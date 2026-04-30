Profeco alerta sobre los alimentos más peligrosos para las mascotas que pueden dañar sus órganos

Una nutrición balanceada puede prolongar la vida y prevenir problemas de salud en perros domésticos. (Imagen ilustrativa Infobae).

Según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2023 (ENBIARE) del INEGI, el 69.8% de los hogares en México tiene al menos una mascota.

De cerca de 80 millones de animales domésticos, 43.7 millones son perros, 16.2 millones gatos y 19.9 millones corresponden a otras especies.

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El Estado de México registra la mayor tenencia de mascotas, seguido por la Ciudad de México y Veracruz.

Una nutrición balanceada y alejada de alimentos que dañen su organismo, contribuye a prolongar la vida y previene afecciones de salud.

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El nivel de actividad física del perro también marca diferencias en sus necesidades alimenticias. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Alimentos que pueden dañar gravemente los órganos de los perros, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que algunos alimentos humanos pueden dañar gravemente los órganos de los perros, quienes representan el mayor porcentaje de mascotas en México.

El consumo de chocolate, café o té provoca vómitos, diarrea, incontinencia y temblores debido a su contenido de metilxantinas, compuestos químicos de origen natural que estimulan el sistema nervioso central.

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El aguacate contiene persina, sustancia capaz de generar vómitos y pancreatitis.

La edad es un criterio determinante para definir la alimentación adecuada de un perro. (Imagen ilustrativa Infobae).

La cebolla y el ajo son tóxicos porque dañan los glóbulos rojos y pueden originar anemia.

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Otros productos con los que se debe tener precaución son la leche —por la intolerancia a la lactosa—, alimentos con alto contenido de grasa y los alimentos salados.

El riesgo aumenta en perros con enfermedades renales, cardíacas o hepáticas, aunque la sal es un mineral esencial en condiciones normales.

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La dieta de un perro debe adaptarse a su raza. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Recomendaciones para una alimentación saludable

La Profeco señala que la dieta ideal para un perro no es universal; lo que resulta adecuado para un ejemplar puede ser inadecuado para otro.

El médico veterinario es la referencia principal para definir la composición, las porciones y la periodicidad del alimento.

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En el caso de dietas naturales —con carne cruda, cocida o acompañada de verduras— se deben considerar los riesgos de infección bacteriana.

Seguir recomendaciones profesionales sobre nutrición ayuda a prevenir enfermedades en perros. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Procuraduría indica que los vegetales pueden formar hasta el 10% de la dieta, con opciones como zanahoria, espinaca, brócoli, acelga y calabaza.

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Tanto la falta como el exceso de alimento pueden provocar obesidad, enfermedades metabólicas o carencias nutricionales.

Hidratación, factor esencial para la salud de tu perro

La hidratación es fundamental para la salud del perro, de acuerdo con la institución.

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El requerimiento promedio es de 60 mililitros de agua por kilo de peso corporal, cifra que debe incrementarse en cachorros, lactantes, perros en climas cálidos o después del ejercicio.

Cambiar el agua con frecuencia es indispensable para evitar la contaminación bacteriana.

La alimentación adecuada es clave para el bienestar de los perros en todas sus etapas. (Imagen ilustrativa Infobae).

La alimentación canina debe ajustarse a cada etapa de vida

Los requerimientos nutricionales de los perros varían según su edad y condición. Durante el crecimiento, los cachorros necesitan más nutrientes y comidas frecuentes.

Al llegar a la adultez, la dieta debe centrarse en el mantenimiento físico y evitar el sobrepeso, adaptando la cantidad y el tipo de alimento a la raza, tamaño y actividad.

En la etapa senior, la alimentación requiere ajustes para prevenir problemas metabólicos y conservar la salud general del animal.

La Profeco recomienda evitar alimentos como la cebolla y el ajo en la dieta de los perros, ya que pueden afectar su salud. (Imagen ilustrativa Infobae).

Recomendaciones integrales para el cuidado de mascotas

La revisión veterinaria periódica permite detectar y atender problemas de salud antes de que se agraven.

Las recomendaciones de Profeco incluyen colocar una identificación visible al perro, mantener objetos peligrosos fuera de su alcance y evitar dejarlo solo durante periodos prolongados.

Se recomienda pasear a la mascota diariamente, recoger sus heces y mantener una higiene adecuada.

Según recomendaciones de la Profeco, se debe consultar a un veterinario antes de modificar la dieta de la mascota y ante cualquier señal de malestar o cambio en su comportamiento alimenticio. (Imagen ilustrativa infobae).

La educación y el adiestramiento influyen en la conducta y el bienestar del animal; si se presentan signos de agresividad, miedo o desobediencia, es recomendable acudir a un curso especializado.

La atención y el cariño del propietario forman parte esencial de un esquema de bienestar integral para la mascota, de acuerdo con la Procuraduría.