El homenaje a Jorge Messi que unió a San Lorenzo y Huracán en la previa del clásico

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La previa del clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro dejó un momento de respeto y emoción, cuando ambos equipos se unieron para rendir homenaje a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, tras su fallecimiento ocurrido este sábado en Rosario.

Antes de que rodara la pelota, en el duelo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, jugadores de ambos equipos posaron juntos en el centro del campo, sosteniendo una bandera blanca con letras negras que decía: “Fuerza familia Messi”. La escena fue acompañada por un sostenido aplauso de las tribunas. El mensaje buscó ser un apoyo explícito para el capitán argentino y su entorno en este difícil momento.

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El homenaje el clásico entre San Lorenzo y Huracán, tras el fallecimiento de Jorge Messi (Foto: FOTOBAIRES)

Como parte del reconocimiento, se realizó un minuto de silencio, mientras los árbitros se alinearon con los brazaletes negros, tal como dispuso la Asociación del Fútbol Argentino para todas las categorías del fútbol nacional durante la jornada. El gesto se replicó en distintos escenarios a lo largo del país, como una muestra colectiva de respeto hacia la familia Messi.

El impacto del fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto en Rosario a los 68 años, se sintió rápidamente en toda la comunidad futbolística. El Sanatorio Centro de Rosario confirmó la noticia durante la mañana del sábado, informando que el deceso se produjo tras una prolongada enfermedad, cuyos detalles no se hicieron públicos. La noticia movilizó a clubes, dirigentes, hinchas y personalidades del deporte.

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El fútbol argentino expresó su acompañamiento a la familia de Lionel Messi

Apenas trascendió el hecho, las instituciones argentinas expresaron su solidaridad. En sus redes sociales, San Lorenzo compartió un mensaje dirigido al capitán de la selección: “San Lorenzo abraza y acompaña a Lionel Messi y a toda su familia en este duro momento. El 10 de todos los argentinos. En este día y cada día. ¡Mucha fuerza, Leo!”.

Por su parte, Huracán publicó: “El Club Atlético Huracán lamenta el fallecimiento de Jorge Messi y acompaña a Leo, a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”.

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En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo y Huracán sumaron un reconocimiento colectivo (Foto: FOTOBAIRES)

La AFA también utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje firmado por el presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo: “La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”.

Jorge Messi fue una figura indiscutidamente influyente en la carrera del máximo referente del fútbol. Desde los primeros pasos de Lionel, su presencia fue una constante, guiando e impulsando su vínculo con la pelota. No solo acompañó el desarrollo deportivo; fue el encargado de las gestiones familiares, el representante que negoció contratos y el sostén que eligió cada paso junto al astro.

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Jorge Messi, esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel, fue el referente familiar que acompañó el ascenso y la consolidación de su hijo como figura mundial. Su imagen, habitual en las tribunas o en las negociaciones, se convirtió en sinónimo de apoyo incondicional y de fortaleza en los momentos complejos.