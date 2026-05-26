México

Repartidor en silla de ruedas conmueve en redes y ya buscan ayudarlo tras video viral

La historia de un joven de Guadalajara que adapta su motocicleta para trabajar emocionó a millones de usuarios en internet

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(Captura de pantalla)
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Un joven repartidor de comida originario de Guadalajara, Jalisco, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que un video mostrara la manera en que realiza entregas utilizando una motocicleta adaptada para transportar su silla de ruedas.

La grabación fue publicada originalmente en TikTok por la usuaria @yadirajauregui1 y rápidamente comenzó a acumular reproducciones, alcanzando más de dos millones de visualizaciones en pocos días.

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El protagonista del video fue identificado como Daniel Alejandro Alatorre García, quien además de desempeñarse como repartidor mediante aplicaciones móviles, también practica paradanza, disciplina deportiva enfocada en competencias de baile sobre silla de ruedas.

(Captura de pantalla)
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La historia llamó la atención de miles de usuarios debido a la manera en que Daniel continúa trabajando y desplazándose diariamente por la ciudad pese a las dificultades de movilidad que enfrenta.

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En el video viral puede observarse al joven conduciendo una motocicleta especialmente adaptada. En la parte trasera del vehículo lleva un mecanismo que le permite trasladar su silla de ruedas mientras realiza entregas de comida.

Las imágenes provocaron múltiples reacciones en plataformas como TikTok y X, donde usuarios destacaron tanto su capacidad de adaptación como el esfuerzo necesario para recorrer calles con tráfico intenso y complicaciones urbanas.

(Captura de pantalla)
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Personas cercanas al joven también comenzaron a compartir detalles sobre su historia. Una usuaria identificada como Sofía, quien aseguró ser su compañera de baile desde hace cuatro años, escribió un mensaje que se volvió ampliamente compartido.

“Nunca ha dejado de levantarse todos los días a trabajar, entrenar y salir adelante”.

La publicación ayudó a incrementar todavía más la difusión del caso y motivó a miles de personas a compartir el video para intentar localizarlo.

El impacto de la historia llegó incluso hasta figuras públicas y empresas mexicanas. La marca Italika reaccionó desde su cuenta oficial en X y expresó interés en contactar al repartidor.

“¡Qué orgullo! Pilotos como él nos recuerdan lo que realmente somos capaces de hacer cuando hay ganas y corazón”, escribió la compañía.

Más tarde, la empresa publicó otro mensaje donde resaltó el esfuerzo y determinación del joven.

“No hay motor más fuerte que las ganas de salir adelante. Vimos esta historia de @yadirajauregui1 en TikTok y nos recordó el espíritu mexicano: aquí la gente no espera caminos fáciles... los construye. Queremos hablar con él. Pilotos, ayúdenos a encontrarlo”.

(Captura de pantalla)
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Hasta ahora, Italika no ha revelado si planea brindarle algún apoyo específico.

El empresario Ricardo Salinas Pliego también reaccionó públicamente al video y anunció que ya localizó a Daniel.

Gracias a TV Azteca, ya encontramos a Daniel Alatorre, el joven repartidor de plataforma que trabaja para ayudar a su familia a salir adelante. Y, por supuesto, le vamos a cambiar la vida, porque mexicanos como Daniel se lo merecen.

Tras estas publicaciones, la historia del joven repartidor continuó expandiéndose en redes sociales, donde miles de usuarios siguen compartiendo información para ayudar a encontrarlo y reconocer su esfuerzo diario.

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