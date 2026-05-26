México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

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En pocas líneas:

11:39 hsHoy

La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8).

11:20 hsHoy

Sin servicio estación Perisur dirección El Caminero

Por mantenimiento, el servicio de la estación Perisur en dirección El Caminero estará suspendido hasta el 31 de mayo. Se recomienda como alternativa la estación Villa Olímpica.

11:19 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús comenzaron a operar de forma normal este martes 26 de mayo.

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