementos de la Fiscalía del Edomex. Crédito: Facebook - Oscar Guzmán Aragón
Óscar Guzmán fue capturado la madrugada de este 24 de junio por elementos de la Fiscalía del Edomex. Crédito: Facebook - Oscar Guzmán Aragón

Óscar Guzmán Aragón, exsubsecretario de Administración del gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México, fue detenido la madrugada de este miércoles 24 de junio en un domicilio del fraccionamiento Condado del Valle, en Metepec, por agentes de la Policía Ministerial de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El exfuncionario fue trasladado al Centro Penitenciario Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. Por el tipo de arresto, este tendría autorización judicial mediante una orden de aprehensión.

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Según información compartida por medios como La Silla Rota, la detención se relaciona con su probable participación en la venta de plazas al interior de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México. Hasta el momento las autoridades no han se han pronunciado sobre los motivos del arresto.

Habría al menos diez órdenes de aprehensión en la misma investigación

De acuerdo con reportes extraoficiales, la indagatoria ministerial involucra a alrededor de diez exfuncionarios públicos, contra quienes se habrían girado órdenes de aprehensión.

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Los señalados pertenecerían tanto a la administración pasada de Del Mazo como a la gestión en curso de Delfina Gómez Álvarez. La investigación también habría detectado un crecimiento irregular en la nómina administrativa de la SECTI.

Información en desarrollo...

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