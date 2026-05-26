México

Cómo limpiar el horno con bicarbonato: dile adiós al cochambre en minutos

Con una mezcla sencilla se puede quitar la suciedad sin afectar tu salud ni la de quienes viven contigo

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Joven mujer latina con guantes amarillos y pelo oscuro, limpiando el interior de un horno de cocina con una almohadilla verde en una cocina moderna.
La suciedad en la cocina es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos, según la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el horno limpio es parte del saneamiento básico del hogar y reduce la exposición a bacterias y contaminantes que afectan la salud familiar.

La limpieza del hogar va mucho más allá de la apariencia o un hábito cultural: responde a la necesidad básica de reducir riesgos sanitarios derivados de la exposición a agentes patógenos, sustancias tóxicas y residuos que pueden afectar seriamente el bienestar físico, de acuerdo con la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.

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Un hombre en una cocina se arrodilla y limpia el horno abierto con una esponja amarilla, esparciendo bicarbonato de sodio en la puerta y el interior.
Los limpiadores caseros generan menos desechos y representan un ahorro frente a los productos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina, zona de alto riesgo sanitario en el hogar

La cocina concentra varios de los factores de riesgo que el saneamiento básico busca controlar.

Las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen uno de los problemas de salud pública más frecuentes, y muchas surgen por malas prácticas de manipulación o por la suciedad en las áreas donde se almacenan, preparan o consumen alimentos, indica la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México en el material de Saneamiento Básico.

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Un hombre con barba lava una sartén en el fregadero de una cocina, rodeado de una gran pila de sartenes y utensilios sucios. Hay agua salpicando.
Separar residuos orgánicos e inorgánicos y usar contenedores cerrados reduce la contaminación en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la NOM-251-SSA1-2009 de la Ley General de Salud y los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es indispensable mantener la limpieza en la cocina, lavar y desinfectar superficies, equipos y utensilios antes y después de usarlos, y mantener los alimentos protegidos de plagas, mascotas e insectos.

Esto reduce considerablemente el riesgo de infecciones, intoxicaciones y otras enfermedades graves.

Un horno sucio puede enfermar a tu familia, según autoridades de salud

El horno, en particular, acumula residuos de alimentos que se carbonizan con el calor y se convierten en focos de contaminación si no se atienden con regularidad.

Horno de cocina empotrado de acero inoxidable con la puerta abierta, mostrando el interior y el cristal manchados con restos de comida y grasa. Cocina al fondo.
Un horno sucio puede convertirse en foco de contaminación si no se limpia con regularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de limpieza propicia además la proliferación de fauna nociva —moscas, cucarachas, ratas y mosquitos— que transmiten enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y leptospirosis, advierte la Agencia de Protección Sanitaria.

Por eso, la autoridad mexicana recomienda reducir la cantidad de residuos generados, separar orgánicos de inorgánicos y usar contenedores cerrados y desinfectados para evitar la contaminación.

El lavado de manos, paso previo a cualquier limpieza en la cocina

Antes de limpiar el horno o cualquier superficie de la cocina, el lavado de manos es un paso que no debe omitirse.

Las manos son uno de los principales vectores de transmisión de enfermedades porque transportan microorganismos de un lugar a otro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos antes y durante la limpieza del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavarse las manos con agua y jabón puede reducir hasta 50% las infecciones alimentarias y las diarreas infantiles, de acuerdo con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, cita la Agencia de Protección Sanitaria.

Se recomienda hacerlo antes de preparar o consumir alimentos, después de manipular sustancias químicas y tras cualquier contacto con residuos, siempre con agua limpia, jabón y una toalla desechable.

Limpiador casero de bicarbonato para horno: la receta

Optar por limpiadores caseros hechos con ingredientes simples reduce el uso de sustancias nocivas presentes en muchos productos comerciales, señala el Departamento de Ecología del Estado de Washington en su material de Prácticas de Limpieza más Seguras para Reducir Exposición a Tóxicos.

Además de ser más seguros para las personas, las mascotas y el medio ambiente, generan menos desechos y representan un ahorro económico, de acuerdo con la institución.

El Departamento de Ecología incluye en su material la siguiente receta para hacer un limpiador casero para hornos:

Manos espolvoreando bicarbonato blanco sobre una mancha oscura en una encimera de cocina, con un pulverizador azul, una esponja amarilla y cepillos de limpieza desenfocados.
Los limpiadores caseros generan menos desechos y representan un ahorro frente a los productos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de bicarbonato de sodio
  • Agua
  •  Nota: no usar el limpiador casero en hornos autolimpiantes

Instrucciones:

1. Mezclar el bicarbonato de sodio con suficiente agua para hacer una pasta.

2. Aplicar la pasta a las superficies del horno y dejarla reposar de 10 a 15 minutos antes de tallar.

3. Usar un estropajo para las áreas problemáticas y una espátula para limpiar los depósitos de comida grandes.

4. Es posible que se deba frotar con fuerza, pero el bicarbonato de sodio no es tóxico para la familia o las mascotas, de acuerdo con la institución.

Infografía con pasos para hacer un limpiador casero de hornos con bicarbonato de sodio. Muestra un horno, ingredientes, herramientas y personas.
El Departamento de Ecología recomienda una receta sencilla y segura para limpiar hornos con bicarbonato de sodio y agua, evitando productos químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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