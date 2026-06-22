FGR vincula a proceso a 3 detenidos por contrabando de 55 mil cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Trataron de ingresar más de 55 mil cartuchos a territorio mexicano

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a 3 personas por la probable comisión del delito de introducción al territorio nacional de forma ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Tres tractocamiones con cartuchos de uso exclusivo militar detenidos en Nogales

La Guardia Nacional, con apoyo de personal de Aduanas, interceptó a los tres hombres durante revisiones en el Recinto Fiscal Puerto Fronterizo Nogales III y en la garita Mariposa. El procedimiento fue rutinario hasta que las inspecciones de las unidades revelaron lo que transportaban: cartuchos útiles de diferentes calibres, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

PUBLICIDAD

Manuel "N", Alexis "N" y Ciro "N". Cada uno conducía un tractocamión distinto y en cada unidad móvil fue detenida por separado

Los imputados fueron identificados como Manuel “N”, Alexis “N” y Ciro “N”. Cada uno conducía un tractocamión distinto y en cada unidad móvil fue detenida por separado en los puntos de control. En conjunto, sus unidades cargaban más de 55 mil cartuchos.

El desglose: quién llevaba qué

Las cifras individuales precisan la magnitud del aseguramiento. A Alexis “N” le fueron decomisados 20 mil cartuchos útiles. A Manuel “N”, 23 mil 680 cartuchos y 93 cargadores. A Ciro “N”, 11 mil 499 cartuchos de diversos calibres.

PUBLICIDAD

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reserva al Ejército Mexicano el uso de ciertos calibres y tipos de armamento, por lo que su posesión o traslado sin autorización por parte de civiles se persigue por la vía penal federal.

La introducción ilícita de municiones de uso castrense al territorio nacional constituye un delito federal. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reserva al Ejército Mexicano el uso de ciertos calibres y tipos de armamento, por lo que su posesión o traslado sin autorización por parte de civiles se persigue por la vía penal federal.

La FGR lleva el caso ante un juez de control

Tras la puesta a disposición de los tres detenidos, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora presentó los datos de prueba ante un juez de control. La FECOR es la unidad de la FGR que opera en los estados y atiende delitos de competencia federal fuera de la capital.

PUBLICIDAD

El juez analizó los elementos aportados por el Ministerio Público y determinó que eran suficientes para continuar el proceso penal por lo que la resolución judicial vinculó a proceso a los tres imputados por su probable participación en la introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria

El juzgador impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los tres detenidos. Esta figura, prevista en el artículo 19 de la Constitución para delitos considerados de alto impacto, impide que los imputados enfrenten el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

PUBLICIDAD

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de tres meses. Durante ese periodo, la FECOR en Sonora deberá consolidar la carpeta de investigación y preparar los elementos que sostendrán la acusación formal en la siguiente etapa del proceso penal acusatorio.

Según el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, Sonora ha concentrado en las últimas semanas varios operativos de aseguramiento de armas, cartuchos y sustancias ilícitas en puntos de entrada al país.

Nogales es uno de los cruces fronterizos de mayor tráfico de carga entre México y Estados Unidos. El Puerto Fronterizo Nogales III y la garita Mariposa procesan diariamente decenas de tractocamiones con mercancía comercial. Según el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, Sonora ha concentrado en las últimas semanas varios operativos de aseguramiento de armas, cartuchos y sustancias ilícitas en puntos de entrada al país.

PUBLICIDAD

La ley que los persigue: hasta 30 años por introducción ilícita de municiones

El cargo central que sostiene la FGR es la introducción ilícita al territorio nacional de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El Artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fija para ese delito una pena de 5 a 30 años de prisión, más una multa de 20 a 500 días. Esa es la pena base pero el caso de León “N” tiene un agravante adicional.

Los 93 cargadores que pueden sumar años a la condena de León “N”

Entre los tres imputados, Manuel “N” es quien enfrenta el marco punitivo más alto. Además de los 23 mil 680 cartuchos, las autoridades le aseguraron 93 cargadores de uso exclusivo. El Artículo 83 Quintus de la misma ley sanciona la posesión ilícita de más de cinco cargadores con 4 a 8 años adicionales de prisión, cargo que puede acumularse al principal.

PUBLICIDAD

Su máximo teórico supera los 38 años.

El Artículo 83 Quintus de la misma ley sanciona la posesión ilícita de más de cinco cargadores con 4 a 8 años adicionales de prisión, cargo que puede acumularse al principal.

El cargo que podría cambiar todo: delincuencia organizada

Durante los tres meses que durará la investigación, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora tiene margen para incorporar nuevos cargos. Si los investigadores logran acreditar que los tres conductores operaban bajo las órdenes de alguna estructura criminal, el delito de delincuencia organizada entraría al expediente.

PUBLICIDAD

Ese cargo, previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece penas de 20 a 40 años de prisión que se suman a las del delito base.