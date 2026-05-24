Maru Campos se reunió con la primera dama de Estados Unidos, firmó acuerdos con Texas y ahora comparecerá ante la FGR

La gobernadora Maru Campos se reunió el 27 de junio de 2024 con Rafael Foley, cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para analizar temas fronterizos, crisis migratoria y estrategias conjuntas. Acordaron mantener comunicación constante, fortalecer la seguridad y el desarrollo económico, y revisar oportunidades en comercio, inversión, educación y cultura. Participaron autoridades estatales y el equipo diplomático estadounidense.

Mientras la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se prepara para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo 27 de mayo por el caso de agentes de la CIA en territorio mexicano, la página oficial de su gobierno conserva un extenso registro de reuniones, acuerdos y colaboraciones con autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad, migración y desarrollo económico.

El expediente es público. Y habla solo.

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La gobernadora Maru Campos y el gobernador de Texas, Greg Abbott, se reunieron el 7 de mayo de 2025 en Austin para fortalecer la relación bilateral entre Chihuahua y Texas. Abordaron temas de desarrollo económico, seguridad fronteriza y migración, y acordaron mantener la coordinación para impulsar soluciones conjuntas en beneficio de ambos estados. Participaron funcionarios estatales y representantes empresariales de Chihuahua, así como integrantes del gabinete texano.

Drones, 200 millones y el elogio de Greg Abbott

Uno de los acuerdos más significativos fue el firmado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una gira de trabajo en Austin en mayo de 2025. En ese encuentro, Campos presentó un plan de seguridad fronteriza que incluyó la plataforma Sentinel — un sistema de rastreo de vehículos desde parques industriales de Juárez hasta el cruce fronterizo — y el uso de drones para patrullar el Río Bravo.

La inversión anunciada: más de 200 millones de dólares.

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Abbott no escatimó en elogios: “Es el mejor plan de seguridad fronteriza que he visto de cualquier gobernador de México”, declaró públicamente antes de firmar el acuerdo. Como resultado inmediato, Texas normalizó las inspecciones en los puentes fronterizos con Chihuahua, convirtiendo al estado en la única entidad mexicana con trato de excepción.

Un video difundido esta semana muestra a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, firmando en 2022 un acuerdo de seguridad fronteriza con el gobernador de Texas, Greg Abbott. En la grabación, Abbott afirma que Campos le entregó “el mejor plan de seguridad fronteriza de cualquier gobernador de México” y anuncia que, gracias a ese acuerdo, el cruce entre Chihuahua y Texas “volverá a operar con normalidad”. Abbott advierte que solo Chihuahua y Nuevo León quedan exentos de inspecciones exhaustivas a camiones por parte de Texas, mientras otros estados siguen bajo revisión.

Reuniones con cónsules, primera dama y funcionarios federales de Estados Unidos

El historial binacional de Maru Campos va mucho más allá de Texas. La página oficial de su gobierno documenta:

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Diciembre 2023: La Fiscalía General del Estado celebró junto a autoridades estadounidenses, incluyendo la CBP y la Patrulla Fronteriza de El Paso, los resultados del programa binacional La Fiscalía General del Estado celebró junto a autoridades estadounidenses, incluyendo la, los resultados del programa binacional “Se Busca Información” , que logró detenciones en ambos lados de la frontera.

La FGE de Chihuahua y autoridades de Estados Unidos agradecieron la colaboración en el programa binacional “Se Busca Información”, tras lograr la detención de tres objetivos de interés en ambos lados de la frontera desde octubre de 2023. Invitaron a la sociedad a seguir denunciando de forma anónima para apoyar futuras detenciones de personas buscadas por ambas naciones.

Julio 2023: Durante una gira por Ciudad Juárez, Campos participó en una mesa de diálogo sobre migración en el subsecretario de Estado Richard Verma, el embajador Ken Salazar y el cónsul Eric Cohan. En el encuentro refrendó el compromiso del gobierno estatal de mantener la cooperación binacional en materia migratoria sin descuidar la seguridad de los juarenses. Durante una gira por Ciudad Juárez, Campos participó en una mesa de diálogo sobre migración en el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) , donde se reunió con el, ely el. En el encuentro refrendó el compromiso del gobierno estatal de mantener la cooperación binacional en materia migratoria sin descuidar la seguridad de los juarenses.

La gobernadora Maru Campos reafirmó el compromiso de colaboración con autoridades de Estados Unidos para atender el tema migratorio en la frontera, durante una reunión en Ciudad Juárez el 26 de julio de 2023 con el subsecretario Richard Verma, el embajador Ken Salazar y el cónsul Eric Cohan. Destacó la coordinación binacional y el esfuerzo conjunto para garantizar la seguridad regional. Autoridades estadounidenses informaron sobre la apertura de oficinas en Centroamérica para facilitar trámites migratorios y prevenir la corrupción.

Junio 2024: Reunión con Rafael Foley, César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya. Reunión con cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para revisar estrategias de seguridad, migración y desarrollo económico, con la presencia del fiscaly el secretario de Seguridad Pública,

La gobernadora Maru Campos se reunió el 27 de junio de 2024 con Rafael Foley, cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para analizar temas fronterizos, crisis migratoria y estrategias conjuntas. Acordaron mantener comunicación constante, fortalecer la seguridad y el desarrollo económico, y revisar oportunidades en comercio, inversión, educación y cultura. Participaron autoridades estatales y el equipo diplomático estadounidense.

Octubre 2024: Asistencia a una recepción en la Embajada de Estados Unidos con la Asistencia a una recepción en la Embajada de Estados Unidos con la primera dama Jill Biden , donde Campos promovió el turismo y las oportunidades de inversión en Chihuahua.

La gobernadora Maru Campos asistió el 2 de octubre de 2024 a una recepción en la Embajada de Estados Unidos en México, donde se reunió con la primera dama Jill Biden. En el evento habló sobre el turismo y las oportunidades de negocios en Chihuahua, y reforzó la cooperación con sus homólogos de Nuevo León y Oaxaca. También participaron funcionarios estadounidenses y autoridades de ambos países.

La alianza que hoy genera preguntas

El contexto actual lo cambia todo. La FGR citó a Maru Campos a comparecer como testigo el 27 de mayo, en el marco de una investigación por la presencia de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

El caso escaló políticamente luego de que el gobierno mexicano afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional.

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Campos ha dicho que siempre actuó conforme al Estado de Derecho. Su propio gobierno, sin embargo, dejó documentado públicamente que la colaboración con Estados Unidos fue una política de Estado sostenida, sistemática y presumida durante años.

El expediente sigue en línea. Y ahora cobra una dimensión distinta.

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