México

Silvana Estrada anuncia concierto en el Auditorio Nacional: fecha, venta y preventas de los boletos

La cantante confirmó su llegada al importante recinto para fin de año

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Silvana Estrada portada
La cantante mexicana Silvana Estrada posa durante una entrevista con EFE este jueves, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Silvana Estrada confirmó su primer concierto en el Auditorio Nacional el próximo 12 de diciembre.

La cantante y compositora mexicana describe el anuncio como “uno de mis sueños más locos” y adelanta que ese día llegará “una última suave lluvia al Auditorio Nacional”, según sus publicaciones.

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La venta de boletos arranca el 28 de mayo con una preventa exclusiva para fans: quienes estén inscritos a su mailing reciben una contraseña por correo a más tardar el miércoles 27 a partir de las 6pm.

Después, la venta exclusiva Banamex inicia el 29 de mayo, y la venta general abre el sábado 30 de mayo a las 11:00. En esa etapa, los boletos se compran en taquillas del Auditorio Nacional y en línea a través de eTicket.

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¿Qué tal se ven los conciertos en el Auditorio Nacional?

Silvana Estrada - Vendrán suaves lluvias
Silvana Estrada llevará su álbum "Vendrán suaves lluvias" al Auditorio Nacional.
  • El Auditorio Nacional tiene una de las mejores acústicas de la Ciudad de México; la calidad del sonido es uniforme en casi todas las zonas.
  • La visibilidad del escenario es buena desde la mayoría de los asientos, incluso en las secciones superiores y laterales.
  • Los asientos de las primeras filas y la zona preferente ofrecen una vista cercana y directa al artista, ideales para fans que buscan una experiencia más inmersiva.
  • En planta baja y primeros niveles, la distancia al escenario permite ver detalles del show sin necesidad de pantallas.
  • Las pantallas gigantes ayudan a quienes están en secciones alejadas a seguir el espectáculo sin perderse detalles.
  • El diseño inclinado del auditorio evita obstrucciones de vista por personas delante.
  • La organización y atención del personal es eficiente, lo que facilita la entrada, salida y ubicación de los asistentes.
  • Algunos usuarios consideran que los asientos pueden ser algo estrechos, especialmente en zonas laterales o superiores.

Consejos para que no te quedes sin boletos para Silvana Estrada

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  • Verifica siempre que el sitio donde compras sea oficial o reconocido para evitar fraudes. Busca el candado de seguridad en la barra del navegador.
  • Revisa con anticipación la fecha y hora de la venta. Algunos eventos liberan boletos en horarios específicos y se agotan en minutos.
  • Crea una cuenta en el sitio de venta antes de la fecha del evento. Llena todos tus datos y guarda tu información de pago para agilizar el proceso.
  • Ingresa unos minutos antes de la hora de venta. Muchas plataformas colocan a los usuarios en una fila virtual y el orden de llegada puede hacer la diferencia.
  • Usa una conexión a internet estable y rápida. Evita comprar boletos desde redes públicas para proteger tus datos personales y bancarios.
  • Ten a la mano los datos de tu tarjeta y verifica que tenga saldo suficiente. Algunas plataformas también aceptan pagos con tarjetas digitales o servicios como PayPal.
  • Define con anticipación la zona y cantidad de boletos que deseas comprar. Si tardas mucho en elegir, puedes perderlos.
  • No abras varias pestañas o dispositivos para intentar comprar, ya que el sistema puede bloquearte por actividad sospechosa.
  • Mantente atento a las redes sociales y canales oficiales del organizador para avisos de preventas, cambios o liberación de boletos extra.
  • Después de la compra, revisa que el correo de confirmación llegue a tu bandeja de entrada o spam. Guarda el comprobante y descarga tus boletos.
  • Evita compartir capturas de tu boleto en redes sociales para proteger el código QR y tus datos.

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