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Cuáles son los químicos caseros que nunca debes mezclar al limpiar sino quieres terminar intoxicado

Una limpieza saludable empieza por reconocer los riesgos de juntar ciertos productos cotidianos y priorizar la seguridad

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Ilustración dividida: lado izquierdo con vinagre blanco y elementos de limpieza; lado derecho con lavandina, agua oxigenada, señales de peligro y humo.
El desconocimiento sobre reacciones químicas en limpieza puede poner en peligro a quienes buscan mantener orden en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza del hogar es una tarea cotidiana, pero puede convertirse en un riesgo para la salud si se combinan productos químicos de forma incorrecta.

Mezclar ciertas sustancias, como cloro, amoníaco, vinagre o alcohol, puede generar gases tóxicos e intoxicaciones graves.

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Conocer los peligros de estas combinaciones ayuda a prevenir accidentes y a mantener un ambiente seguro en casa.

Vinagre vertido de una botella sobre bicarbonato de sodio en un bol de vidrio, creando espuma. Guantes de limpieza amarillos están a un lado sobre una mesa.
Las mezclas de productos químicos de limpieza pueden generar gases tóxicos e intoxicaciones graves en el hogar, advierten expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los químicos caseros que nunca debes mezclar al limpiar sino quieres terminar intoxicado

Al realizar la limpieza del hogar, es fundamental evitar la mezcla de ciertos productos químicos comunes, ya que pueden generar gases tóxicos y provocar intoxicaciones graves. De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre las combinaciones más peligrosas están:

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  • Cloro con amoníaco: Produce gases llamados cloraminas, altamente irritantes para ojos, piel y vías respiratorias. Puede causar dificultad para respirar, tos intensa y dolor torácico.
  • Cloro con vinagre: Genera gas cloro, que es tóxico y puede causar irritación en ojos, garganta y pulmones, así como dificultad respiratoria.
  • Cloro con alcohol (etanol o isopropílico): Da lugar a cloroformo y ácido muriático. El cloroformo es un anestésico potente y neurotóxico; inhalarlo puede causar mareos, confusión, daño hepático e incluso pérdida de conciencia.
  • Bicarbonato de sodio con vinagre en envase cerrado: Aunque no produce gases tóxicos, la mezcla libera dióxido de carbono rápidamente, lo que puede provocar explosiones en recipientes herméticos y causar lesiones.
  • Limpiadores de drenaje diferentes: Mezclar productos comerciales para destapar cañerías puede generar reacciones químicas peligrosas y gases irritantes.

Estas mezclas pueden provocar intoxicaciones, quemaduras químicas, daño pulmonar y riesgos graves para la salud. Si ocurre una exposición accidental, es importante ventilar el área y buscar atención médica de inmediato.

Vista cenital de manos vertiendo bicarbonato de sodio con una cuchara y vinagre blanco de una botella en el desagüe de un fregadero de metal, creando espuma.
Unión de cloro y alcohol en la limpieza del hogar produce cloroformo y ácido muriático, peligrosos para el sistema nervioso y órganos vitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir las intoxicaciones al momento de la limpieza

Para prevenir intoxicaciones durante la limpieza en el hogar es importante seguir estas recomendaciones:

  • No mezclar productos químicos: Evita combinar sustancias como cloro, amoníaco, vinagre, alcohol o limpiadores comerciales, ya que pueden liberar gases peligrosos.
  • Leer etiquetas e instrucciones: Antes de usar cualquier producto, revisa las indicaciones del fabricante y respeta las dosis recomendadas.
  • Ventilar los espacios: Abre puertas y ventanas para asegurar una buena circulación de aire mientras limpias, sobre todo en lugares cerrados o pequeños.
  • Usar guantes y protección: Protege las manos y, si es necesario, utiliza mascarilla para evitar el contacto directo y la inhalación de vapores.
  • Almacenar productos fuera del alcance de niños y mascotas: Guarda los productos en lugares seguros y bien identificados.
  • No reutilizar envases: No almacenes productos diferentes en el mismo recipiente ni uses botellas sin etiqueta, para evitar confusiones peligrosas.
  • Lavar bien las manos después de limpiar: Esto ayuda a prevenir la irritación o intoxicación accidental por contacto con la piel o los alimentos.

Tomar estas precauciones reduce el riesgo de accidentes y ayuda a mantener un ambiente doméstico seguro.

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