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Canciones inéditas de Julián Figueroa podrían salir con la voz de Alex Fernández

El hijo del Potrillo habló sobre su última conversación con el hijo de Maribel Guardia

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julian figueroa y alex fernandez -México- 26 mayo
(Instagram)

Alex Fernández compartió detalles sobre su última charla con Julián Figueroa apenas un día antes de su fallecimiento y reveló que podría cantar algunas melodías inéditas del hijo de Maribel Guardia.

Durante un encuentro con la prensa transmitido por Despierta América, el cantante describió el impacto de enterarse de la noticia tras haber recibido mensajes y canciones de Julián.

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¿Qué se sabe de las canciones?

En la entrevista, Alex Fernández relató que un día previo a su deceso, Julián Figueroa lo contactó por WhatsApp e Instagram para enviarle temas musicales y proponerle que los grabara.

Este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia
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“Me mandó canciones y me dijo: ‘’Oye, Alex, mira, tengo estas canciones’ que le gustaría mucho que las grabara’. Me lo mandó por WhatsApp y otras por Instagram”, contó Fernández.

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El cantante recordó que la conversación ocurrió la noche anterior a la muerte de Julián. Al día siguiente, Alex Fernández despertó y vio una imagen en blanco y negro de Julián con una paloma.

“No puede ser. Se me hizo como que acabo de hablar con él, es falso, ¿no?”, expresó ante los medios. La noticia se confirmó cuando varios conocidos le enviaron mensajes y publicaciones similares.

La cercanía entre ambos artistas quedó registrada en los mensajes que intercambiaron poco antes de la tragedia.

Alex Fernández
Alex es uno de los cinco hijos de Alejandro Fernández - crédito Forbes

“Fue tan impactante que, pues esa noche mandamos, me mandó mensaje y todo y, y platicamos y, y todo. Y al día siguiente me despierto y veo la foto de Julián en blanco y negro y una paloma”, relató Fernández.

¿Lanzará las canciones?

Fernández destacó el talento musical de Julián Figueroa y mencionó que su madre, amiga de Maribel Guardia, le ayudó a acercarse para hablar sobre las canciones pendientes.

“Mi mamá es muy amiga de Maribel. Le dije: ‘Oye, tenía unas canciones con Julián y todo’. Me dijo: ‘Ay, deja le digo a Maribel’. Entonces ya le dijo a Maribel: ‘Oye, las canciones, ¿no? Pues a ver qué onda’. Así estamos viendo ese tema”, explicó.

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