Salud casa por casa: cómo obtener los medicamentos gratis con la credencial del Servicio Universal de Salud

Durante 2026, equipos de salud visitan mensualmente a cerca de dos y medio millones de adultos mayores, levantando un expediente clínico electrónico, detectando enfermedades crónicas y emitiendo recetas cuando corresponde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Salud Casa por Casa es la vía inicial para que adultos mayores y personas con discapacidad accedan a servicios médicos y medicamentos gratuitos directamente en sus domicilios.

A lo largo de 2026, equipos de salud visitan mensualmente a cerca de dos y medio millones de adultos mayores, levantando un expediente clínico electrónico, detectando enfermedades crónicas y emitiendo recetas cuando corresponde.

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Este programa se integrará al Servicio Universal de Salud a partir de 2027, facilitando la incorporación de los beneficiarios al nuevo sistema nacional y garantizando el acceso a derechos ampliados en salud.

Quiénes pueden recibir atención domiciliaria

La atención se brinda independientemente de si el beneficiario cuenta o no con afiliación al IMSS, ISSSTE u otro sistema de seguridad social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa está dirigido a adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad, derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

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La atención se brinda independientemente de si el beneficiario cuenta o no con afiliación al IMSS, ISSSTE u otro sistema de seguridad social.

El registro al programa se realizó mediante un censo levantado por servidores de la nación, quienes visitaron directamente los domicilios de los derechohabientes de ambas pensiones. No fue necesario acudir a ninguna oficina; el proceso llegó al hogar de cada beneficiario.

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Requisitos para la visita domiciliaria de Salud Casa por Casa

Durante la visita domiciliaria, el personal de salud solicita los siguientes documentos al paciente o familiar:

Identificación oficial vigente (original y copia)

Copia de CURP

La atención es completamente gratuita. Cualquier solicitud de pago debe ser denunciada ante las autoridades correspondientes.

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Expediente clínico electrónico y seguimiento

Las visitas son realizadas por enfermeras, enfermeros y médicos, quienes elaboran un expediente clínico electrónico desde la primera visita. El personal de salud se enfoca en la detección de padecimientos crónicos como:

Diabetes

Hipertensión

Dislipidemia

A partir del diagnóstico inicial, cada beneficiario es clasificado en uno de cuatro grupos de atención según su estado de salud, lo que determina la frecuencia de las visitas posteriores:

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Grupo 1: Personas saludables o con enfermedades crónicas controladas. Visitas cada uno o dos meses.

Grupo 2: Personas con varias condiciones médicas pero con autonomía funcional.

Grupo 3: Personas con múltiples padecimientos y dependencia parcial.

Grupo 4: Personas con múltiples padecimientos y dependencia total. Visitas cada 15 días.

La prescripción de medicamentos ocurre generalmente a partir de la segunda o tercera visita, de acuerdo con el diagnóstico y la situación de cada beneficiario. La información recabada se almacena y puede consultarse mediante una aplicación móvil con inteligencia artificial, que también permite gestionar citas presenciales y de telemedicina, y recibir acompañamiento en el seguimiento del tratamiento.

El expediente facilita la continuidad del tratamiento y es el documento base para acceder a los beneficios del Servicio Universal de Salud a partir de 2027. Permite que los pacientes reciban atención en cualquier punto de la red pública sin necesidad de repetir estudios o trámites, incluso si cambian de institución.

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Obtención y entrega de medicamentos gratuitos

La iniciativa Más Salud y Bienestar busca fortalecer la atención primaria y acercar servicios de calidad a comunidades vulnerables del país. (Visuales IA)

A partir de enero de 2027, el personal de Salud Casa por Casa podrá recetar hasta 22 medicamentos para los padecimientos crónicos más frecuentes. La obtención será gratuita y podrá realizarse por tres vías:

Más de 5,500 Tiendas de Alimentación para el Bienestar en zonas rurales

Máquinas de dispensación automática en centros de salud y edificios gubernamentales en zonas urbanas

Red de farmacias como respaldo si los puntos anteriores no cuentan con el medicamento solicitado

Para personas en condición de postración, las fuentes oficiales contemplan la entrega de medicamentos directamente en el domicilio como una etapa posterior del programa. La aplicación móvil permitirá además consultar el expediente, administrar citas y dar seguimiento a los tratamientos indicados.

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Requisitos y calendario para obtener la credencial del SUS en módulos

El registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud se realiza en módulos oficiales y requiere documentación distinta a la de la visita domiciliaria. Los documentos necesarios son:

Identificación oficial con fotografía

CURP certificada

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

Para menores de edad con discapacidad: acompañamiento de madre, padre o tutor

El registro está abierto hasta el 14 de noviembre de 2026 en 2,136 módulos distribuidos en 24 estados con servicios de salud federalizados. El horario de atención es de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas. El módulo más cercano puede consultarse en el portal oficial moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx.

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El registro se organiza por la letra inicial del primer apellido, con un calendario diferenciado para las distintas semanas del mes y sábados reservados para rezagados. En el módulo se toma fotografía y huellas dactilares, y si es necesario, se tramita el CURP.

Tras finalizar el registro, los beneficiarios reciben una notificación por SMS o llamada oficial para recoger la credencial física, entre cuatro y seis semanas después. La versión digital se habilita tras completar el registro en la aplicación móvil oficial.

Integración al Servicio Universal de Salud

El expediente clínico generado por Salud Casa por Casa permite que los beneficiarios sean los primeros en recibir la credencial del Servicio Universal de Salud. Esta credencial garantiza:

Atención universal a urgencias en cualquier hospital o centro de salud público, incluyendo infartos y eventos vasculares cerebrales

Continuidad de tratamientos aun si se cambia de institución

Acceso a vacunas del plan nacional en cualquier unidad pública

Consultas de atención primaria en la unidad más cercana al domicilio

Obtención gratuita de recetas y medicamentos prescritos por el personal autorizado del programa

La integración de expedientes y la gestión digital facilitarán el acceso a la atención médica universal y gratuita a partir del 1 de enero de 2027, fecha oficial de entrada en vigor del SUS confirmada por el Gobierno federal.