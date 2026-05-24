“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

HNMPL regresa - (Instagram)

“Hoy No Me Puedo Levantar” volverá a los escenarios de la Ciudad de México después de 20 años con una temporada especial que reunirá al elenco original que conquistó al público en 2006. El esperado regreso se realizará del 25 de julio al 8 de agosto en el Centro Cultural Teatro 1 con únicamente 14 funciones.

La producción confirmó la participación de Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Valeria Vera, Gerardo González, Erika Tahís, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa y Jannette Chao, nombres que quedaron ligados a una de las etapas más exitosas del teatro musical en México.

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El anuncio desató una ola de reacciones entre fanáticos de la obra y seguidores de Mecano, “20 años después celebramos su llegada a México”, fue la frase que rápidamente encendió la emoción en redes sociales por el reencuentro del elenco original.

Un fenómeno teatral que marcó a toda una generación

María León y Yahir durante presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

La historia de “Hoy No Me Puedo Levantar” sigue a dos jóvenes que dejan su pueblo para perseguir el sueño de triunfar en Madrid con su propia banda. La trama, ambientada en los años ochenta, aborda temas como la libertad, la música y los excesos en medio de una etapa de transformación cultural.

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Desde su estreno en México en 2006, la obra logró consolidarse como uno de los musicales más exitosos del país. Las canciones de Mecano, entre ellas “Hijo de la luna” y “Cruz de navajas”, ayudaron a convertir el espectáculo en un referente del entretenimiento en español.

A lo largo de distintas temporadas y giras, el musical sumó nuevos protagonistas y alternantes como Danna Paola, María León, Belinda y Yahir. Sin embargo, para muchos seguidores, el elenco original continúa siendo el más recordado por el impacto que tuvo en la primera etapa de la producción.

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La preventa ya desató furor entre los fanáticos

Hoy No Me Puedo Regresa a la Ciudad de México

La nueva temporada fue presentada como “un show completamente nuevo con una espectacular producción”, aunque conservará la esencia nostálgica que convirtió a la obra en un fenómeno teatral. La expectativa aumentó debido a que solo habrá 14 funciones disponibles en la capital del país.

La preventa Banamex estará activa del 24 al 28 de mayo a través de Ticketmaster, con la posibilidad de adquirir boletos a meses sin intereses. Tras el anuncio, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir recuerdos, fotografías y canciones relacionadas con el musical.

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El regreso de “Hoy No Me Puedo Levantar” también representa el reencuentro de actores que, dos décadas después, consolidaron carreras importantes en televisión, cine y teatro. La reunión del elenco original promete convertirse en uno de los eventos más comentados de la cartelera de entretenimiento en México durante 2026.