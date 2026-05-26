México

Caen presuntos miembros de La Unión Tepito durante fiesta armada en motel del Edomex

Autoridades federales detuvieron a al menos 20 personas armadas durante una fiesta en un motel del Estado de México presuntamente ligada a La Unión Tepito

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Tres personas de piel morena vistas de espaldas, vestidas con camisetas y pantalones cortos blancos, con las manos esposadas detrás de la espalda.
La FGR detuvo a al menos 20 personas relacionadas con el grupo criminal conocido como La UJ-40. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un operativo de autoridades federales en un motel del Estado de México derivó en la detención de al menos 20 personas presuntamente vinculadas con La Unión Tepito, quienes participaban en una fiesta en la que había armas largas, pistolas y bebidas alcohólicas.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, los detenidos formarían parte de La UJ-40, identificado como uno de los brazos armados ligados a La Unión Tepito.

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Durante la intervención, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 27 armas de fuego, entre ellas rifles de asalto y armas cortas, además de diversos indicios relacionados con actividades delictivas.

Videos compartidos en redes sociales muestran a varios jóvenes armados al interior de habitaciones del motel mientras consumían bebidas alcohólicas y realizaban disparos hacia el techo del inmueble.

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Las imágenes también exhiben a los presuntos integrantes del grupo criminal posando con armas largas y apuntando directamente hacia la cámara mientras convivían durante la fiesta.

(X @c4jimenez)
(X @c4jimenez)

La UJ-40 y las fiestas con armas

Según los reportes de C4 Jiménez, no sería la primera vez que integrantes de La UJ-40 realizan este tipo de reuniones clandestinas en hoteles y domicilios ubicados principalmente en alcaldías como Venustiano Carranza e Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Uno de los primeros videos relacionados con estas fiestas fue difundido en septiembre de 2025, cuando presuntos miembros del grupo criminal aparecieron bailando y consumiendo alcohol mientras portaban armas largas y pistolas.

En aquellas grabaciones se observaba a varios jóvenes, algunos con gorras y lentes oscuros, presumiendo armamento de grueso calibre dentro de una vivienda aparentemente pequeña.

Incluso, uno de los asistentes fue captado sosteniendo una ametralladora larga mientras otros apuntaban directamente a la cámara del celular que grababa la reunión.

En otro momento del video, una persona repartía bebidas alcohólicas en charolas entre los asistentes armados, mientras algunos lanzaban mensajes dirigidos al periodista Carlos Jiménez.

“Un saludo para el C4”, se escucha decir a uno de los presentes mientras las armas eran exhibidas frente a la cámara.

Otro video exhibió a “El Jefecito”

Meses después, en noviembre, surgió otro video relacionado con este mismo grupo criminal, previo a la captura de uno de sus supuestos integrantes identificados como “El Jefecito”.

Violento enfrentamiento en San Salvador Atenco marca carrera de C4 Jiménez
C4Jiménez dio a conocer imágenes de las presuntas fiestas de los miembros de la Unión Tepito. (@c4jimenez1)

En esa grabación aparecían al menos cinco jóvenes armados, aunque uno de los que más llamó la atención fue Johan “N”, quien, de acuerdo con las investigaciones periodísticas, sería uno de los fundadores de La UJ-40.

Las autoridades y reportes periodísticos sostienen que este grupo está integrado principalmente por jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, quienes presuntamente operan como sicarios y distribuidores de droga para La Unión Tepito.

¿Qué es La UJ-40?

La UJ-40 es identificada como una célula criminal asociada a La Unión Tepito y su nombre proviene de una combinación entre el grupo criminal y el alias de su presunto fundador.

La letra “U” hace referencia a La Unión Tepito, mientras que la “J” corresponde al nombre de Johan Gael “N”, señalado como creador de la célula criminal cuando presuntamente tenía 17 años.

El número 40 hace referencia a la unidad habitacional donde viven algunos integrantes del grupo en la colonia Morelos, ubicada entre las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Las investigaciones señalan que La UJ-40 ha participado en delitos como narcomenudeo, extorsión, homicidios y actividades de sicariato en distintos puntos de la capital del país.

El operativo realizado en el Estado de México ocurre en medio de los esfuerzos de autoridades federales y capitalinas para frenar las operaciones de grupos criminales ligados a La Unión Tepito, organización señalada como una de las principales generadoras de violencia en la Ciudad de México.

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