¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo?

En pocas líneas:
11:39 hsHoy
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8).
11:20 hsHoy
Sin servicio estación Perisur dirección El Caminero
Por mantenimiento, el servicio de la estación Perisur en dirección El Caminero estará suspendido hasta el 31 de mayo. Se recomienda como alternativa la estación Villa Olímpica.
11:19 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús comenzaron a operar de forma normal este martes 26 de mayo.