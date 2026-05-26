Ricardo Anaya asegura que Morena busca “control total” con la reforma contra las intervenciones extranjeras

La propuesta permitiría invalidar comicios no solo por gobiernos extranjeros, sino por la acción de cualquier individuo u organización. | Crédito: GPPAN

Ricardo Anaya advirtió este 26 de mayo que el Senado discutirá en periodo extraordinario una reforma que, a su juicio, permitiría a Morena anular elecciones por supuesta intervención extranjera o por actos de “cualquier individuo” y “cualquier organización”, con lo que el bloque oficialista buscaría “control total” del proceso electoral, según una declaración a medios difundida en redes sociales.

El senador del PAN dijo que el periodo extraordinario arranca este 26 de mayo a las 16:00 horas y que la votación en el Senado se prevé para el jueves 28 de mayo. Agregó que la discusión podría prolongarse hasta la madrugada del viernes 29, según su declaración a medios.

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Anaya sostuvo que uno de los puntos que se votarán esta semana plantea anular elecciones por intervención extranjera, pero aseguró que la redacción iría más allá de gobiernos foráneos. Según su lectura del artículo 41 constitucional, fracción sexta, la adición permitiría invalidar comicios por la intervención de “cualquier individuo” o de “cualquier organización”.

Anaya afirma que la redacción alcanzaría a medios y organismos internacionales

El senador del PAN también reprochó los resultados de la la elección judicial y el caso de una jueza vinculada a Morena. Crédito: X/@RicardoAnayaC

El excandidato presidencial dijo que esa redacción incluiría a medios de comunicación. Mencionó a Univisión, CNN y The New York Times como ejemplos de canales de información cuyas publicaciones, si fueran incómodas para Morena, podrían ser usadas para anular una elección que el oficialismo perdiera.

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También afirmó que el artículo 78 ter incorpora varios supuestos y añade una fracción sexta con la frase “o cualquier otra conducta que afecte la soberanía nacional”. Para Anaya, esa formulación abre la puerta a una interpretación amplia que alcanzaría a organizaciones defensoras de derechos y a organismos internacionales.

Como ejemplo, mencionó a Artículo 19 y a la OEA. Dijo que, si una de esas instancias interviene ante abusos contra periodistas o en otro tipo de controversia, Morena podría encuadrar esa actuación dentro de la cláusula sobre soberanía nacional.

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El PAN anuncia voto en contra durante la discusión de esta semana

El PAN votará en contra de la reforma electoral y denunciará riesgos para la democracia en el Senado. Foto: CEN PAN

Anaya aseguró que el PAN votará en contra de las reformas que se discutirán en este periodo extraordinario. También dijo que su bancada dará el debate en tribuna y buscará alertar sobre lo que considera riesgos para la democracia.

En su mensaje, el legislador vinculó esa discusión con la elección judicial y con lo que llamó la “feria de los acordeones”. Afirmó que, en opinión de los ciudadanos, ese mecanismo no ha servido para mejorar la impartición de justicia.

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Anaya añadió que se conoció el caso de una jueza penal en Sonora que, según él, integra un seccional de Morena. Subrayó que se trata de una persona con facultades para imponer sentencias de hasta 40 años de cárcel, y presentó ese caso como muestra de la preocupación opositora sobre la independencia judicial.

El senador cerró su posicionamiento con una advertencia política. Dijo que las reformas son “gravísimas para nuestra democracia” y las calificó como “un atraco a la nación”.

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Por su parte, el Senado confirmó que el próximo jueves 28 de mayo inicia un periodo extraordinario de sesiones para discutir cambios a la elección judicial y reglas de nulidad de comicios por injerencia extranjera. La Cámara Alta también incluye en la convocatoria ajustes ligados a la reforma judicial que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.