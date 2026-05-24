México

Barritas saludables de plátano y yogur griego con chocolate: el snack casero que conquista por su sabor

Una opción práctica, cremosa y fresca que se ha convertido en la favorita para quienes buscan un antojo ligero

Guardar
Google icon
Barritas de plátano y yogur griego con chocolate y sal marina, una mordida. Sobre tabla de madera, con plátano rebanado y tazón de chocolate al fondo.
Las barritas de plátano, yogur griego y chocolate ofrecen una alternativa saludable y fácil de preparar en casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barritas de plátano con yogur griego y chocolate destacan por reunir ingredientes fáciles de conseguir y una preparación rápida. Su textura suave y el contraste entre la fruta y el chocolate las convierten en una alternativa ideal para el desayuno, la merienda o después de hacer ejercicio.

Además de su sabor, esta receta llama la atención porque puede prepararse con anticipación y mantenerse refrigerada por varios días. Esto permite tener un snack listo en casa sin recurrir a productos ultraprocesados o postres con exceso de azúcar.

PUBLICIDAD

El equilibrio entre la cremosidad del yogur y el dulzor natural del plátano hace que estas barritas resulten atractivas tanto para adultos como para niños. También son una buena opción para quienes buscan recetas rápidas sin necesidad de utilizar técnicas complicadas en la cocina.

Ingredientes y preparación para hacer las barritas

Seis barritas rectangulares de plátano y yogur con cubierta de chocolate y decoración, sobre tabla de madera con rodajas de plátano y chispas de chocolate.
Esta receta destaca por utilizar ingredientes naturales y accesibles, ideales para quienes buscan snacks sin azúcar añadida ni ultraprocesados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta puede adaptarse fácilmente según las preferencias de cada persona. Algunas versiones incluyen nueces, semillas o un extra de cacao para intensificar el sabor, aunque la base mantiene ingredientes sencillos y accesibles.

PUBLICIDAD

Ingredientes

  • 2 plátanos maduros
  • 1 taza de yogur griego natural
  • 150 gramos de chocolate oscuro derretido
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Fruta seca o nueces al gusto

Preparación

  • Triturar los plátanos hasta obtener un puré suave.
  • Mezclar con el yogur griego y la vainilla.
  • Verter la mezcla en un molde rectangular cubierto con papel encerado.
  • Refrigerar durante una hora hasta que tome firmeza.
  • Cubrir con el chocolate derretido y agregar nueces o fruta seca.
  • Llevar nuevamente al refrigerador hasta que el chocolate endurezca.
  • Cortar en barras y servir frías.

El resultado es un postre fresco y práctico que puede conservarse listo para cualquier momento del día. Su preparación sencilla también permite involucrar a los más pequeños en la cocina de manera segura y divertida.

Consejos para mejorar la textura y el sabor

Vista aérea de barritas de plátano y yogur griego con chocolate sobre una tabla de madera, junto a rodajas de plátano, arándanos, nueces y yogur.
La combinación de yogur griego y plátano brinda barritas con textura cremosa y dulzor natural, perfectas para niños y adultos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir plátanos maduros ayuda a obtener una mezcla más dulce y cremosa sin necesidad de añadir azúcar extra. Mientras más madura esté la fruta, más suave será la consistencia de las barritas y más intenso su sabor natural.

El chocolate oscuro aporta un contraste equilibrado y puede combinarse con almendras, nueces o coco rallado para crear una cobertura más crujiente. También es posible utilizar moldes individuales para conseguir porciones más prácticas y fáciles de guardar.

Otro punto importante es respetar los tiempos de refrigeración. Esto permite que las capas mantengan firmeza al momento de cortar las piezas, evitando que la mezcla pierda forma o se deshaga al servirla.

Un snack casero que se adapta a cualquier momento

Cinco barritas de plátano y yogur con chocolate dispuestas sobre una tabla de madera, acompañadas de rodajas de plátano, yogur griego y chispas de chocolate.
La popularidad de las barritas de plátano y yogur crece en redes sociales, gracias a su practicidad y a su atractivo visual en la cocina familiar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas barritas destacan por su versatilidad, ya que funcionan como un antojo dulce, un complemento para el desayuno o incluso una colación después de actividades físicas.

Otro de sus atractivos es que no requieren horno, lo que facilita prepararlas en temporadas de calor o cuando se busca una receta rápida.

Con pocos pasos y un resultado vistoso, estas barritas se han convertido en una opción práctica para disfrutar algo dulce hecho en casa.

Temas Relacionados

BarritasPlátanoSnacksPostresYogurmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

El servicio surge después del conflicto entre el ARMY y Ticketmaster, así como por la ausencia de medidas para evitar que la reventa deje fuera a los superfans

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

Asesinan a tiros a un hombre durante una ceremonia religiosa en Culiacán

La víctima fue atacada a balazos en el estacionamiento de la iglesia Divina Misericordia, ubicada en el sector Las Cañadas

Asesinan a tiros a un hombre durante una ceremonia religiosa en Culiacán

El truco con vinagre y sal que los plomeros recomiendan para limpiar la coladera

Este método ayuda a limpiar coladeras y prevenir malos olores en baños y cocinas

El truco con vinagre y sal que los plomeros recomiendan para limpiar la coladera

¿Cuánto cuesta el gas LP? Este es su precio del 24 al 30 de mayo de 2026

Los montos autorizados para este energético presentan variaciones entre municipios y estados debido a factores logísticos, operativos y de distribución

¿Cuánto cuesta el gas LP? Este es su precio del 24 al 30 de mayo de 2026

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

Con más de 133 mil desaparecidos en el país, las únicas que verdaderamente los buscan ahora también son blanco del crimen organizado

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian “guerra de exterminio” en su contra por Los Ardillos: exigen desarticular al grupo criminal

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de mayo

Detienen a exalcalde de Tampamolón, San Luis Potosí, con arsenal: viajaba junto a su esposa

Los 5 millones de dólares que habrían comprado la libertad de Iván Archivaldo, hijo de “El Chapo”

ENTRETENIMIENTO

Exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo: fechas, costo y cómo llegar

Exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo: fechas, costo y cómo llegar

Gael García le mete gol a la FIFA y su terrible reputación durante el Festival de Cannes | VIDEO

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

DEPORTES

México asegura cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Gimnasia de Trampolín

México asegura cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Gimnasia de Trampolín

Cómo el Mundial 2026 impulsa el turismo y el comercio en las ciudades sede de México, EE.UU. y Canadá

Alegna González obtiene la medalla de oro en el Medio Maratón de La Coruña

CDMX tendrá 18 sedes gratuitas para ver el Mundial 2026: dónde estarán y qué partidos transmitirán

América Femenil hace historia: conquista la Concacaf W Champions Cup y clasifica al Mundial de Clubes Femenil 2028