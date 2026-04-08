México

Jornada Nacional contra el Dengue y Chikungunya 2026 logra cobertura total en México: celebra SSA

Autoridades sanitarias implementaron medidas preventivas en los 32 estados del país

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Primer plano de un mosquito de color oscuro con patas a rayas y abdomen rojo hinchado, picando un brazo humano con piel clara. Fondo borroso.
México refuerza acciones contra enfermedades transmitidas por vector con jornada histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Primera Jornada Nacional de lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026 se consolidó como una de las estrategias sanitarias más relevantes y coordinadas en el país para enfrentar enfermedades transmitidas por vector, como el Chikungunya y el Dengue.

Este esfuerzo destacó por su cobertura nacional y por la amplia participación intersectorial, que logró involucrar tanto a instituciones gubernamentales como a la sociedad civil, fortaleciendo así una respuesta integral frente a estos padecimientos.

Durante esta jornada, realizada del 23 al 27 de marzo de 2026, se implementaron acciones intensivas de prevención y control vectorial en las 32 entidades federativas del país. De acuerdo con Fabián Correa Morales, director de Enfermedades Transmitidas por Vector del Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE), se logró la activación del 100 por ciento de los Comités Estatales Intersectoriales, lo que permitió una coordinación sin precedentes entre los distintos niveles de gobierno y sectores sociales.

Uno de los pilares de esta jornada fue la movilización comunitaria, centrada en la eliminación masiva de criaderos de mosquitos, principales transmisores de estas enfermedades.

La estrategia implementó em los 32 de estados de la República. Foto: (SSA)
La estrategia implementó em los 32 de estados de la República. Foto: (SSA)

Asimismo, se llevaron a cabo campañas de comunicación de riesgos a nivel nacional, con la participación de sectores como salud, educación, turismo, bienestar, gobiernos municipales y organizaciones civiles. Este enfoque permitió no solo ejecutar acciones inmediatas, sino también generar conciencia sobre la importancia de la prevención.

Los resultados obtenidos reflejan un impacto positivo derivado de estas acciones sostenidas. En Tabasco, por ejemplo, se visitaron más de 256 mil viviendas, se eliminaron 250 toneladas de cacharros y se trataron 2 millones de recipientes.

Además, se nebulizaron 25 mil hectáreas y se contrataron 181 trabajadores especializados en control vectorial. En Jalisco, entidad clave por su relevancia internacional, participaron más de 7 mil planteles educativos y se desplegaron 600 profesionales de la salud.

Por su parte, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, se recolectaron más de 28 toneladas de residuos y se intervinieron más de 5 mil viviendas. En Tamaulipas, particularmente en Tampico, se abatizaron 262 mil 964 viviendas, se nebulizaron más de 8 mil hectáreas y se eliminaron más de 3 mil 200 toneladas de desechos, lo que demuestra la magnitud del esfuerzo realizado.

Imagen macro de un mosquito volando muy cerca de la piel humana, que muestra folículos pilosos y textura. El insecto tiene alas transparentes y patas finas.
Acciones comunitarias y control vectorial marcan avance en lucha contra el dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto destacado de esta estrategia fue la implementación del Proyecto Wolbachia, un innovador modelo de control biológico que reduce la capacidad del mosquito para transmitir enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Gracias a este tipo de iniciativas, México se posiciona como un referente regional en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la salud pública.

Finalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para mantener y reforzar las medidas preventivas, especialmente ante la próxima temporada de lluvias. Acciones simples como eliminar recipientes con agua estancada y protegerse contra picaduras pueden marcar la diferencia en la reducción de riesgos.

En conjunto, esta jornada representa un avance significativo en la lucha contra enfermedades transmitidas por vector, demostrando que la coordinación institucional y la participación ciudadana son fundamentales para construir entornos más seguros y saludables.

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