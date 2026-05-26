México

Aficionado de Pumas fue detenido por amenazar a su vecina con una pistola

Tras el título de Cruz Azul, el agresor no habría soportado las burlas del subcampeonato auriazul en la Liga Mx

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Los fanáticos de Pumas animan a su equipo durante el partido de fútbol Clausura de la Liga MX entre Pumas y América en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México el 22 de febrero de 2025. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)
Fanáticos de los Pumas UNAM alientan a su equipo desde la zona del Pebetero (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)

El domingo Pumas de la UNAM sufrió la derrota más dolorosa en su participación en el torneo Clausura 2026 de la Liga Mx. La escuadra de Efraín Juárez perdió el título del Futbol Mexicano a costa del Club de Futbol Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario, ocasionando las burlas hacia su afición que soñaba con ver a los suyos con el campeonato negado hace 15 años.

El subcampeonato de los Pumas UNAM no sólo provocó llanto y tristeza, también la ira de su gente y varios perdieron la compostura hasta realizar actos que ocasionó el aviso de las autoridades capitalinas para mantener el orden, tal es el caso de un sujeto que presuntamente no aguantó que su vecina comenzara a reírse de él porque su equipo terminó subcampeón de la Primera División.

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De acuerdo a la información de Carlos Jiménez, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un señor con playera de los Pumas UNAM por agredir y amagar a su vecina con una pistola al ser blanco de burlas por la final perdida en Ciudad Universitaria: los hechos ocurrieron en la alcaldía Coyoacán.

Según los primeros reportes, este hombre, quien llevaría el nombre de Héctor Ceballos, reaccionó violentamente después de que su vecina se burló de la derrota de los Pumas UNAM. El hombre habría confrontado a la mujer y la amenazó con un arma de fuego en plena discusión. Preocupados por la situación, los demás vecinos alertaron a la policía capitalina, que acudió al lugar y aprendió al supuesto agresor.

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Federales de la SSC CDMX detuvieron a un seguidor de Pumas por amenazar y agredir a su vecina
Federales de la SSC CDMX detuvieron a un seguidor de Pumas por amenazar y agredir a su vecina (X / Carlos Jiménez)

Al momento del arresto, el individuo tenía puesta una playera de los Pumas UNAM y se le aseguró un arma de fuego, la cual fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por los delitos que pudieran derivarse de la agresión y portación de arma de fuego.

Pumas cumple 15 años sin ser campeón

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM coach Efrain Juarez looks dejected after losing the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM coach Efrain Juarez looks dejected after losing the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

La ilusión de los seguidores de Pumas UNAM, en ver a su equipo campeón del Futbol Mexicano, era inminente. El grupo creado por Efraín Juárez causó un cúmulo de emociones entre afición, jugadores y directivos. Cada uno sintió de cerca el campeonato de Primera División, sin embargo, el Cruz Azul, del mexicano Joel Huiqui, vino a deshacer los festejos que ya tenían en mente tanto en el Ángel de la Independencia como en toda Ciudad Universitaria.

El 1-2 en el juego de vuelta, disputado en el estadio México 68, acabó con toda la esperanza de los Pumas UNAM en levantar el título del Clausura 2026 y romper con una sequía de 15 años sin salir campeones de la Liga Mx. Su último triunfo en una final fue en aquella tarde donde los auriazules vencieron 3-2 en el global a Monarcas Morelia para sellar el campeonato nacional en el torneo Clausura 2011. A partir de ahí, Pumas UNAM acumula tres finales perdidas en la Liga Mx y una de Concacaf, ante los clubes: Tigres UANL (2015), Club León (2020), Seattle Sounders (final de Concachampions 2022) y Cruz Azul (2026).

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