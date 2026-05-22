El jugo natural que baja el colesterol en personas con diabetes

Quienes tenían el colesterol más alto al inicio del estudio, fueron quienes más se beneficiaron del jugo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio clásico de un Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de Investigación en Nutrición y Tecnología Alimentaria de Irán (NNFTRI), publicado en la Revista Internacional de Investigación sobre Vitaminas y Nutrición, demostró que el consumo de un jugo concentrado de una fruta natural redujo el colesterol en pacientes con diabetes tipo 2 e hiperlipidemia.

La investigación aportó pruebas sobre cómo este jugo puede modificar factores de riesgo cardiovascular en personas con ambas condiciones.

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El colesterol total es una medida general de todas las grasas que circulan en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo concentrado de granada, protagonista del estudio

La granada es una fruta rica en flavonoides y polifenoles, antocianinas y catequinas, compuestos con propiedades antioxidantes.

Según el estudio, estos compuestos actúan principalmente al frenar el deterioro del colesterol LDL —el llamado “colesterol malo”— y reducir la tendencia de las plaquetas a aglomerarse, lo que protege arterias y corazón.

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Los compuestos de la granada actúan por tres vías: eliminación, absorción y producción de colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sustancias naturales presentes en la granada intervienen directamente en la forma en que el cuerpo produce y elimina el colesterol: el jugo concentrado de granada contiene altos niveles de sustancias antioxidantes.

Estos compuestos actúan por tres vías: favorecen que el organismo elimine más colesterol a través de las heces, reducen la cantidad que se absorbe en el intestino y bloquean enzimas que el cuerpo usa para fabricar colesterol en el hígado, de acuerdo con los especialistas.

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El diseño del estudio: cómo se analizó el efecto

Para evaluar el efecto del jugo concentrado de granada, los investigadores reclutaron a 22 pacientes diabéticos tipo 2 —14 mujeres y 8 hombres, con edad promedio de 52 años— con colesterol total o triglicéridos iguales o superiores a 200 miligramos por decilitro (mg/dL), indicador para medir niveles de diversas sustancias en la sangre.

Durante las primeras ocho semanas, los participantes mantuvieron sus hábitos alimenticios y físicos habituales.

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El resultados del estudio son orientadores, no concluyentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada diez días completaron registros detallados de su alimentación, con atención especial al consumo de alimentos ricos en flavonoides: té, frutas, verduras, leguminosas y jugos.

Al término de ese periodo se tomaron muestras de sangre en ayuno de 12 a 14 horas para establecer los valores de partida.

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Después, los pacientes consumieron diariamente 40 gramos de jugo concentrado de granada durante otras ocho semanas, preferentemente como colación vespertina. El cumplimiento del consumo se confirmó con tarjetas de registro y llamadas telefónicas cada cinco días.

Los nutrientes del jugo concentrado de granada pueden obtenerse también de una dieta variada en frutas y verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales resultados: reducción del colesterol y posibles beneficios cardiovasculares

Tras las semanas de consumo, los pacientes presentaron cambios indicadores en su salud cardiovascular.

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El colesterol total —medida general de todas las grasas que circulan en la sangre- se redujo en poco más de 10 unidades por cada decilitro de sangre.

El colesterol LDL —la fracción que tiende a depositarse en las paredes de las arterias y a obstruirlas con el tiempo— descendió con una caída de casi 12 unidades.

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También mejoró el equilibrio entre el colesterol ‘’malo’' y el ‘’bueno’'. La relación entre el colesterol total y el HDL —el “colesterol bueno”, que funciona como un camión de limpieza que recoge el exceso de grasa y lo lleva al hígado para eliminarlo— pasó de 5.5 a 5.1. La proporción entre LDL y HDL bajó de 3.4 a 3.0 mg/dL.

La hiperlipidemia es la condición de tener niveles elevados de colesterol o triglicéridos en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas proporciones funcionaron como termómetros del riesgo cardiovascular: cuanto más bajas, mejor, de acuerdo con datos de los especialistas.

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El análisis estadístico mostró además que los pacientes con la proporción LDL/HDL más desfavorable al inicio fueron quienes experimentaron las mayores mejoras tras la intervención, lo que sugiere que quienes más lo necesitan son también quienes más se benefician.

¿Cómo actuó el jugo de granada en el organismo de los participantes?

Los flavonoides y polifenoles de la granada bloquearon enzimas que el cuerpo utiliza para producir colesterol en el hígado .

Al frenar el deterioro del LDL, se redujo el riesgo de que el colesterol se acumulara en las paredes de las arterias y las obstruyera.

La granada contiene diversas propiedades antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado fue un perfil de lípidos más saludable, algo determinante en personas con diabetes y tendencia a colesterol elevado.

De acuerdo con los especialistas, el nivel elevado de colesterol al inicio pareció ser una condición necesaria para que el consumo de alimentos ricos en flavonoides produjera un efecto medible, lo que explicaría por qué estudios previos en personas sanas no encontraron cambios significativos en el perfil lipídico.

Alcances y límites del estudio

Los investigadores concluyeron que incorporar jugo concentrado de granada en la dieta podría reducir factores de riesgo de enfermedad cardiaca en pacientes diabéticos con colesterol elevado.

Los resultados no implican recomendar su consumo en grandes cantidades: los mismos nutrientes presentes en 40 gramos de jugo concentrado de granada pueden obtenerse de una combinación variada de frutas y verduras, de acuerdo con los especialistas.

Entre más bajo sea el colesterol ''malo'' respecto al ''bueno'', menor es el riesgo cardiovascular.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio tuvo carácter piloto: la muestra de 22 participantes es reducida y no cuenta con grupo control.

La duración de la intervención y las diferencias en los niveles iniciales de colesterol respecto a otros estudios limitaron la generalización de los hallazgos y apuntaron a la necesidad de investigaciones de mayor escala, así como de recomendaciones guiadas por especialistas médicos para cada persona, según las investigaciones de los expertos.