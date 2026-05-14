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Por qué deberías rociar vinagre en el baño antes de dormir

El vinagre blanco es utilizado en hogares para para reducir microorganismos y neutralizar olores en superficies, especialistas aconsejan aplicarlo solo en ciertas zonas

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Primer plano de una mano con guante amarillo rociando vinagre blanco de una botella transparente sobre una taza de inodoro impecable con brillos.
El vinagre blanco puede ayudar a mantener frescos los espacios del hogar y a reducir olores persistentes después de la limpieza.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la higiene en el hogar crece ante el riesgo persistente de infecciones. La proporción de personas vulnerables a enfermedades en las casas va en aumento, según el Foro Científico Internacional sobre Higiene del Hogar (IFH).

Especialistas recomiendan la higiene selectiva, enfocada en manos, superficies de cocina, baño y áreas de contacto, en lugar de la limpieza rutinaria general.

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Este enfoque busca reducir la transmisión de patógenos sin intentar eliminar todos los microorganismos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hábito de etiquetar los productos de limpieza caseros ayuda a identificar su contenido y mejora la seguridad familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IFH advierte que la dosis necesaria para infectarse a través de varios organismos es baja, por lo que es fundamental intervenir en momentos críticos, como la preparación de alimentos o el cuidado de personas enfermas.

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A partir de estas recomendaciones, hay alternativas de limpieza seguras, efectivas y accesibles.

El vinagre blanco destaca entre los ingredientes recomendados por su poder para remover suciedad, reducir microorganismos y evitar residuos químicos innecesarios en el ambiente doméstico.

Cómo preparar un limpiador multiusos con vinagre

El Departamento de Recursos de Residuos del Condado de Riverside, en Estados Unidos, comparte una receta sencilla para preparar un limpiador multiusos a base de vinagre.

El objetivo es que cualquier persona pueda elaborar un producto eficaz para la limpieza diaria de superficies, minimizando el uso de sustancias industriales y aportando al cuidado de la salud familiar y el entorno.

Ingredientes

  • 1 taza de vinagre blanco destilado
  • 1 taza de agua destilada o filtrada
  • 10 gotas de aceite esencial de limón (opcional)
  • 10 gotas de aceite esencial de lavanda (opcional)

Instrucciones

  • Mezcle todos los ingredientes en una botella de aproximadamente 470 mililitros
  • Agite antes de usar.

Uso

  • Rocíe en la superficie, limpie con un paño limpio.

La institución recomienda etiquetar los productos de limpieza para no olvidar lo que hay en la botella o el frasco.

Infografía con pasos e ilustraciones para crear un limpiador multiusos casero, mostrando vinagre, agua destilada, aceites y una botella pulverizadora.
Infografía detallada sobre cómo preparar un limpiador multiusos casero con vinagre, agua y aceites esenciales, destacando sus beneficios ecológicos y de salud familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre, aliado en la limpieza doméstica cotidiana

El vinagre blanco es un compuesto utilizado tradicionalmente como agente de limpieza gracias a su capacidad para descomponer residuos y neutralizar olores.

No elimina todos los microorganismos, pero contribuye a reducir el riesgo de transmisión de patógenos en superficies de contacto frecuente, en línea con el principio de higiene selectiva promovido por el IFH.

Entre los beneficios del limpiador multiusos, está la ausencia de fragancias o colorantes artificiales y la posibilidad de evitar mezclas con productos que puedan generar vapores tóxicos.

De acuerdo con la institución, al optar por ingredientes sencillos y procesos mecánicos de limpieza, se disminuye la exposición a químicos y se protege la calidad del aire doméstico.

Una mujer de mediana edad con camisa vaquera vierte vinagre blanco en el dispensador de una lavadora que contiene toallas.
Aplicar vinagre sobre superficies como vidrios y azulejos puede facilitar la remoción de residuos sin dejar rastros de productos industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para su uso seguro

Para preparar el limpiador multiusos, basta con verter el vinagre y el agua en una botella y los aceites esenciales si se desea, cerrar y agitar.

La mezcla puede aplicarse en mesas, encimeras, vidrios, azulejos y otras superficies no porosas. No se recomienda su uso en mármol, granito o madera natural, pues el vinagre puede dañar estos materiales.

El Departamento de Recursos de Residuos del Condado de Riverside indica que el etiquetado de los productos caseros es un hábito que facilita la identificación de los artículos, reduce accidentes y promueve un manejo responsable en el entorno familiar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso responsable de productos naturales como el vinagre contribuye al cuidado del aire y la calidad ambiental en espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar con enfoque en la higiene

Los expertos del IFH distinguen entre limpieza y desinfección: la primera remueve suciedad visible, mientras que la segunda busca eliminar o reducir la cantidad de microorganismos en momentos específicos, como la presencia de una persona enferma en casa.

El uso de desinfectantes —incluidos los preparados con vinagre— debe enfocarse en las zonas y situaciones de mayor riesgo, según los datos de la institución.

Los especialistas recalcan que perseguir una “casa libre de microbios” es un mito. Indican que el énfasis debe ponerse en prácticas informadas y responsables, como la higiene selectiva y la correcta preparación de productos.

Manos limpiando la junta de goma de la puerta de un refrigerador con un paño blanco en una cocina
El vinagre es útil para la limpieza de objetos cotidianos como mesas, manijas y superficies de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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