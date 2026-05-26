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La ruta de las drogas sintéticas de Nogales a Costa Rica: qué se sabe del corredor que operaba “El Chinacate”, sobrino de “El Chapo”

La captura de Isaí “N”, sobrino de Joaquín Guzmán Loera, expuso una presunta red logística vinculada con “Los Chapitos” para el traslado de fentanilo y drogas sintéticas hacia EEUU y Centroamérica

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Costa Rica se ha convertido en un corredor estratégico para el tránsito y redistribución regional de drogas sintéticas enviadas desde México hacia Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con especialistas en seguridad. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
Costa Rica se ha convertido en un corredor estratégico para el tránsito y redistribución regional de drogas sintéticas enviadas desde México hacia Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con especialistas en seguridad. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Isaí “N”, alias “El Chinacate”, fue detenido durante el cateo a un domicilio en Nogales, Sonora, en un operativo ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes intervinieron el inmueble como parte de acciones de investigación en la zona fronteriza que derivaron en su captura.

Isaí “N” es sobrino de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” y hermano de Enoc Martínez, alias “El Vocho”, ambos vinculados previamente con investigaciones relacionadas con estructuras del crimen organizado.

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Las autoridades lo identifican como presunto integrante de una red logística del Cártel del Pacífico, facción de “Los Chapitos”, dedicada a la producción, coordinación y distribución de drogas sintéticas, con rutas que habrían tenido como destino Estados Unidos y Costa Rica.

Fuentes de seguridad cercanas a Infobae México detallaron que “El Chinacate” habría participado, en 2025, en la coordinación de la venta de alrededor de 10 mil pastillas de fentanilo hacia territorio estadounidense, dentro de las operaciones atribuidas a dicha estructura criminal.

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Isaí “N” cuenta además con una orden de aprehensión con fines de extradición vigente por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. En una captura previa, en 2008, las autoridades informaron que Isaí “N” tenía 25 años al momento de ser detenido, por lo que actualmente tendría entre 42 y 43 años.

Costa Rica cobra relevancia para la movilidad de drogas sintéticas hacia Centroamérica

Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal destino del fentanilo producido y distribuido por organizaciones criminales mexicanas, investigaciones regionales y reportes de seguridad han identificado a Costa Rica como un punto cada vez más relevante dentro de las rutas de movilidad de drogas sintéticas en Centroamérica.

Detención sobrino de "El Chapo" en Sonora
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la detención de Isaí "N", la mañana de este martes. (Crédito: X | @OHarfuch

Las autoridades y análisis especializados coinciden en que Costa Rica no opera como un gran mercado consumidor comparable con Estados Unidos, ni como un centro masivo de producción. Su importancia radica principalmente en su función logística y estratégica dentro del corredor regional de narcotráfico.

La ubicación geográfica del país, su conexión terrestre con Centroamérica y su infraestructura portuaria y comercial lo han convertido en un territorio útil para el tránsito, almacenamiento temporal y redistribución de cargamentos hacia otros destinos del continente y el Caribe.

En los últimos años, autoridades costarricenses han documentado decomisos de fentanilo, pastillas sintéticas y otras drogas de origen mexicano, además de detectar estructuras locales vinculadas con redes de distribución y microtráfico.

Estos hallazgos han encendido alertas sobre una posible expansión gradual del consumo interno, aunque especialistas sostienen que el mercado costarricense sigue siendo limitado frente al volumen destinado a Estados Unidos.

Distintos reportes señalan que organizaciones criminales utilizan Costa Rica como un corredor secundario para fragmentar cargamentos, mover recursos y facilitar rutas alternas de distribución regional, especialmente mediante vías marítimas y terrestres que conectan con Panamá, Nicaragua y otros países centroamericanos.

En ese contexto, las investigaciones sobre Isaí Martínez Cepeda, alias “El Chinacate”, apuntan a una presunta participación en redes logísticas que no sólo abastecían el mercado estadounidense, sino que también habrían operado conexiones de distribución hacia Centroamérica.

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