Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.

Todos los días y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del oxígeno que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la capital del país y zona conurbada.

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Luego de conocer la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.

Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.

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Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 26 de mayo.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Muy Mala", lo que significa un riesgo "Muy Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país.

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Esto debe ser considerado por cada uno de los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 5 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" al estar al aire libre.

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En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

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Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Aceptable

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Benito Juárez (BJU): Mala

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

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Coyoacán (CCA): Muy

Cuajimalpa (CUA): Buena

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Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento

Iztacalco (IZT): Mala

Venustiano Carranza (MER): Mala

Miguel Hidalgo (MGH): Sin datos o en mantenimiento

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Aceptable

Coyoacán (UAX): Mala

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Aceptable

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Aceptable

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Sin datos o en mantenimiento

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Aceptable

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, las recomendaciones por la calidad del aire

De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

Señalada con el color verde, el primer índice es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

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