Pati Chapoy desata polémica por comentario a Ricardo Manjarrez; redes la acusan de “sacarlo del clóset” en vivo

Pati Chapoy y Ricardo Manjarrez aparecen en pantalla dividida mientras la presentadora de televisión genera controversia por un comentario en vivo. (Ventaneando: YouTube)

La conductora Pati Chapoy volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que un comentario realizado durante la transmisión de Ventaneando fuera interpretado por usuarios de redes sociales como una posible exposición de la vida privada de su colaborador Ricardo Manjarrez.

El momento se viralizó rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde internautas debatieron sobre los límites entre la confianza laboral, el humor televisivo y el respeto a la privacidad, especialmente en temas relacionados con la orientación sexual de figuras públicas.

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Así el momento viral

La controversia ocurrió mientras el panel comentaba el tatuaje que Maribel Guardia se realizó en honor a su hijo fallecido, Julián Figueroa. En medio de la conversación, Chapoy le preguntó a Manjarrez si sería capaz de tatuarse el ojo de su mamá o el de un “novio”.

La cuenta de X conocida como “La Tía Sandra” retomó el video y aseguró que ese había sido el “momento exacto” en el que Chapoy supuestamente expuso al conductor. (X)

Aunque la conductora cambió de tema antes de que Ricardo pudiera responder, usuarios en redes interpretaron el gesto del periodista como una reacción incómoda. El fragmento comenzó a circular acompañado de comentarios que acusaban a la titular de Ventaneando de haber puesto a su compañero en una situación comprometida frente a las cámaras.

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La cuenta de X conocida como “La Tía Sandra” retomó el video y aseguró que ese había sido el “momento exacto” en el que Chapoy supuestamente expuso al conductor. A partir de ahí, surgieron críticas contra la periodista, con señalamientos sobre la importancia de respetar la vida personal de cualquier figura pública, independientemente de la relación de confianza existente entre colegas.

Hasta el momento, Ricardo Manjarrez no ha emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir las interpretaciones que surgieron tras el comentario. Tampoco Pati Chapoy ha respondido directamente a la controversia.

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Ricardo Manjarrez le dice ‘güey’ a Pati Chapoy en vivo y temen por su despido de Ventaneando (Ventaneando)

Otro momento viral entre Chapoy y Manjarrez

El episodio se suma a otra situación viral protagonizada recientemente por ambos conductores. Hace unas semanas, Manjarrez llamó accidentalmente “güey” a Chapoy durante una transmisión en vivo, hecho que provocó risas en el foro y una fuerte reacción en redes sociales.

En aquella ocasión, el periodista reaccionó de inmediato con un “Ay, perdón” y después agregó: “Se me salió” y “Perdóname. Qué vulgaridad”, mientras el resto del elenco tomaba el momento con humor. Incluso, el propio programa compartió el clip editado en tono cómico, lo que terminó por disipar rumores sobre un posible conflicto interno o un despido.

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Ahora, el nuevo episodio volvió a convertir a Pati Chapoy, Ricardo Manjarrez y Ventaneando en tendencia dentro del entretenimiento mexicano, en medio de una conversación digital marcada por el debate sobre privacidad, límites y exposición mediática en televisión en vivo.