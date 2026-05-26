Visa para el Mundial 2026: requisitos de entrada a México, Estados Unidos y Canadá según tu país

Cuáles son los requisitos de Visa para México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuestión de dos semanas empezará la Copa Mundial 2026, y uno de los trámites que tienen que considerar los miles de aficionados es el trámite de Visa para ingresar a México, Estados Unidos y Canadá.

La Visa para el Mundial 2026 será indispensable para miles de aficionados que deseen viajar y presenciar este evento internacional. Cada país anfitrión mantiene sus propios requisitos migratorios y fechas límite para el trámite, por lo que anticiparse con la gestión de documentos resulta fundamental para evitar inconvenientes y asegurar la entrada durante el torneo.

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Para viajar a cualquiera de los países sede del Mundial 2026 es necesario contar con un pasaporte vigente y, según el destino y la nacionalidad, tramitar la visa o una autorización electrónica. México, Estados Unidos y Canadá aplican procedimientos separados y existen exenciones para ciertos países. Sin embargo, en la mayoría de los casos se recomienda iniciar el proceso por lo menos seis meses antes del viaje a fin de enfrentar la alta demanda que se prevé para el torneo.

El Mundial 2026 representa una edición histórica al ser la primera vez que tres países de Norteamérica organizan el campeonato (Kevin Sousa-Imagn Images via REUTERS)

El Mundial 2026 representa una edición histórica al ser la primera vez que tres países de Norteamérica organizan el campeonato. La entrada a cada territorio depende de la regulación migratoria vigente de cada nación; no existe un permiso conjunto ni exención especial para quienes asistan a partidos en diferentes sedes. Tener un boleto para la Copa Mundial no sustituye la obligación de cumplir con los requisitos legales de ingreso, según informó la FIFA.

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Requisitos por país: quienes necesitan visa y quienes no

Para la entrada a México durante el Mundial 2026, las reglas distinguen entre visitantes que requieren visa y quienes están exentos. No se necesita visa de visitante para estancias de hasta 180 días en los siguientes casos:

El visitante es ciudadano de algún país que México considera exento.

Cuenta con residencia permanente en Estados Unidos , Canadá , Japón , Reino Unido , un país del espacio Schengen o miembro de la Alianza del Pacífico.

, , , , un país del espacio Schengen o miembro de la Alianza del Pacífico. Posee una visa vigente de entradas múltiples de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o países del espacio Schengen.

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Aquellas personas que no cumplen estos criterios deben gestionar la visa de visitante en una embajada o consulado mexicano. El trámite incluye:

1. Pasaporte vigente.

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2. Formato de solicitud previamente lleno.

3. Fotografías recientes.

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4. Prueba de solvencia económica y garantía de regreso.

5. Cita en el consulado y entrevista.

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En México no todos los extranjeros necesitan visa para entrar al país durante el Mundial (REUTERS/Raquel Cunha)

En ciertos casos, ciudadanos de Rusia, Turquía y Ucrania pueden obtener una autorización electrónica de viaje, válida para una sola entrada por avión y hasta 180 días.

Las y los menores de edad necesitan un documento notarial o legal de autorización para viajar acompañados o solos, conforme a la legislación mexicana y tratados internacionales.

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Cómo tramitar la visa para Estados Unidos en el Mundial 2026

La visita a Estados Unidos para el torneo requiere, en la mayoría de los casos, una visa de turista B1/B2 o la autorización electrónica ESTA para quienes califican al Programa de Exención de Visado (VWP). Los ciudadanos de países incluidos en el VWP pueden permanecer hasta 90 días con ESTA.

El proceso para solicitar una visa B1/B2 implica:

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Llenar el formulario DS-160.

Pagar la tarifa de solicitud.

Agendar una entrevista en embajada o consulado estadounidense.

Presentarse a la entrevista y entregar los documentos solicitados.

Dejar el pasaporte para que la visa sea sellada, lo cual podría demorar varios días.

Si no es posible obtener la ESTA o la solicitud es rechazada, la visa B1/B2 es obligatoria. Se recomienda verificar los requisitos, sobre todo en casos de doble nacionalidad o antecedentes migratorios. Ni la visa ni la ESTA garantizan la entrada, ya que la decisión la toman los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos al momento del arribo.

May 26, 2026; New York, New York, USA; Fans during the United States men's national team roster reveal for the 2026 FIFA World Cup at The Rooftop at Pier 17. Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images

Contar con un boleto para el Mundial no proporciona excepción alguna ni trato preferencial en los requisitos de ingreso.

Visado y autorización electrónica para viajes a Canadá

Canadá solicita a la mayoría de extranjeros una visa de residente temporal (visa de visitante) para cualquier tipo de ingreso. Los ciudadanos de países exentos pueden solicitar la autorización electrónica de viaje (eTA) si arriban por avión.

Para gestionar la visa canadiense se debe:

Tener pasaporte vigente.

Iniciar la solicitud en el portal Canada.ca.

Presentar documentos de respaldo como itinerario y comprobante de solvencia económica.

Cubrir los pagos correspondientes.

Esperar la respuesta y el sello en el pasaporte.

Quienes requieran la eTA deben hacer el trámite de manera digital; la aprobación suele obtenerse en pocos días y la autorización se asocia electrónicamente al pasaporte con el que se realiza la solicitud.

Los menores de 18 años están sujetos a los mismos requisitos migratorios que los adultos y, según viajen solos o acompañados, pueden requerir documentación extra.

Países que no requieren visa para el Mundial 2026

Algunas nacionalidades están exentas de visa para uno o más países sede. El criterio de exención depende de cada destino:

Para México están exentos ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, naciones del espacio Schengen y miembros de la Alianza del Pacífico. También aplica para titulares de visas válidas o residentes permanentes en dichos países.

Algunas nacionalidades están exentas de visa para uno o más países sede (REUTERS/Dilara Senkaya)

Para Estados Unidos, el VWP abarca a personas de 42 países, entre ellos los de la Unión Europea, Australia, Japón y Corea del Sur, quienes viajan con la autorización ESTA hasta por 90 días. Las personas de Canadá no necesitan visa para ingresar.

En Canadá, los nacionales de países exentos utilizan la eTA para entradas aéreas. Quienes no estén en la lista requieren la visa de residente temporal.

La lista oficial de países y los lineamientos exactos pueden consultarse en los portales de los gobiernos anfitriones, ya que estos están sujetos a cambios conforme a sus políticas migratorias.

Cómo tramitar la visa a tiempo y que documentos no puedes olvidar

Se prevé una saturación de solicitudes por el Mundial, lo que podría generar demoras en embajadas y consulados. Para evitar imprevistos, se sugiere:

Iniciar el trámite con al menos seis meses de anticipación.

de anticipación. Verificar que el pasaporte tenga vigencia de al menos 180 días posteriores al viaje.

Reunir la documentación de solvencia económica e itinerario antes de la cita.

Consultar los sitios oficiales para información y actualizaciones sobre cambios en las políticas.

No comprar boletos de avión ni entradas al torneo sin la visa aprobada, ya que el ticket no prioriza el trámite consular.

Una gestión temprana y ordenada es esencial para conseguir la visa en tiempo, ya que la demanda previa al Mundial puede prolongar la calendarización de citas y la entrega de documentos.