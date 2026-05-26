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“Tío Lako” del CJNG habría ordenado emboscada contra la Guardia Civil que dejó seis heridos en Zamora

Autoridades de inteligencia atribuyen al operador criminal Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”, el ataque armado que dejó seis agentes lesionados en Zamora

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Fuerzas estatales y federales desplegaron operativos tras la emboscada atribuida al CJNG en Michoacán. REUTERS/Stringer/File Photo
Fuerzas estatales y federales desplegaron operativos tras la emboscada atribuida al CJNG en Michoacán. REUTERS/Stringer/File Photo

La emboscada registrada contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Zamora, Michoacán, dejó al descubierto una nueva escalada de violencia atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que mantiene una disputa por el control territorial en la región limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

De acuerdo con informes de inteligencia estatales y federales, el ataque armado habría sido ordenado por Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, identificado como uno de los operadores criminales más importantes del grupo delictivo en el occidente del país.

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El atentado ocurrió el pasado viernes 22 de mayo y dejó un saldo de seis elementos de la Guardia Civil lesionados, tres de ellos de gravedad, además de un joven que quedó atrapado en medio del fuego cruzado durante el enfrentamiento.

Las autoridades señalaron que la agresión se produjo mientras los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán abastecían de combustible sus unidades en una gasolinera ubicada sobre el libramiento de Zamora, municipio situado a unos 181 kilómetros de Morelia.

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Sicarios atacaron desde varios vehículos

Los reportes oficiales indican que un grupo de hombres armados arribó al lugar a bordo de varios vehículos y abrió fuego con armas de alto poder contra los policías estatales.

El ataque armado ocurrió mientras policías estatales cargaban combustible en una gasolinera de Zamora.
El ataque armado ocurrió mientras policías estatales cargaban combustible en una gasolinera de Zamora.

Los elementos de seguridad repelieron la agresión, lo que derivó en un intenso intercambio de disparos que se prolongó durante varios minutos y provocó pánico entre automovilistas y habitantes cercanos.

Como resultado del enfrentamiento, seis agentes de la Guardia Civil resultaron lesionados, además de un joven civil que quedó en medio de la balacera. Las autoridades también señalaron que varios integrantes del grupo criminal habrían resultado heridos y posteriormente fueron auxiliados por otros sicarios para escapar de la zona.

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán desplegó un operativo por aire y tierra con apoyo de fuerzas federales y de la Fiscalía estatal para localizar a los responsables de la emboscada.

Las áreas de inteligencia sostienen que la ofensiva criminal sería una respuesta a los operativos implementados recientemente por fuerzas estatales y federales en la región, así como a un golpe operativo que las autoridades habrían asestado horas antes a integrantes del grupo criminal en el municipio de Jiquilpan.

El control de la región productora de berries

Las investigaciones apuntan a que el CJNG busca consolidar el control del municipio de Zamora y de otros puntos estratégicos de la región occidente de Michoacán, considerada una importante zona agrícola y productora de berries.

Autoridades identifican a “Tío Lako” como uno de los principales operadores criminales en la región occidente del país. (X/HEARST_BB/@IsaackdeLoza)
Autoridades identifican a “Tío Lako” como uno de los principales operadores criminales en la región occidente del país. (X/HEARST_BB/@IsaackdeLoza)

La ubicación geográfica de Zamora, cercana a los límites con Jalisco, la convierte en una zona clave para las operaciones del crimen organizado debido a las rutas de movilidad y actividades económicas que convergen en el área.

Autoridades estatales consideran que la violencia registrada en esa región forma parte de la disputa territorial impulsada por células criminales vinculadas con el tráfico de drogas, extorsión y control de actividades ilícitas.

¿Quién es el “Tío Lako”?

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “Tío Lako”, es identificado por autoridades de seguridad como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y Jalisco.

Además de ser señalado como operador cercano de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del CJNG.

Entre ellos, autoridades lo relacionan con el secuestro y asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, así como con operaciones criminales en municipios del occidente de Michoacán, los Altos Norte de Jalisco y zonas limítrofes de Zacatecas.

Las investigaciones también ubican dentro de su círculo cercano a sus sobrinos Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias “El 8”, además de Ricardo Ruiz Velasco, identificado como “El Doble R”.

La familia Guerrero ha sido vinculada por autoridades federales con el derribo de un helicóptero del Ejército Mexicano ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Ocotlán, Jalisco, ataque en el que murieron 18 militares y dos elementos de la entonces Policía Federal.

“Tío Lako” fue detenido ese mismo año por su presunta participación intelectual en el asesinato de Enrique Hernández Salcedo, fundador de las autodefensas y excandidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro; sin embargo, posteriormente recuperó su libertad.

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