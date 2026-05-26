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Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 26 de mayo

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La Ciudad de México tendrá este martes 26 de mayo una jornada con múltiples movilizaciones sociales, marchas y concentraciones que podrían generar importantes afectaciones viales en diversas alcaldías, principalmente en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Benito Juárez.

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se contemplan al menos dos marchas, diez concentraciones y diversos eventos culturales y de entretenimiento que incrementarán la carga vehicular en distintos puntos de la capital.

Entre las movilizaciones con mayor impacto destaca la marcha de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, programada para las 16:00 horas del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez, lo que podría afectar la circulación en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles del Centro Histórico.

Asimismo, integrantes de la CNTE Sección XXII realizarán movilizaciones durante el día en inmediaciones de Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo, Paseo de la Reforma y la Secretaría de Gobernación.

También se prevén concentraciones frente a Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Reclusorio Oriente, además de actividades estudiantiles y protestas sociales en zonas como Santo Tomás, Copilco, Hidalgo y Lomas de San Lorenzo.

A esto se suman eventos masivos en Expo Reforma, Expo Santa Fe, Arena México y sobre Paseo de la Reforma, por lo que autoridades recomiendan anticipar traslados y utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

13:09 hsHoy

Afectación vial en Calzada Ignacio Zaragoza por trabajos de obras; se registra avance lento en la zona

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