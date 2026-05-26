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Por qué Carrasquilla irá al Mundial a pesar de estar lesionado: DT de Panamá defiende su decisión

“Coco” salió acompañado por las asistencias médicas en la final de la Liga MX, encendiendo las alarmas dentro del conjunto canalero

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Pese a la inquietud de la afición y los rumores de baja, el entrenador mantiene al cerebro del mediocampo, considerando que su presencia será vital ante rivales como Inglaterra, Croacia y Ghana (Foto: Kyle Terada-Imagn Images)
Pese a la inquietud de la afición y los rumores de baja, el entrenador mantiene al cerebro del mediocampo, considerando que su presencia será vital ante rivales como Inglaterra, Croacia y Ghana (Foto: Kyle Terada-Imagn Images)

La convocatoria de Adalberto “Coco” Carrasquilla para el Mundial 2026 ha generado debate y preocupación en las últimas horas.

El mediocampista de Pumas salió lesionado en la final de la Liga MX, lo que encendió las alarmas en Panamá. Sin embargo, el técnico Thomas Christiansen decidió incluirlo en la lista de 26 jugadores, defendiendo su postura con firmeza.

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La Fepafut consultó a especialistas para confirmar que Carrasquilla podría recuperarse a tiempo para el partido de debur frente a Ghana. REUTERS/Eloisa Sanchez
La Fepafut consultó a especialistas para confirmar que Carrasquilla podría recuperarse a tiempo para el partido de debur frente a Ghana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Christiansen explicó que, aunque el diagnóstico inicial no era concluyente, excluir a su jugador tan influyente sin certeza definitiva habría sido un error. Con ello, reafirmó la importancia de Carrasquilla como líder del mediocampo canalero.

La lesión de Carrasquilla y su contexto

La molestia de Carrasquilla ocurrió el pasado 24 de mayo de 2026, en la final entre Pumas y Cruz Azul.

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Tras una fuerte entrada de Amaury García, el volante salió en camilla y entre lágrimas al minuto 59, lo que generó temor de una baja mundialista.

  • Tipo de lesión: tirón en el aductor izquierdo.
  • Gravedad: leve, sin rotura muscular.
  • Tiempo estimado de recuperación: alrededor de dos semanas.
La lesión de Carrasquilla fue diagnosticada como tirón leve en el aductor izquierdo, sin rotura muscular, con recuperación estimada en dos semanas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La lesión de Carrasquilla fue diagnosticada como tirón leve en el aductor izquierdo, sin rotura muscular, con recuperación estimada en dos semanas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque hubo discrepancias entre los informes médicos de Pumas y las imágenes revisadas por Panamá, la conclusión fue que Carrasquilla podría llegar a tiempo para el debut. Incluso, “Coco” ya fue visto en el aeropuerto dispuesto a inicar la concentración.

La postura de Christiansen

El DT de Panamá, Thomas Christiansen, defendió su decisión en conferencia de prensa, dejando claro que no podía arriesgarse a dejar fuera a su referente.

El técnico hispano-danés explicó que la Federación consultó especialistas externos y que incluso existe un plan alternativo en caso de que el jugador no llegue al 100%.

Thomas Christiansen, técnico de Panamá, defiende la inclusión de Carrasquilla pese a la incertidumbre sobre su recuperación para el debut mundialista. REUTERS/Enea Lebrun
Thomas Christiansen, técnico de Panamá, defiende la inclusión de Carrasquilla pese a la incertidumbre sobre su recuperación para el debut mundialista. REUTERS/Enea Lebrun

Aun así, transmitió confianza en su recuperación y pidió calma a la afición: Confiemos todos en que Coco va a llegar para el primer partido.

Para el estratega, Carrasquilla es el cerebro del equipo, y su ausencia sería un golpe difícil de compensar. Por eso, la apuesta es clara: esperar su evolución y confiar en que estará listo para el debut contra Ghana.

El rol de Coco en Panamá

Más allá de la lesión, Carrasquilla es considerado el jugador más influyente de la Selección. Su capacidad para distribuir el balón y marcar los ritmos del juego lo convierte en pieza clave.

  • Líder del mediocampo: encargado de organizar y dar equilibrio.
  • Experiencia internacional: aporta jerarquía en un grupo exigente con Inglaterra, Croacia y Ghana.
  • Figura emocional: su presencia motiva a compañeros y a la afición.
A pesar de la lesión sufrida en la final entre Pumas y Cruz Azul, el experimentado mediocampista fue convocado y se prepara para liderar al equipo en su segundo Mundial. (AP Foto/Etienne Laurent)
A pesar de la lesión sufrida en la final entre Pumas y Cruz Azul, el experimentado mediocampista fue convocado y se prepara para liderar al equipo en su segundo Mundial. (AP Foto/Etienne Laurent)

De esta manera, la decisión de incluirlo refleja tanto la confianza en su recuperación como la necesidad de contar con él para aspirar a superar lo logrado en Rusia 2018.

La apuesta de Christiansen es arriesgada, pero lógica: convocar a Carrasquilla pese a la lesión, darle tiempo para rehabilitarse y confiar en que estará listo para liderar a los canaleros en su segunda Copa del Mundo.

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