Cómo preparar un limpiador multiusos casero con ingredientes baratos, según Profeco

La receta de Profeco permite preparar un limpiador multiusos que ayuda a reducir gastos y refuerza la limpieza en cualquier área del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión de enfermedades infecciosas no disminuye en la vida cotidiana, pese a los avances en agua potable, vacunas o antibióticos.

De acuerdo con el Foro Científico Internacional sobre Higiene en el Hogar (IFH), el número de personas susceptibles de contagiarse aumenta, lo que obliga a replantear la higiene doméstica con estrategias precisas.

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El IFH recomienda una “higiene selectiva”, enfocada en intervenir en momentos y lugares estratégicos, como manos, alimentos, cocina y baño.

Así lo indica la profesora Sally F. Bloomfield, presidenta del consejo científico del IFH y académica de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

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Seguir hábitos de limpieza en momentos clave es fundamental para proteger la salud.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo reto: más personas vulnerables y responsabilidad compartida

Los expertos señalan que se debe prestar especial atención en la limpieza e higiene relacionadas con grupos vulnerables: niños, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas o quienes viven con inmunodepresión.

El IFH resalta que la población vulnerable crece y que la higiene doméstica debe adaptarse, priorizando intervenciones puntuales para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, especialmente en hogares que tengan integrantes pertenecientes a los grupos vulnerables.

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El IFH recomienda realizar la limpieza doméstica en lugares y momentos específicos para cortar la cadena de transmisión de infecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza específica corta la cadena de infecciones

El IFH señala que nunca se elimina por completo la presencia de gérmenes en el hogar. El objetivo es interrumpir la transmisión en sitios y momentos críticos: durante la manipulación de alimentos crudos, después de usar el sanitario o al cuidar de personas enfermas.

Las investigaciones del IFH confirman que la dosis infecciosa de algunos patógenos comunes puede ser tan baja como entre una y 500 partículas.

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La higiene selectiva ayuda a evitar la propagación de gérmenes en situaciones cotidianas, sin necesidad de eliminar todos los microorganismos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, la preparación adecuada de alimentos y el lavado de manos son esenciales. Para platos y cubiertos, basta con jabón y agua caliente, enjuagando bien, de acuerdo con las recomendaciones de la institución.

Limpiar superficies solo con un trapo puede multiplicar el riesgo de propagación bacteriana, lo que justifica el uso de desinfectantes donde la higiene imperfecta puede tener consecuencias graves.

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Hábitos y productos caseros fortalecen la protección en el hogar

El IFH advierte que la falta de coordinación entre instituciones de salud, manejo de agua e higiene de alimentos dificulta la prevención de infecciones en casa.

Entre los principales riesgos domésticos están el hacinamiento, la presencia de animales y las carencias en instalaciones de cocina o baño.

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Limpiar superficies únicamente con un trapo o toallita, sin enjuagar adecuadamente, puede propagar bacterias, por lo que el IFH sugiere complementar con desinfectantes cuando sea necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando alguien en la familia enfrenta una infección, el peligro de transmisión se amplifica. Por ello, el IFH recomienda usar desinfectantes en el hogar, bajo el principio de “hacer lo correcto en el momento adecuado”.

Limpiador multiusos casero: herramienta eficaz para el hogar

La Revista del Consumidor, a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), comparte estudios, investigaciones y recetas para diversas áreas del consumo de la población mexicana.

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En la sección de Tecnología Doméstica de la Profeco se compartió una receta para preparar un limpiador multiusos casero, que, de acuerdo con datos de la institución, representa un ahorro de hasta el 30% respecto a productos comerciales y rinde aproximadamente 5 litros con una caducidad de seis meses.

Ingredientes:

4 litros de agua limpia

5 cucharadas de lauril sulfato de sodio

4 cucharadas de formol

4 cucharaditas de hidróxido de sodio

2 cucharadas de esencia de naranja

½ cucharadita de colorante vegetal naranja

Utensilios:

Cubeta de plástico

Cubrebocas

Cuchara cafetera

Cuchara sopera

Embudo

Envase de plástico de 5 litros

Palo de madera

Taza medidora

Profeco destaca que esta fórmula casera rinde hasta 5 litros, con una caducidad de seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento:

Colocarse un cubrebocas. Verter 2.5 litros de agua en la cubeta y disolver el lauril sulfato de sodio, agitando muy suavemente para evitar espuma. Agregar la sosa y seguir agitando suavemente hasta disolver. Añadir esencia de naranja, colorante y formol, y mezclar suavemente hasta lograr color uniforme. Con el embudo, verter la mezcla en la botella plástica inclinada, para evitar espuma. Rellenar el envase con el agua restante, tapar y agitar suavemente hasta distribuir el color. Almacenar el limpiador etiquetado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Recomendaciones de seguridad otorgadas por Profeco:

El lauril sulfato de sodio puede irritar la nariz y garganta; aunque no es tóxico, la Procuraduría recomienda usar cubrebocas al manipularlo. Profeco indica usar guantes de hule para evitar el contacto con la sosa y el formol concentrado. Utilizar bata o ropa de protección son instrucciones de la institución. Profeco sugiere aplicar el limpiador diluido para pisos y, sin diluir, para suciedad intensa

Guardar el limpiador multiusos en envases bien etiquetados y fuera del alcance de los niños es parte de las medidas sugeridas por Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)