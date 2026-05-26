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System of a Down se une a la tendencia y lanza Pop Up Store en la Ciudad de México: ubicación y qué puedes encontrar

Los fans podrán anticipar la llegada de la banda adquiriendo artículos exclusivos en una experiencia especial que transformará el ambiente musical de la capital

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Luego de su gira de 2015, la banda armenio-estadounidense brindó principalmente conciertos sueltos hasta que anunció el Wake Up! Tour a finales de 2024 - crédito Colprensa
La banda armenio-estadounidense llegará a nuestro país para ofrecer un par de fechas. (Crédito Colprensa)

La llegada de System of a Down a la Ciudad de México despierta gran expectación entre sus seguidores, quienes podrán disfrutar de dos conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 27 y 28 de mayo de 2026. Además, la banda ofrecerá una experiencia adicional con la apertura de una Pop Up Store exclusiva

El regreso de System of a Down a la capital ocurre tras más de diez años de ausencia, pues su último concierto en la ciudad fue el 6 de octubre de 2015 en el Palacio de los Deportes.

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En esta ocasión, los integrantes Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan encabezan dos noches que prometen ser de las más intensas y esperadas del año en el Estadio GNP Seguros. En ambos conciertos participará IDLES como banda invitada, sumando atractivo al evento de 2026.

System of a Down comienza venta de boletos para su épico concierto en México
System Of A Down anuncia mega concierto en CDMX con IDLES como invitados. (Instagram)

Cuándo y dónde estará la Pop Up Store

Antes de las presentaciones, la Pop Up Store abrirá sus puertas en colaboración con Mercadorama, distribuidor autorizado, y ofrecerá modelos exclusivos y memorabilia. Los asistentes podrán encontrar serigrafías de edición limitada y una oferta variada de artículos oficiales, con algunas sorpresas que se revelarán al iniciar la venta.

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La Pop Up Store se instalará únicamente el 26 y 27 de mayo, permitiendo a los fans adquirir productos originales de la banda antes de los conciertos. El horario será de 14:00 a 20:00 horas el primer día y de 12:00 a 20:00 horas el segundo.

La entrada es libre y gratuita, por lo que se aconseja llegar temprano para evitar filas. Los precios de la mercancía oficial van de $400 a $2,500 pesos; habrá playeras, serigrafías de edición limitada y otros artículos, cuyo detalle se dará a conocer al inaugurar la tienda en VAVAVA Shop.

Los seguidores de la agrupación podrán encontrar varios artículos de colección.
Los seguidores de la agrupación podrán encontrar varios artículos de colección. (IG SOAD)

Un regreso esperado por los fans

El regreso de System of a Down a México toma relevancia porque la banda californiana rara vez realiza giras extensas y es poco frecuente verla en vivo, lo que convierte estos conciertos en una oportunidad única para los fans. La cita en mayo de 2026 representa un reencuentro largamente esperado con el grupo tras más de una década sin presentaciones en escenarios nacionales.

En el concierto ofrecido en 2015, el grupo dejó una impresión duradera entre los asistentes del Palacio de los Deportes. La emoción aumenta este año ante la expectativa de un setlist basado en su participación más reciente en el festival Sick New World 2026, aunque el listado oficial de canciones para México aún no está confirmado.

System of a Down comienza venta de boletos para su épico concierto en México
System Of A Down regresa a México con show masivo y explosivo cartel junto a IDLES en el GNP Seguros. (Instagram)

Posible Set List

La expectativa generada por los conciertos de System of a Down no solo se centra en la música; la experiencia previa y el acceso a productos exclusivos antes de los shows también forman parte del atractivo para los fans que acudirán al Estadio GNP Seguros. Entre los temas más esperados:

  1. Suite-Pee
  2. Chic ‘N’ Stu
  3. Prison Song
  4. Aerials
  5. Soldier Side - Intro
  6. B.Y.O.B.
  7. Genocidal Humanoidz
  8. Know
  9. Radio/Video
  10. Hypnotize
  11. ATWA
  12. Needles
  13. Bounce
  14. Suggestions
  15. P.L.U.C.K.
  16. Psycho
  17. Chop Suey!
  18. Lonely Day
  19. Lost in Hollywood
  20. Streamline
  21. Arto
  22. Holy Mountains
  23. I-E-A-I-A-I-O
  24. Toxicity
  25. Sugar

El regreso del grupo, junto con la apertura de la Pop Up Store, ofrece a los seguidores una experiencia completa que combina música en vivo, memorabilia y convivencia en torno al universo System of a Down, marcando un hito en la agenda de espectáculos de la Ciudad de México para 2026.

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