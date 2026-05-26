Silvana Estrada anuncia concierto en el Auditorio Nacional: fecha, venta y preventas de los boletos

La cantante mexicana Silvana Estrada posa durante una entrevista con EFE este jueves, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Silvana Estrada confirmó su primer concierto en el Auditorio Nacional el próximo 12 de diciembre.

La cantante y compositora mexicana describe el anuncio como “uno de mis sueños más locos” y adelanta que ese día llegará “una última suave lluvia al Auditorio Nacional”, según sus publicaciones.

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La venta de boletos arranca el 28 de mayo con una preventa exclusiva para fans: quienes estén inscritos a su mailing reciben una contraseña por correo a más tardar el miércoles 27 a partir de las 6pm.

Después, la venta exclusiva Banamex inicia el 29 de mayo, y la venta general abre el sábado 30 de mayo a las 11:00. En esa etapa, los boletos se compran en taquillas del Auditorio Nacional y en línea a través de eTicket.

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¿Qué tal se ven los conciertos en el Auditorio Nacional?

Silvana Estrada llevará su álbum "Vendrán suaves lluvias" al Auditorio Nacional.

El Auditorio Nacional tiene una de las mejores acústicas de la Ciudad de México; la calidad del sonido es uniforme en casi todas las zonas.

La visibilidad del escenario es buena desde la mayoría de los asientos, incluso en las secciones superiores y laterales.

Los asientos de las primeras filas y la zona preferente ofrecen una vista cercana y directa al artista, ideales para fans que buscan una experiencia más inmersiva.

En planta baja y primeros niveles, la distancia al escenario permite ver detalles del show sin necesidad de pantallas.

Las pantallas gigantes ayudan a quienes están en secciones alejadas a seguir el espectáculo sin perderse detalles.

El diseño inclinado del auditorio evita obstrucciones de vista por personas delante.

La organización y atención del personal es eficiente, lo que facilita la entrada, salida y ubicación de los asistentes.

Algunos usuarios consideran que los asientos pueden ser algo estrechos, especialmente en zonas laterales o superiores.

Consejos para que no te quedes sin boletos para Silvana Estrada

Verifica siempre que el sitio donde compras sea oficial o reconocido para evitar fraudes. Busca el candado de seguridad en la barra del navegador.

Revisa con anticipación la fecha y hora de la venta. Algunos eventos liberan boletos en horarios específicos y se agotan en minutos.

Crea una cuenta en el sitio de venta antes de la fecha del evento. Llena todos tus datos y guarda tu información de pago para agilizar el proceso.

Ingresa unos minutos antes de la hora de venta. Muchas plataformas colocan a los usuarios en una fila virtual y el orden de llegada puede hacer la diferencia.

Usa una conexión a internet estable y rápida. Evita comprar boletos desde redes públicas para proteger tus datos personales y bancarios.

Ten a la mano los datos de tu tarjeta y verifica que tenga saldo suficiente. Algunas plataformas también aceptan pagos con tarjetas digitales o servicios como PayPal.

Define con anticipación la zona y cantidad de boletos que deseas comprar. Si tardas mucho en elegir, puedes perderlos.

No abras varias pestañas o dispositivos para intentar comprar, ya que el sistema puede bloquearte por actividad sospechosa.

Mantente atento a las redes sociales y canales oficiales del organizador para avisos de preventas, cambios o liberación de boletos extra.

Después de la compra, revisa que el correo de confirmación llegue a tu bandeja de entrada o spam. Guarda el comprobante y descarga tus boletos.

Evita compartir capturas de tu boleto en redes sociales para proteger el código QR y tus datos.