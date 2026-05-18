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Los terribles daños del hígado graso que puedes evitar haciendo esta actividad diariamente

Puede avanzar sin mostrar síntomas, pero existen acciones cotidianas que marcan la diferencia entre el riesgo de complicaciones graves y una mejor salud hepática

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Silueta azul translúcida de un torso humano con costillas visibles, mostrando un hígado graso dañado y una zona de intenso brillo rojo en el pecho, señal de dolor.
El diagnóstico temprano permite tomar medidas para evitar daños mayores en el hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso no alcohólico representa un riesgo creciente para la salud, ligado al aumento de la obesidad y la resistencia a la insulina en la población. Aunque no siempre presenta síntomas en las primeras etapas, su progresión puede derivar en daños severos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, la prevención y el control de estos daños están directamente relacionados con la actividad física diaria y cambios en los hábitos de vida.

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Las complicaciones graves del hígado graso

El avance de la enfermedad del hígado graso no alcohólico puede desencadenar cirrosis, insuficiencia hepática o incluso cáncer.

Estas complicaciones pueden requerir tratamientos invasivos o incluso el trasplante de hígado. Los especialistas advierten que evitar estos daños implica intervenir de manera oportuna en los hábitos cotidianos, particularmente en la alimentación y el ejercicio físico.

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Ilustración digital de un hígado humano de color rojo anaranjado, mostrando múltiples acumulaciones de grasa amarilla sobre su superficie contra un fondo azul
El hígado graso puede detectarse en estudios de laboratorio y exámenes de imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La progresión hacia daños severos es más probable en personas con sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, concentraciones altas de triglicéridos y síndrome metabólico. El diagnóstico temprano y la adopción de medidas preventivas son claves para reducir el riesgo de complicaciones, según datos de los especialistas.

Actividades para la reducción del hígado graso y la prevención de graves daños

La actividad física constante es una de las intervenciones más recomendadas para quienes buscan evitar el avance del hígado graso y sus consecuencias graves.

Perder entre 3 por ciento y 5 por ciento del peso corporal ayuda a disminuir la grasa acumulada en el hígado, y si la reducción alcanza entre 7 por ciento y 10 por ciento, se observa una disminución de la inflamación y la fibrosis.

Los especialistas advierten que la pérdida de peso debe ser paulatina, ya que el adelgazamiento repentino puede empeorar las lesiones hepáticas.

Mujer en báscula digital que muestra 75 kg, con una imagen brillante de un hígado sobre su abdomen y una silueta corporal transparente.
Mantener un peso saludable es clave para evitar la progresión de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso en ausencia de adelgazamiento significativo, mantenerse físicamente activo contribuye a mejorar la condición del hígado y a controlar factores asociados como la resistencia a la insulina.

Aunque actualmente existen medicamentos aprobados para tratar directamente la enfermedad, el ejercicio diario y la modificación de hábitos son las principales herramientas para evitar daños y prevenir el hígado graso.

Alimentación y hábitos que ayudan a prevenir complicaciones

Adoptar una dieta basada en frutas, verduras y cereales integrales y priorizar alimentos con índice glucémico bajo son medidas recomendadas para evitar daños hepáticos.

Los especialistas sugieren limitar el consumo de grasas saturadas y trans, y reducir la ingesta de azúcares simples, en especial la fructosa de refrescos y jugos.

De acuerdo con los especialistas, también es importante limitar al máximo el consumo de alcohol en personas diagnosticadas con hígado graso.

Vista recortada de una persona ejercitándose en ropa deportiva oscura, con una silueta de hígado verde brillante superpuesta digitalmente en su abdomen.
La actividad física regular puede marcar la diferencia en la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de actividad física diaria, control del tamaño de las porciones y un peso saludable constituye la estrategia principal para evitar la progresión y las complicaciones asociadas al hígado graso no alcohólico.

Los especialistas desaconsejan el uso de suplementos dietéticos, remedios herbales o vitaminas sin supervisión médica, ya que pueden dañar el hígado.

Mantenerse activo cada día y cuidar la alimentación son acciones que permiten reducir el riesgo de enfrentar los daños más graves asociados al hígado graso.

Diagnóstico y monitoreo de la enfermedad

El diagnóstico del hígado graso no alcohólico comienza con una evaluación médica integral.

Se consideran antecedentes como el índice de masa corporal, la presencia de un hígado agrandado y la detección de señales de daño hepático, como manchas oscuras en articulaciones o pérdida de masa muscular.

Imagen semi-realista de un hígado humano con áreas de daño y decoloración, rodeado de estructuras moleculares de color naranja sobre un fondo oscuro.
Los especialistas recomiendan evitar el consumo excesivo de azúcares y grasas saturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas de laboratorio incluyen la medición de alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST).

Además, estudios de imagen como el ultrasonido, la tomografía computarizada y la resonancia magnética ayudan a identificar la acumulación de grasa en el hígado. Cuando se sospecha daño avanzado, se recurre a la elastografía o la biopsia hepática para confirmar la severidad.

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