Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El homenaje a Jorge Messi que unió a San Lorenzo y Huracán en la previa del clásico

Antes del inicio del partido en el Nuevo Gasómetro, los planteles se juntaron en el centro del campo con una bandera de apoyo a Lionel Messi

Guardar

La previa del clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro dejó un momento de respeto y emoción, cuando ambos equipos se unieron para rendir homenaje a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, tras su fallecimiento ocurrido este sábado en Rosario.

Antes de que rodara la pelota, en el duelo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, jugadores de ambos equipos posaron juntos en el centro del campo, sosteniendo una bandera blanca con letras negras que decía: “Fuerza familia Messi”. La escena fue acompañada por un sostenido aplauso de las tribunas. El mensaje buscó ser un apoyo explícito para el capitán argentino y su entorno en este difícil momento.

PUBLICIDAD

El homenaje el clásico entre San Lorenzo y Huracán, tras el fallecimiento de Jorge Messi (Foto: FOTOBAIRES)
El homenaje el clásico entre San Lorenzo y Huracán, tras el fallecimiento de Jorge Messi (Foto: FOTOBAIRES)

Como parte del reconocimiento, se realizó un minuto de silencio, mientras los árbitros se alinearon con los brazaletes negros, tal como dispuso la Asociación del Fútbol Argentino para todas las categorías del fútbol nacional durante la jornada. El gesto se replicó en distintos escenarios a lo largo del país, como una muestra colectiva de respeto hacia la familia Messi.

El impacto del fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto en Rosario a los 68 años, se sintió rápidamente en toda la comunidad futbolística. El Sanatorio Centro de Rosario confirmó la noticia durante la mañana del sábado, informando que el deceso se produjo tras una prolongada enfermedad, cuyos detalles no se hicieron públicos. La noticia movilizó a clubes, dirigentes, hinchas y personalidades del deporte.

PUBLICIDAD

Jorge Messi
El fútbol argentino expresó su acompañamiento a la familia de Lionel Messi

Apenas trascendió el hecho, las instituciones argentinas expresaron su solidaridad. En sus redes sociales, San Lorenzo compartió un mensaje dirigido al capitán de la selección: “San Lorenzo abraza y acompaña a Lionel Messi y a toda su familia en este duro momento. El 10 de todos los argentinos. En este día y cada día. ¡Mucha fuerza, Leo!”.

Por su parte, Huracán publicó: “El Club Atlético Huracán lamenta el fallecimiento de Jorge Messi y acompaña a Leo, a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”.

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo y Huracán sumaron un reconocimiento colectivo (Foto: FOTOBAIRES)
En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo y Huracán sumaron un reconocimiento colectivo (Foto: FOTOBAIRES)

La AFA también utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje firmado por el presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo: “La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”.

Jorge Messi fue una figura indiscutidamente influyente en la carrera del máximo referente del fútbol. Desde los primeros pasos de Lionel, su presencia fue una constante, guiando e impulsando su vínculo con la pelota. No solo acompañó el desarrollo deportivo; fue el encargado de las gestiones familiares, el representante que negoció contratos y el sostén que eligió cada paso junto al astro.

Jorge Messi, esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel, fue el referente familiar que acompañó el ascenso y la consolidación de su hijo como figura mundial. Su imagen, habitual en las tribunas o en las negociaciones, se convirtió en sinónimo de apoyo incondicional y de fortaleza en los momentos complejos.

Temas Relacionados

Lionel MessiJorge MessiSan LorenzoHuracánTorneo ClausuraDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El método de “La Fábrica”: cómo la cantera de Vélez vendió por más de USD 120 millones en diez años y nutre a la selección argentina

El Fortín se caracteriza por la calidad de sus divisiones inferiores, que mejoren el plantel actual y sostienen la economía del club

El método de “La Fábrica”: cómo la cantera de Vélez vendió por más de USD 120 millones en diez años y nutre a la selección argentina

Jugó con Redondo, convivió con Maradona, se retiró a los 25 años por una lesión y brilla como cantante de tango: “Tengo dos pasiones”

Cucuza Castiello se inició en el canto y en el fútbol casi al mismo tiempo. Hasta que colgó los botines de manera forzada, priorizó la pelota. El día que emocionó como pocos al Diez y una revelación: “Diego podría haberse ganado la vida con la música”

Jugó con Redondo, convivió con Maradona, se retiró a los 25 años por una lesión y brilla como cantante de tango: “Tengo dos pasiones”

La selección argentina de básquet se consagró campeona del Sudamericano Femenino: le ganó 53-44 la final a Venezuela

Las Gigantes obtuvieron el cuarto título de su historia en el certamen, el segundo de manera consecutiva

La selección argentina de básquet se consagró campeona del Sudamericano Femenino: le ganó 53-44 la final a Venezuela

El codazo de Maravilla Martínez por el que fue expulsado en la caída de Racing ante Argentinos: el gesto que llamó la atención

La acción a los 20 minutos terminó con tarjeta roja directa para el delantero de la Academia tras la revisión en el VAR, y su retiro contrastó con la jugada

El codazo de Maravilla Martínez por el que fue expulsado en la caída de Racing ante Argentinos: el gesto que llamó la atención

Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

Después del 2-0 en el Nuevo Gasómetro con doblete de Jordy Caicedo, el Globo realizó varias publicaciones en sus redes que generaron críticas

Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

MALDITOS NERDS

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears reveló las secuelas físicas que le dejó un tratamiento estético

Britney Spears reveló las secuelas físicas que le dejó un tratamiento estético

Hailey Bieber publica una polémica imagen desde la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner

Phil Collins cuenta cómo creó una de sus canciones más icónicas casi sin planearlo: “80% fue improvisado”

El creador de ‘American Horror Story’ revela por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

Christopher Lambert, estrella de ‘Highlander’, se desplomó en medio de una convención de fans

INFOBAE AMÉRICA

Diferencia entre llegar al gobierno y tener el poder en regímenes y narcoestados del socialismo del siglo 21

Diferencia entre llegar al gobierno y tener el poder en regímenes y narcoestados del socialismo del siglo 21

Taiwán simuló el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu durante los ejercicios militares Han Kuang

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco