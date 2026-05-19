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Cómo hacer un limpiador casero para baños con bicarbonato

El uso de ingredientes económicos y naturales ayuda a mantener la higiene sin exponer a la familia a tóxicos innecesarios

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Vista cercana de una mano enguantada de amarillo esparciendo polvo blanco en una bañera blanca con grifos cromados, junto a una ventana y una planta.
El bicarbonato de sodio es recomendado por autoridades ambientales como alternativa segura para la limpieza cotidiana del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza diaria de los baños es una medida fundamental para preservar la salud y el bienestar especialmente en hogares.

De acuerdo con el Manual de Limpieza del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantener estas áreas libres de suciedad y microorganismos ayuda a evitar focos de contaminación y previene enfermedades entre los usuarios.

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Según información del Departamento de Ecología del Estado de Washington, Estados Unidos, el uso de alternativas caseras como el bicarbonato de sodio reduce la exposición a químicos tóxicos en la limpieza de superficies del baño.

La revisión diaria de la limpieza de baños incluye inspecciones visuales y de procedimiento, así como registros que permiten verificar que los espacios estén en condiciones higiénicas en todo momento, señala el Manual de Limpieza.

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De acuerdo con la información proporcionada por la UNAM, el sistema de limpieza de los baños busca garantizar áreas limpias, saludables y seguras.

El uso de productos caseros permite evitar la exposición innecesaria a compuestos químicos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Visuales IA).
El uso de productos caseros permite evitar la exposición innecesaria a compuestos químicos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Visuales IA).

La limpieza de baños y su impacto en la salud

El Manual de Limpieza indica que los baños deben recibir atención especial, pues es un espacio en donde se incrementa la acumulación de microorganismos.

El documento establece: “Los lugares de servicio, como los baños, deben limpiarse diariamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas”.

La limpieza incluye suelo, paredes, muebles sanitarios, grifería y válvulas. También se debe reponer y limpiar insumos como papel sanitario y jabón, así como atender puntos críticos como la base de los botes de basura.

Ilustración de un hombre en camiseta azul y jeans, sujetando un escudo de energía brillante azul. Células de virus azules y morados flotan a su alrededor.
Mantener el baño libre de suciedad ayuda a prevenir la proliferación de gérmenes en espacios de uso común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manual subraya que la omisión de estos procedimientos puede derivar en condiciones de insalubridad, y que se deben eliminar residuos como polvo, suciedad o desechos que puedan generar accidentes o propiciar la contaminación del área.

Cómo hacer un limpiador casero para baños con bicarbonato

De acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington, la siguiente receta permite limpiar diferentes áreas del baño de manera segura y efectiva.

Ingredientes:

• Bicarbonato de sodio

• Jabón líquido para platos (no detergente)

Modo de empleo para bañeras y lavabos:

  1. Espolvorear bicarbonato de sodio sobre las superficies de porcelana, formando una capa ligera
  2. Usar un trapo húmedo para frotar el área cubierta de bicarbonato
  3. Añadir unas gotas de jabón líquido para trastes sobre la superficie si quieres potenciar la limpieza
  4. Frotar nuevamente con el trapo húmedo
  5. Enjuagar bien con agua para eliminar residuos
VisualesIA Limpieza baño, limpieza, sarro, canillas, grifos, baño (Imagen Ilustratriva de Infobae)
Una correcta rutina de limpieza incluye tanto la higiene de las superficies visibles como de los puntos menos accesibles. (Imagen Ilustratriva de Infobae)

Para la taza del inodoro:

  1. Espolvorear bicarbonato de sodio dentro de la taza, lo suficiente para formar una ligera capa
  2. Agregar unas gotas de jabón líquido
  3. Usar un cepillo para frotar todas las zonas interiores
  4. Enjuagar jalando la cadena

Para superficies exteriores del baño:

  1. Humedecer un trapo y espolvorearlo ligeramente con bicarbonato de sodio
  2. Limpiar las superficies exteriores del inodoro con el trapo

El Departamento de Ecología destaca que estos ingredientes son económicos y ayudan a disminuir la presencia de químicos tóxicos en los hogares.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las inspecciones diarias permiten detectar a tiempo cualquier condición que pueda afectar la sanidad del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la institución, estos ingredientes permiten mantener el baño libre de residuos y olores desagradables, facilitando la limpieza frecuente sin recurrir a productos costosos ni generar acumulación de sustancias químicas.

Precauciones y buenas prácticas en la limpieza del baño

El Departamento de Ecología del Estado de Washington enfatiza la importancia de leer y seguir siempre las instrucciones de los productos de limpieza, incluso los caseros, para evitar riesgos de intoxicación o accidentes.

Sugiere tomar precauciones para no exponer a menores ni a otras personas durante el proceso de limpieza. Además, la dependencia recomienda lavarse bien las manos con agua tibia y jabón al terminar la limpieza.

La frecuencia y el seguimiento en la limpieza del baño son aspectos destacados por el Manual de Limpieza de la UNAM.

Baño con inodoro de tapa marrón, lavabo y bidé blancos, paredes y suelo con azulejos blancos y azules.
Aplicar técnicas recomendadas por organismos especializados contribuye a mantener ambientes saludables para toda la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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