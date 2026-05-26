México

Crisis emocional y económica de Rafael Inclán enciende las alarmas en su entorno

En abril, el actor abordó la posibilidad de pasar su vejez en La Casa del Actor que dirige su amigo Jorge Ortiz de Pinedo

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Rafael Inclán, un actor versátil en la pantalla grande y chica
Rafael Inclán, un actor versátil en la pantalla grande y chica (Rafael Inclán)

El ocaso de la carrera del actor Rafael Inclán ha estado marcado por la falta de oportunidades laborales, su separación de su esposa Paola Lavat y una controversia con la presidenta Claudia Sheinbaum por la que todavía se disculpa.

En febrero pasado, el entorno del actor confirmó la disolución de su matrimonio con Paola Lavat. De acuerdo con la revista TVNotas, un amigo de la pareja afirmó que los problemas económicos desgastaron la relación.

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Tres meses después, Inclán realmente podría tomar la decisión de vivir en La Casa del Actor ante la falta de una estabilidad económica.

‘Pocholo’ detalla difícil momento que atraviesa Inclán

José Luis Cordero ‘Pocholo’, amigo cercano del histrión, confirmó que no pasa por un buen momento. Además de enfrentar una situación económica inestable, agravada durante la pandemia, Inclán también atraviesa el duelo por su divorcio.

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“Está en un momento emocional, sentimental, que se siente horrible cuando te deja tu chava. Se siente de la chingada”.

En lo profesional, Rafael Inclán participa en el musical Perfume de gardenia; sin embargo, la falta de previsión durante sus años de bonanza en la industria ha hecho que viva al día. “Yo, gracias a Dios, sí me hice de mi casa, un lugar donde yo esté con mi perrita. No tengo por qué irme a La Casa del Actor”, expresó ‘Pocholo’, quien se dijo dispuesto a darle albergue indefinido a su amigo.

La vida y carrera de Rafael Inclán: el actor que dejó huella en la pantalla grand3
En 2026, Inclán confirmó su separación de Paola Lavat tras 6 años de matrimonio. (Karime Faisal)

Una carrera en descenso

Al margen de participar activamente en telenovelas y en obras de teatro, la pandemia del coronavirus obligó al actor a disponer de sus ahorros, según TVNotas. Durante ese periodo, su esposa se quedó sin empleo en Las Vegas, Nevada, situación que habría derivado en tensiones por la falta de dinero.

Dos meses después de confirmar su separación, Inclán negó atravesar una crisis económica. Al ser cuestionado sobre los rumores de que se mudaría a la casa de retiro, bromeó sobre ese escenario.

“Sería un agasajo, pero, ¿para qué? Tengo trabajo, estoy bien, tengo familia que no está aquí en México ahorita; si es necesario, me voy y salgo a trabajar".

Polémica con Sheinbaum

La crisis personal y económica que atraviesa Rafael Inclán, según su amigo ‘Pocholo’, ocurre dos años después de sostener un cruce mediático con la presidenta Claudia Sheinbaum. En octubre de 2024, un comentario de alto calado machista derivó duras críticas contra Inclán.

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Durante una entrevista junto a Luis de Alba, Inclán dijo: “Ahora vamos a tener un ama de casa, seis años”, en aparente referencia al triunfo electoral de Claudia Sheinbaum. Aunque al principio el histrión insistió en que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, eventualmente ofreció disculpas públicas a la mandataria.

“Esto fue a raíz de un chisme de un periodista que llevó la grabación de un programa de radio donde yo repetí lo que dice el personaje (de la obra La Señora Presidenta). Señora Presidenta, aparte de suplicarle, si se ofendió, una disculpa, porque en primera, no dijimos ni groserías ni nada, simplemente el personaje que hago en la obra, es un árabe que habla de política a futuro”.

No obstante, la mandataria federal constantemente recuerda el incidente en sus discursos como un recordatorio de los retos que persisten en la sociedad por una verdadera equidad entre hombres y mujeres.

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