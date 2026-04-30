Profeco alerta sobre los alimentos más peligrosos para las mascotas que pueden dañar sus órganos

Según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2023 (ENBIARE) del INEGI, el 69.8% de los hogares en México tiene al menos una mascota.
De cerca de 80 millones de animales domésticos, 43.7 millones son perros, 16.2 millones gatos y 19.9 millones corresponden a otras especies.
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El Estado de México registra la mayor tenencia de mascotas, seguido por la Ciudad de México y Veracruz.
Una nutrición balanceada y alejada de alimentos que dañen su organismo, contribuye a prolongar la vida y previene afecciones de salud.
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Alimentos que pueden dañar gravemente los órganos de los perros, según Profeco
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que algunos alimentos humanos pueden dañar gravemente los órganos de los perros, quienes representan el mayor porcentaje de mascotas en México.
El consumo de chocolate, café o té provoca vómitos, diarrea, incontinencia y temblores debido a su contenido de metilxantinas, compuestos químicos de origen natural que estimulan el sistema nervioso central.
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El aguacate contiene persina, sustancia capaz de generar vómitos y pancreatitis.
La cebolla y el ajo son tóxicos porque dañan los glóbulos rojos y pueden originar anemia.
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Otros productos con los que se debe tener precaución son la leche —por la intolerancia a la lactosa—, alimentos con alto contenido de grasa y los alimentos salados.
El riesgo aumenta en perros con enfermedades renales, cardíacas o hepáticas, aunque la sal es un mineral esencial en condiciones normales.
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Recomendaciones para una alimentación saludable
La Profeco señala que la dieta ideal para un perro no es universal; lo que resulta adecuado para un ejemplar puede ser inadecuado para otro.
El médico veterinario es la referencia principal para definir la composición, las porciones y la periodicidad del alimento.
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En el caso de dietas naturales —con carne cruda, cocida o acompañada de verduras— se deben considerar los riesgos de infección bacteriana.
La Procuraduría indica que los vegetales pueden formar hasta el 10% de la dieta, con opciones como zanahoria, espinaca, brócoli, acelga y calabaza.
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Tanto la falta como el exceso de alimento pueden provocar obesidad, enfermedades metabólicas o carencias nutricionales.
Hidratación, factor esencial para la salud de tu perro
La hidratación es fundamental para la salud del perro, de acuerdo con la institución.
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El requerimiento promedio es de 60 mililitros de agua por kilo de peso corporal, cifra que debe incrementarse en cachorros, lactantes, perros en climas cálidos o después del ejercicio.
Cambiar el agua con frecuencia es indispensable para evitar la contaminación bacteriana.
La alimentación canina debe ajustarse a cada etapa de vida
Los requerimientos nutricionales de los perros varían según su edad y condición. Durante el crecimiento, los cachorros necesitan más nutrientes y comidas frecuentes.
Al llegar a la adultez, la dieta debe centrarse en el mantenimiento físico y evitar el sobrepeso, adaptando la cantidad y el tipo de alimento a la raza, tamaño y actividad.
En la etapa senior, la alimentación requiere ajustes para prevenir problemas metabólicos y conservar la salud general del animal.
Recomendaciones integrales para el cuidado de mascotas
La revisión veterinaria periódica permite detectar y atender problemas de salud antes de que se agraven.
Las recomendaciones de Profeco incluyen colocar una identificación visible al perro, mantener objetos peligrosos fuera de su alcance y evitar dejarlo solo durante periodos prolongados.
Se recomienda pasear a la mascota diariamente, recoger sus heces y mantener una higiene adecuada.
La educación y el adiestramiento influyen en la conducta y el bienestar del animal; si se presentan signos de agresividad, miedo o desobediencia, es recomendable acudir a un curso especializado.
La atención y el cariño del propietario forman parte esencial de un esquema de bienestar integral para la mascota, de acuerdo con la Procuraduría.
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