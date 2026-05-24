Maru Campos se reunió con la primera dama de Estados Unidos, firmó acuerdos con Texas y ahora comparecerá ante la FGR

Mientras la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se prepara para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo 27 de mayo por el caso de agentes de la CIA en territorio mexicano, la página oficial de su gobierno conserva un extenso registro de reuniones, acuerdos y colaboraciones con autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad, migración y desarrollo económico.
El expediente es público. Y habla solo.
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Drones, 200 millones y el elogio de Greg Abbott
Uno de los acuerdos más significativos fue el firmado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una gira de trabajo en Austin en mayo de 2025. En ese encuentro, Campos presentó un plan de seguridad fronteriza que incluyó la plataforma Sentinel — un sistema de rastreo de vehículos desde parques industriales de Juárez hasta el cruce fronterizo — y el uso de drones para patrullar el Río Bravo.
La inversión anunciada: más de 200 millones de dólares.
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Abbott no escatimó en elogios: “Es el mejor plan de seguridad fronteriza que he visto de cualquier gobernador de México”, declaró públicamente antes de firmar el acuerdo. Como resultado inmediato, Texas normalizó las inspecciones en los puentes fronterizos con Chihuahua, convirtiendo al estado en la única entidad mexicana con trato de excepción.
Reuniones con cónsules, primera dama y funcionarios federales de Estados Unidos
El historial binacional de Maru Campos va mucho más allá de Texas. La página oficial de su gobierno documenta:
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- Diciembre 2023: La Fiscalía General del Estado celebró junto a autoridades estadounidenses, incluyendo la CBP y la Patrulla Fronteriza de El Paso, los resultados del programa binacional “Se Busca Información”, que logró detenciones en ambos lados de la frontera.
- Julio 2023: Durante una gira por Ciudad Juárez, Campos participó en una mesa de diálogo sobre migración en el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), donde se reunió con el subsecretario de Estado Richard Verma, el embajador Ken Salazar y el cónsul Eric Cohan. En el encuentro refrendó el compromiso del gobierno estatal de mantener la cooperación binacional en materia migratoria sin descuidar la seguridad de los juarenses.
- Junio 2024: Reunión con Rafael Foley, cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para revisar estrategias de seguridad, migración y desarrollo económico, con la presencia del fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya.
- Octubre 2024: Asistencia a una recepción en la Embajada de Estados Unidos con la primera dama Jill Biden, donde Campos promovió el turismo y las oportunidades de inversión en Chihuahua.
La alianza que hoy genera preguntas
El contexto actual lo cambia todo. La FGR citó a Maru Campos a comparecer como testigo el 27 de mayo, en el marco de una investigación por la presencia de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
El caso escaló políticamente luego de que el gobierno mexicano afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional.
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Campos ha dicho que siempre actuó conforme al Estado de Derecho. Su propio gobierno, sin embargo, dejó documentado públicamente que la colaboración con Estados Unidos fue una política de Estado sostenida, sistemática y presumida durante años.
El expediente sigue en línea. Y ahora cobra una dimensión distinta.
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